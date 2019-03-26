珠峰冰融新恐怖：长眠冰雪的遗体暴露荒野

图片版权 Frank Bienewald Image caption 暴露出的尸体大多集中在昆布冰川

世界最高的珠穆朗玛峰，一直吸引着大批登山爱好者来挑战自然的无情、生理的极限。

迄今已经有4800人成功登峰。遗憾的是，珠峰也成了数百名登山者永久安息的墓地。

伴随着气候变暖，冰川消融，一些雪藏多年的登山者遗体重新暴露在荒野，引起珠峰探险组织者等有关方面的担心。

据统计，自从人类首次尝试攀登珠峰以来，大约有将近三百名登山者在海拔较高的地方丧命，这其中，有三分之二的遗体仍然被埋藏在冰雪中。

随着春季攀登季节的到来，在珠峰北坡、也就是中国一侧，已经有登山者遗体被运走。

“尼泊尔登山协会”前任会长昂·策尔林（Ang Tshering Sherpa）说，“因为气候变暖，冰层和冰川正在快速融化。在冰雪下隐藏多年的尸体暴露出来了。”

他说，“我们已经把近年丧生的一些登山者的遗体运下山，但是埋了好多年的尸体现在也开始露出来了。”

尼泊尔政府一名官员、在珠峰的联络人告诉我，“过去几年来，我本人已经在珠峰不同地点找回了大约10具尸体。很明显，越来越多的尸体正在暴露出来。”

尼泊尔探险运营协会（EOAN）说，把遗体运下山并不是一件容易的事。他们说，尼泊尔法律规定处理尸体时需要有政府部门参与，这也是个挑战。

探险运营协会会长帕拉珠利（Dambar Parajuli）说，“这个问题，政府和登山业都要高度重视。西藏那边可以做得到，我们这边也应该做得到。”

地下渐渐露出一只手......

图片版权 DOMA SHERPA Image caption 人称"南坳"的4号营地暴露遗体，这里地势比较平坦

2017年，1号营地附近，冰层中渐渐露出一只手......

登山运营商说，他们从夏尔巴人中找到专业登山者，搬走了这具登山者遗体。

同年，昆布冰川表面露出另外一具遗体。

昆布冰川也称昆布冰河。登山者说，过去几年逐渐暴露出来的遗体大多集中在这一带。

另外一个遗体暴露较多的地区是4号营地附近，4号营地也称“南坳“，地势相对比较平坦。

在该地区活跃的一家非政府组织的官员说，”过去几年，有些地方还露出死者的手臂、腿。”

“我们也注意到，大本营附近的冰层逐渐融化，所以，遗体暴露出来了。”

“大多数登山者都有精神准备”

图片版权 C. SCOTT WATSON/UNIVERSITY OF LEEDS Image caption 科学家发现，昆布冰川的湖泊也在扩大

多项研究表明，和喜马拉雅山脉大多数地区一样，珠穆朗玛峰附近的冰川也在融化、变薄。

2015年一项研究显示，由于融化加速，昆布冰川的湖泊面积不断扩大、有些连接在一起。登山者需要穿越这里的湖泊才能冲顶。

2016年，尼泊尔军方为珠峰附近的伊姆札湖（Imja Lake）“放水”。之前，冰川快速融化导致湖泊水位达到危险高度。

另外一组研究人员、其中包括来自英国利兹大学的研究人员去年测量发现，在昆布冰川，冰的温度高出预想。

数字显示，该地区冰的最低温度只有摄氏零下3.3度，最冷的冰，温度比年度大气平均温度高出整整两度。

不过，并不是所有的遗体暴露案例都是由于冰川融化造成的。

登山者说，昆布冰川移动也是一个原因。

尼泊尔全国登山导游协会副会长博特（Pandey Bhote）说，“因为昆布冰川移动，有时我们也会看到暴露出来的尸体。”

“不过，大多数登山者都有精神准备，知道可能会看到这样的场面。”

前人遗体成为后人“路标”

图片版权 ANG TASHI SHERPA Image caption 从高峰将日本登山者的尸体运送下山

珠峰高纬度地区一些暴露出来的遗体，还成了后来登山者的路标。

最为著名的路标之一是峰顶附近的“绿靴”。

“绿靴”是一位登山者，他的遗体暴露在一块悬岩下。他面向登山路线，脚上的绿靴清晰可见。

有登山专家说，“绿靴”遗体后来已经被搬走；尼泊尔旅游官员表示，他们不知道“绿靴”是否依然可见。

“他们喜欢在这里长眠”

图片版权 Getty Images Image caption 珠峰营地

把登山者遗体从纬度较高的营地搬下来，不仅难度大，而且成本高。

专家介绍说，搬下一具遗体大约需要40000-80000美元。

尼泊尔登山协会前任会长昂·策尔林说，“挑战最为艰巨的一个例子是，把一具遗体从8700米、也就是靠近峰顶的地方运下来。”

“尸体冻得硬邦邦，重达150公斤，在纬度那么高、地势那么困难的地方。”

也有专家说，怎么处理登山这遗体也是一个非常个性化、人性化的问题。

著名登山家阿内特（Alan Arnette）说，“大多数登山者喜欢永远留在长眠的大山中。”

“所以，径直搬走他们的遗体，会被看作是不尊重。除非为了保障登山路径畅通必须搬走，或者，家属提出要求。