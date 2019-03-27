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女性避孕药已经上市几十年，而且在世界许多国家得到推广和普遍应用。相比之下，男性却没有类似的避孕药。

目前，男性已知的避孕方式主要有两种：安全套（也称避孕套），或是做输精管结扎术（vasectomy）。

但好消息是，一种男性避孕药已经通过最初的人体安全测试。该药含有能够阻止产生精子的荷尔蒙，只需每天吃一粒。

如果未来这种新药能够进入市场的话，至少意味着男性避孕又多了一种选择。

路漫漫兮

参加美国内分泌年会的医学专家们获悉，虽然该药通过了人体安全测试的第一步，但距离上市可能仍需要10年左右。

同女性避孕药相比，为什么男性避孕药这么难产呢？

有人说，推广男性避孕药缺少社会和商业意愿。然而，根据问卷调查发现如果有选择的话，许多男士愿意考虑服用它。

至于女性是否信任她们的男性伴侣记得吃药则是另一回事。

英国安格利亚鲁斯金大学（Anglia Ruskin University）2011年所作的一项调查发现，134位女性中有70位会担心他们的男性伴侣可能会忘了吃药。

但问题是以荷尔蒙为基础的男性避孕药的挑战在于，要确保它不会影响男子的性欲或是引起勃起障碍。

图片版权 Getty Images Image caption 男性避孕药似乎一直难产

减少精子

在健康男子体内，受荷尔蒙的作用精子细胞不断在睾丸中形成。

美国研究人员说，希望这一研制开发的最新男性避孕药11-beta-MNTDC可以达到既减少精子的目的、又不会引起太多副作用。

参加“第一阶段”人体安全测试的男子有40人，试验结果令人鼓舞。

试验一共进行了28天，30名服用避孕药的男子同10名服用安慰剂男子的精子数量相比大大降低。停药后，他们的精子数量恢复正常。

与此同时，其副作用似乎很少，而且也不太明显。

其中有5名男子称，服药后他们的性欲略有减弱。另外2人说他们有轻微程度的勃起功能障碍。

该小组的研究人员王教授和其同事对结果表示谨慎乐观。

王教授说：“我们的结果显示，这种将两种荷尔蒙合二为一的药物将减少精子的产生，同时保持性欲。”

但对此还需要进行大规模和长期的试验，以证明它是否安全有效。

避孕药膏

之前，王教授和她的团队还研制过另外一种以荷尔蒙为基础的避孕药膏（body gel） 。

使用者每天需要把药膏涂到后背和肩膀上，身体通过皮肤吸收药膏里的成分。

药膏里的孕激素可以阻断睾丸中天然睾丸激素的产生，从而减少精子数量，甚至让精子数量降低到几乎不存在的水平。同时，药膏中的替代睾丸激素则起到维持性欲的功能。

与此同时，华盛顿大学医学院的王教授、佩奇博士以及同事还在测试另外一种男性避孕药品DMAU。

在100名男子接受完试验后显示，该产品足够安全，可以进入下一阶段的试验。

这种药可以用作男性每天日常的口服避孕药。

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其他避孕产品

还有一些科学家试图研制一种长效男性避孕产品，包括每2个月注射一次的药剂。

但科研人员不得不停止这种注射剂，因为一些志愿者称该产品让他们出现情绪问题或是抑郁症等副作用。

此外，对那些不想使用荷尔蒙产品的男性们，研究人员也在寻找其他避孕方法，例如通过用非外科手术方式有效阻断精子外流，让它们无法离开阴茎。

比如，研究人员正在研制一种叫Vasalgel的避孕方法，将一种聚合物材料注入睾丸左右两侧的输精管道，阻断精子从睾丸流向阴茎，因此起到长期避孕效果，而且，它是可以逆转的。

目前，它还只在动物身上做了试验，但是研究人员最近已经得到了人体测试的资金。

潜在市场

英国爱丁堡大学的安德森教授正在对前面所说的男子避孕药膏进行试验。

但他表示，制药业对新兴男子避孕药品反应滞缓，可能是因为他们对男性避孕产品潜在市场信心不足。尽管有有力证据表明男性和他们的伴侣对新避孕产品表示欢迎和感兴趣。

当然，这并不是一个新话题，部分原因是缺少投资。

安德森教授说，如果没有制药行业的参与，研究人员只能依赖学术和慈善资金。

英国谢菲尔德大学的男科教授佩斯表示，男性避孕药的开发一直是喜忧参半，成功的不多。所以很高兴看到新制剂的测试。

“但关键是在测试成功后要有足够的制药公司对此有兴趣，才能把产品推向市场，”佩斯说。

他说，“不幸的是，到目前为止，制药公司很少有兴趣将男性避孕药推向市场。这其中的原因我并不完全明白，但我怀疑主要是商业原因。”