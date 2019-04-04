Image caption 该报告说，中国所在的东亚地区，由于空气污染儿童未来寿命将减少23个月。

空气污染给人体所带来的危害已经广为人知，但最近有新证据显示，污染给人体造成的伤害比人们之前所了解的还要严重，尤其是对儿童。

据总部在美国，专门监测污染与人体健康的组织the State of Global Air(SOGA)刚刚发表的2019年年度报告称，呼吸“有毒”空气将使现在出生的儿童平均预期寿命减少20个月。

其中，最严重的则在南亚。空气污染让南亚儿童平均寿命将减少30个月，非洲撒哈拉沙漠以南地区为24个月。

中国所在的东亚则是23个月。发达国家儿童则平均减少5个月左右。

该报告还说，2017年全球死亡人口中。每10个人中就有1人的死因是与空气污染有关。

伦敦新举措

图片版权 Getty Images Image caption 汽车尾气增加城市的空气污染

这也迫使伦敦有关当局下决心，出新招严格控制空气污染问题。

从下星期一（4月8日）起，凡是经过伦敦市中心的车辆不符合尾气排放标准的都要交纳12.5英镑的进城费，降低汽车尾气污染。

伦敦市中心还设置了新的超低排放区，在原来的基础上更进一步，旨在减少伦敦市中心的严重污染问题（具体规定的链接）。

伦敦市政府之所以下此狠手是因为科学家说，污染对人体的伤害比之前想的更严重。

伦敦市长萨迪克·汗（Sadiq Khan）向BBC科学事务编辑舒克曼表示，空气污染所带来的危害虽然肉眼看不见，但它已经成为“公共健康紧急状况”。

过去几十年，研究已经表明二氧化氮以及空气污染物PM 2.5悬浮微粒可以进入人体的血液、肺部和大脑等，给人造成永久性伤害。

对儿童影响最大

Image caption 南亚儿童平均寿命将减少30个月。

污染最明显的是对呼吸系统的影响，让那些哮喘病人尤其脆弱。

10岁的阿尔菲上学的学校在伦敦市中心一条繁忙主干道旁边，由于空气污染让他呼吸困难，整晚无法睡觉。

阿尔菲学校的300名儿童参加了有关污染的一项试验。每个参加试验的孩子都配戴一个空气监测装置，该装置可以测量二氧化氮和PM2.5的浓度。

根据伦敦的一项研究，这些儿童的肺活量要比生活在空气质量良好地区的孩子平均小5%，而且是不能逆转的。

伦敦国王学院的巴瑞特医生说，出生在严重污染环境中的孩子长大后将面临更大的健康挑战。因为，在进入青春期和老年后他们身体应对各种问题能力都比较弱。

新证据

图片版权 Getty Images Image caption 空气污染比之前想象的更严重。

空气污染可以加剧其他呼吸系统疾病，包括肺气肿和慢性支气管炎。同时，有研究证明肺癌也跟空气污染有关。

污染也让人体多了一重伤害。 当空气中悬浮的有害微粒通过呼吸道进入人体的肺部后到达肺泡，之后随着氧气进入血液系统被运送到全身。

目前已知PM2.5颗粒小到可以进入心血管系统，并在人体内循环。

这意味着，它有可能阻塞动脉血管，增加中风、心脏病等危险。

不仅如此，还有证据显示这些微粒可能到达大脑，因此研究人员正在调查污染对失智症（俗称老年痴呆）的影响。

中国研究

图片版权 Reuters Image caption 中国城市污染严重

去年中国进行的一项主要研究提出了污染与降低认知能力之间的联系。

与此同时，英国上周发表的一项研究表明，污染与青少年的精神病发作有关联。

伦敦玛丽女王大学的葛瑞格教授是研究污染对儿童身心影响的领军人物，他认为污染对儿童造成影响的广泛证据正在与日俱增。

他表示，目前绝对已知的是污染与哮喘等呼吸系统疾病、心血管疾病之间的关系。五年之后，我们将对污染与失智症和肥胖症之间的联系更加清楚。

另外一个新的研究领域是为什么跟其他地方相比，在重污染区会有更多的早产儿和体重过轻婴儿？

图片版权 Getty Images Image caption 心血管疾病与空气污染有关

婴儿胎盘黑色颗粒

其中一个较小规模的研究集中在婴儿的胎盘上。他们发现，胎盘中有类似在肺细胞中所看到的黑色污染颗粒。

虽然这一发现并不能证明污染与早产儿或是婴儿出生时体重偏轻之间的必然关联，但它确实提出了一种可能性。

有15名年轻妈妈把自己的胎盘捐赠给了科学研究。

其中的妈妈之一巴斯韦尔告诉BBC科学事务编辑舒克曼，人们在怀孕时会有各种各样的担忧，但不会想到空气污染。

她现在表示，知道了污染的危害后感觉非常可怕。

然而要想保护自己不受污染的影响却非常不易，尤其是在伦敦。