图片版权 EPA Image caption 这项研究的背景是女性敢于冒险与否和男女收入差异的关系。

一些研究认为男性天生比女性更敢于冒险,而这导致了两性收入差距。现在,两位女学者试图否定此说法。

美国休斯顿大学经济学助理教授刘美辰博士(Dr Elaine Liu)与中国复旦大学经济学院公共经济系助理教授左雪静博士(Dr Sharon Zuo)在云南宁蒗县永宁乡进行的连串实验显示,要不是受到社会氛围所影响,女孩子起码跟男孩子一样敢于冒险。

研究人员让摩梭人孩子与汉人孩子参与抽奖,并观察其行为,从而得出上述结论。来自永宁乡四所小学和一所中学的352名学童参与了实验。

报告作者对BBC指出,随着年岁增长,女孩子冒险的胆量会因为生活氛围等社会影响而变小。

冒险与否,这个团队都怎样得出结论的?

这项实验在2015和2016年分两次进行,两次参与学生按性别与民族分组接受测试。刘美辰博士本周接受BBC电台第五台《Up All Night》栏目连线专访时介绍,这些学生年龄在7到17岁之间。

一些既有科学文献指出,人对冒险的态度影响了男女就业选择,造成了两性收入差异。研究团队试图了解这样的差异到底是天生的、生物性的,还是社会环境所造成。

参与实验学生分别来自摩梭族与汉族。摩梭人是其中一个世上仅存的母系社会,汉族则是父系社会。论文指出,宁蒗县永宁乡是摩梭族人口最密集的地方,而被选作实验地点的四所小学都是摩梭族学生最多。

学生可在六组彩票中选取一组来抽奖,每组有一半得奖机会。彩票组合为:

3元人民币—3元人民币

2.5元—5元

2元—6元

1.5元—7.5元

0.5元—9元

0元—10元

图片版权 AFP Image caption 研究人员以抽奖测试女生和男生的冒险程度。

刘美辰说:“我们发现,那些来自母系社会的女孩子——也就是女性说了算的社会——在刚入学的时候都较男孩子爱冒险,而在我们视为主流父的系社会里头,现象是相反的。”

“母系社会里的女孩在小学一年级时都爱冒险,汉族女孩在一年级的时候比汉族男孩怕冒险。这显示(女生有多爱冒险)跟生物学无关,否则我们会发现摩梭族女孩比男孩同样怕冒险。”

但研究发现,随着摩梭族女孩与汉族孩子的互动增加,她们爱冒险的程度也随之降低。刘美辰、左雪静团队认为,这显示女孩敢于冒险的程度除了跟家教有关,还视乎她们的社会环境。

云南摩梭人

图片版权 Xinhua

被称为中国仅存、世上少有之母系社会

现有总人口约5万人

世居云南四川交界,尤其于泸沽湖湖畔

云南摩梭人被视为纳西族分支

每家每户以祖母为一家之主,子女随母姓,使当地有“女儿国”之称

男女之间奉行“走婚”,男伴只会在女伴家过夜,永不搬进女家,女方随时可决定分手

信仰达巴教与藏传佛教

部分资料来源:中国新华社、《纽约时报》

论文进一步指出,永宁乡只有一所中学,由于距离问题,80%学生都在校内寄宿,但测试结果推算显示朋辈影响在此阶段影响不大,换言之,摩梭族女生在小学阶段受朋辈影响渐渐变得不爱冒险,且其性格在小学毕业时已经成型。

刘美辰博士与左雪静博士的论文本周在《美国国家科学院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America;PNAS)正式发表。

研究团队认为其结果提供了经验性证据(empirical evidence),证明处于成长中年龄(formative age)的人,其行为模式是可塑的。

在澳大利亚墨尔本大学任教的英国—加拿大哲学家科迪莉娅·法因斯教授(Cordelia Fine)向纽约《新闻周刊》评论这项研究结果时指出,研究取样不多,其以性别、年龄、族群区分的分析结果除非能在别的实验中复制,否则只能视为临时结果。

法因斯教授还指出,最近一些研究发现,不同类型诱发风险偏好的测试,在同一位接受测试者身上能得出不同结果,因此这样的测试到底能量度出什么,存有疑问。

《新科学人》引述专门研究女权主义与经济关系的马萨诸塞大学波士顿分校经济学教授朱莉·尼尔森(Prof Julie Nelson)说,虽然刘美辰、左雪静团队所描述的性别差异确实存在,但并不明显。她认为男性和女性的行为大致相同。

图片版权 AFP Image caption 研究报告提及中国文化大革命试图破除男尊女卑的旧礼教,但父系社会文化至今犹存。

为何跟汉人互动会影响到摩梭族女孩的冒险程度?

刘美辰、左雪静团队的论文援引文献指出,摩梭族女性的经济责任比男性多,同时得到更多来自娘家的支援,因此能承受更大的风险;汉族受儒家思想影响数千年,女性传统上是男性的附属品。虽然文化大革命挑战了这种父系社会风俗,但它仍植根于汉人文化当中。

刘美辰博士在BBC《Up All Night》栏目连线专访中被问到能如何培养女孩逆流而上,变得更加进取。

“这是个难题。我也是家长,我也会思考自己能给女儿提供怎么样的一个环境,鼓励她敢于冒险。我想我们做家长的有时候过于保护孩子,要是对女儿的话更容易过分呵护她们。”

“我们得考虑把孩子们置身于什么样的社会环境当中。哪怕我们做父母的致力维持一个男女平等的环境,要是孩子到了幼儿园,而老师又不这样对待孩子,那她们就会从那里习染这些人情世故。”

“孩子不光从父母身上学会社会常态,也会从朋辈之间学到,而那是最难管控的一环。其实也有研究指出,那些上女子学校的孩子,比上男女校的更敢于冒险。”