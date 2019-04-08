饮食决定寿命长短！坏习惯成为人类健康最大杀手

图片版权 Getty Images Image caption 健康饮食关系寿命长短

一项新调查显示，饮食问题造成全球每年1100万人早亡。

这份发表在《柳叶刀》上的研究发现，日常饮食是人类健康的最大杀手，比吸烟还厉害。全球五分之一人的死亡是跟饮食不健康有关。

食盐

其中，食盐过量是造成人们减寿的最大原因。面包、酱油以及加工食品中都有许多盐。

科研人员说，该研究主要针对“非健康”饮食对心脏所造成的伤害以及诱发癌症，而不是肥胖问题。

图片版权 Getty Images Image caption 炸鱼和薯条

全球疾病负担研究（The Global Burden of Disease Study）发表了关于全球各国死因的权威性评估报告。

该报告的最新分析，是利用对各国饮食习惯的评估来判断多少早亡是否与饮食有关。

这些危险饮食包括：吃盐过多造成全球每年300万人死亡。食用全谷类食品过少同样导致300万人死亡。吃水果过少则导致200万人死亡。

此外，坚果类、植物种子、蔬菜、富含欧米伽-3的海产品以及纤维等吃的不足也是造成人们早亡的主要原因。

死因

心血管疾病是跟饮食有关的最主要死因，这就解释了为什么盐是最大问题。

因为食盐过多会导致血压增高，从而增加心脏病和中风的危险。

盐可以对心脏和血管产生直接影响，导致心脏衰竭等。

而多吃全谷类食品、水果和蔬菜则对心脏有好处。它们可以起到保护心脏的作用，并降低心脏病风险。

除心血管疾病以外，癌症和二型糖尿病也是与饮食有关的另外两大死因。

坚果和植物种子？

根据该研究，在全世界各国人们膳食中吃得最少的健康食品就是坚果和植物种子。

既然坚果和植物种子这么健康，那为什么我们不多吃点呢？

英国剑桥大学的尼塔·福罗希教授（Nita Forouhi）表示，这可能跟人们认为这些食品能量高，容易引起人发胖有关。

“而且，大多数人并不认为它们是主流食品。另外，还有成本问题，”福罗希教授说。

近年来，人们一提非健康食品就会想到脂肪、糖等。同时，还有红肉和加工肉与癌症之间的联系。

但是专家表示，虽然以上食品摄入过多的确对人体有害，但与进食全谷类、水果、坚果、植物种子和蔬菜过少相比，危害还算轻的。

图片版权 Getty Images Image caption 人们饮食中普遍缺少坚果类

因此，研究人员说，现在是该从谈糖和脂肪等不健康食品转向呼吁人们多吃健康食品的时候了。

研究人员说，从全世界范围来看饮食不佳可以导致人的预期寿命减少两年。

美国华盛顿大学健康指标评估研究所的主任莫里教授敦促人们自问一下：“我会不会在50多岁就死于突发心脏病？或是由于饮食关系在40多岁患癌症？”

那么，哪些国家在这方面做得相对好一些？

地中海国家，西班牙和以色列是全球范围内由于非健康饮食致死的人数最低的国家。

但东南亚、南亚以及中亚则正好相反。

在以色列，与饮食有关的死亡人数是最低的，每10万人有89个。

但在乌兹别克斯坦，每10万人中就有892人由于不健康饮食而死亡。

中国

中国是食盐大国。中国人做菜一般少不了酱油以及其它含盐量较高的调料。

而随着加工食品的日益普及，人们从饮食中摄取的盐量有增无减。因此，中国也是所有国家中由于食盐量过多导致死亡人数最高的国家。

莫里教授表示，中国人目前的盐摄取水平有点像30、40年前的日本。虽然，吃盐过多仍然是今天日本所面临的第一大问题，但日本人食盐量已经大幅减少。

图片版权 Getty Images Image caption 中国食品和调料中含盐较高

另外，日本人饮食中含有许多对心脏具有保护作用的成分：例如蔬菜和水果。

在健康饮食摄取方面，西欧当中法国、丹麦和比利时都排在英国前面。

英国饮食最大的问题是缺少全谷类、蔬菜、水果、坚果和植物种子类。

研究称，估计英国14%的死亡与饮食有关。 英国每年与饮食有关所导致的死亡人数为每10万人中有127人。

建议

莫里教授说，“无论你的体重如何，饮食质量很关键。”

他的建议是：多吃全谷类、水果和蔬菜、坚果及植物种子类食品，同时尽量减少食盐。

当然，在比较贫穷的国家，每天能保证五份水果和蔬菜会占据家庭收入的52%。因此，这里还有钱的问题。

但福罗希教授警告道，如果公众知情并有能力会做出更加健康的选择，而商店货架上则到处是买一送一的不健康食品呢？那健康饮食的建议就会失灵。

“人们急需的是物美价廉的健康食品选择，”福罗希教授说。

两位教授一致认为，人们需要转移重心：即从关注营养成分（脂肪/糖/盐）问题转到吃什么食物才健康。