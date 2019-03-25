图片版权 Getty Images Image caption 看！我就是美！美就是我！

如果想知道自恋（narcissism）长什么样，曾几何时必须到心理医生诊所去寻觅；但如今是社交媒体时代，似乎只需上网转一圈，就可收获一堆实例。

心理专家认为这个感觉是靠谱的。原来蜷缩在心理医生诊所沙发上的自恋情结，如今俨然成了社交媒体的基本色调，社会交往中的常态。

从心理和精神健康角度看，自恋之花到处怒放的情形堪称空前。作为“自拍一代”的天然生存空间，社交网站上一项令人乐此不疲的活动应运而生：识别自恋。

同时，这一社会大潮近年来还催生了一批讨论自恋问题的博客、论著和书籍。

BBC记者乔利昂·詹金斯（Jolyon Jenkins）注意到这个现象，做了一番调查研究。

图片版权 Getty Images Image caption 去健身房，运动后必须来一张自拍上传到社交网站，才算圆满结束

自恋是个什么东西？

据考林斯英语词典释义，自恋的意思是对自己，尤其是外貌体态有着超乎寻常的关注、欣赏和爱慕。

自恋者把自己当作爱慕对象，可以看作自爱的膨胀版，往往伴有对自身的重要性、能力、外表和舒适有超常的关注。

自恋是多种性格特征的综合体，而这些性格特征每个人都有，只是程度不同而已。

但凡事走了极端，就成了病；自爱自重过度到了自恋的程度，就完成了量变到质变的飞跃，成了精神疾病：自恋型人格障碍（NPD）。

如何识别自恋的人？

图片版权 Getty Images Image caption 你看这里谁说了算？

英国NPD专家泰尼森·李（Tennyson Lee）博士说，诊断NPD有九项指标，都列在《诊断与统计指南》（DSM）里；这本手册是全世界心理学家和研究人员人手一本的专业工具书。

如果一个人具有下列至少5项特征，那么就可以确诊患了自恋型人格障碍症：

妄自尊大，对自身的重要性有恢宏的幻想

对功名权力有不切实际的幻想

深信自己独一无二、鹤立鸡群、超凡脱俗

对来自他人的崇拜、赞赏渴求无度

莫名其妙的优越感，特权感，比如民间所谓的”公主病“

习惯指使、支配、操纵和盘剥他人

缺乏同理心

对他人极度嫉羡

态度和行为傲慢、霸道

嗯，可能每个人都认识个把具有上述某些特点的人。毕竟自恋及其各种特征是人类天性的一部分。

但李博士指出，正常和病态之间的区别在于，NPD患者的自恋特征的表露事实上对他们周围的人造成痛苦，令人无法忍受。

图片版权 Getty Images Image caption 关于人脑，可以肯定的一点是目前人类对它的了解仍很少

这个病很常见吗?

用DSM里的指标评估，美国占人口6%的人属于自恋型人格障碍（NPD）患者。

不过，其它一些采用更严格的指标的研究得出的结论却大不相同；至少五项这类调查发现没有一例够得上NPD的案例。

因此，不同的专家对NPD是否常见病这个问题会给出不同的答案，有人说很罕见，有人说很常见。

更有极端意见认为，NPD这种病在世界上根本不存在。

李博士对此不以为然。他认为NPD是一种病，起普遍程度超出人们意料，而这种病现在并没有得到医务界应有的重视和诊治。

另一位认为当今世界网上线下自恋泛滥的专业人士是阿努什卡·玛辛（Anoushka Marcin）。她的前任男伴就有严重的NPD症状。两人分手后，她开了一间心理咨询室，提供如何识别自恋人格障碍的咨询建议。

图片版权 Getty Images Image caption 说我有病，要看医生？你什么意思？！

NPD有治吗？

李博士说，许多有NPD特征的人觉得自己得了抑郁症，为此去找他治疗，而实际上抗抑郁药对NPD完全不起作用。

NPD是一种治疗比较复杂、困难的病。

因为，他解释说，首先说服患者承认自己得了这种病就不容易。别忘了，NPD的症状之一就是把自己当作完美无缺的存在来爱慕，而所有的问题都是别人的错。

他的不少病人预约了就诊时间却经常迟到或根本不去，因为在他们心目中为他们治病的人无足轻重。

不过，NPD症状会随着年龄增长而减弱。

美国伊利诺斯大学心理学教授布兰特·罗伯茨（Brent Roberts）说，这种逆向关联走势十分明显。

他表示，年长的人比年轻人较少自恋，这一点得到无数专业研究“反复的、令人信服的证实”。

图片版权 Getty Images Image caption 我们真棒，不是吗？

自恋之花盛开状况的描述

那么，我们面对的究竟是自恋病泛滥呢，还是对自恋现象的道德恐惧？

圣地亚哥大学心理学家吉恩·特温吉（Jean Twenge）确信自恋作为一种流行病正在扩散。她在《自恋症疫情》一书中有详细论述。

她的研究显示，美国大学生比以往更为自恋。

1980年代开始一直被采用的一份问卷，标题是“自恋人格明细表”（Narcissistic Personality Inventory）。

对比1982年、2009年和最新问卷调查结果，特温吉教授发现用自恋这个词来形容自己的大学生人数呈上升趋势。

她说，认为自己求胜动力超常的人数增长幅度“极大”。

“同时， 认为自己领导力超常、对自身智力的自信心和社会自信心超常的学生人数增长比例也很大。"

图片版权 Getty Images Image caption 过来吧，你和我一样，亲，我们是同类！

承认自恋并帮助同类

有一个人叫杜铎（HG Tudor），自称英国头号自恋者。

他自述从儿时就意识到自己是自恋者，证据是，”我可以为了自己的目的操纵别人并从中获得乐趣，但一直到大学毕业后我才听说NPD，是我大学时的女朋友（学心理专业）告诉我的，她说我有自恋型人格障碍。“

后来，杜铎被医生确诊患有NPD。

”我可以理解，因为我的智力和认知水平足够高，也理解人们为什么觉得我的行为对他们造成了伤害 — 但我不管，因为那样才能满足我的需要。“

他还写了几本关于自恋的书，自费出版；同时在网上提供咨询，一次收费70美元，内容是帮助那些认为自己属于”他那类人“的人掌握“还击”的本领。

杜铎的生意挺兴旺。他觉得原因主要是自恋现象的普遍。

他的看法是，“社会趋势在改变，自恋的色彩愈发鲜明，这种环境也滋养了更多自恋者。”

图片版权 Getty Images Image caption 我简直无与伦比。生而为我实在是大幸

罗伯茨教授不认为自恋是我们这个时代的瘟疫。他用三个不同的大学提供的数据说明，根据他的分析，过去30年里大学生里自恋的现象其实是在下降。

问题的关键在于，作为一种心理状态和人格特征的集合，自恋不难定义，但很难量化衡量。

社交媒体肯定是鼓励、滋养了有自恋倾向的行为。同时，人类对于自恋这件事的痴迷也在与时俱进。