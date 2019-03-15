图片版权 Getty Images Image caption 科学家们指出，人们对狼的负面印象不总是对的

狼具备领导力，狗则听话顺从——但一项研究表明，两者都能协同人类工作。该研究对于狗如何从狼驯化而来有新发现。

研究观察养育在人类身边的狗崽，发现狗的合作特性来源于其“内部的狼性”。

但在驯化过程中，那些顺从人类的个体被挑选出来进行繁殖，逐渐形成现在的宠物。

科学报告发表了这项研究的结果。

图片版权 Friederike Range/Vetmeduni Vienna Image caption 狗更倾向于跟从人类的行为。

图片版权 Friederike Range/Vetmeduni Vienna Image caption 狼同样能够与人类合作，但更倾向于带头。

在维也纳的狼科学中心，灰狼和狗一样善于与训练人员合作，通过互相拉扯绳子的一头，将一盘食物拖向自己。

但是，和对照研究的狗不同，狼也会另辟蹊径，例如直接从训练人员那里偷走绳子。

来自维也纳兽医大学康拉德·罗伦兹研究所的弗里德里克·朗格（Friederike Range）说：“这表明，狼更倾向于发起行动并领头，但狗倾向于等候指令，先看看人类做了什么，然后遵循那种行为。”

大约三万年前，狼群迁移到人类营地的边缘，寻找残羹剩饭。

随后驯化和选择性繁殖的“驯服”过程开始慢慢改变它们的行为和基因，它们最终演变成我们今天熟知的狗。