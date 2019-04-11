黑洞首图亮相 人类之前的猜想是对是错
科学家首次拍摄到一个位于十分遥远的星系的黑洞，并在全球同步公开照片。
这个黑洞位于距离地球5500万光年的一个星系，最大直径约400亿公里，相当于地球的300万倍，被科学家形容为“怪兽”。
为了拍摄这个黑洞，科学家利用世界各地八座望远镜组成的网络收集数据，这个网络称为“事件视界望远镜”。
比太阳大65倍的黑洞
最初提出为黑洞拍照的荷兰奈梅亨拉德堡德大学（Radboud University）教授法尔克（Heino Falcke）介绍，这张照片的主角位于一个称为M87的星系。
他接受BBC访问时说，这个黑洞的体积比我们身处的太阳系还要大。“它的体积是太阳的65亿倍，也是目前所知的黑洞中最重的一个。”
法尔克形容这个黑洞四周的光是个“火圈”，包围着一个黑色的点。这些光线由一些正被吸入黑洞的高温气体发出，光线比宇宙其他星体发出的光线都要亮，因此我们在地球也能看见。
照片中黑色圆圈的外围就是光线被吸进黑洞的地方。黑洞的引力十分大，连光线都逃不过被吸进去的命运。
物理学家以至电影导演多年来都在猜想并研究黑洞的真正样子。参加拍摄黑洞研究的英国伦敦大学学者尤西（Ziri Younsi）认为，拍照的结果证明，黑洞的样子和这些物理学家和电影导演的想象差不多。
拍摄到黑洞的照片只是第一步。科学家还要研究黑洞四周的光环是如何产生出来，也要研究物质被吸进黑洞后的命运是怎样。
下一个任务
奈梅亨拉德堡德大学教授法尔克说，他在1993年修读博士学位时，就萌生为黑洞拍摄照片的想法。
外界最初认为拍摄黑洞是不可能的事情，但他发现一种只会在黑洞附近出现的无线电波，这些电波强劲得在地球也能接收。他之后又回想起一份1973年的论文，文章推论说由于黑洞引力十分巨大，它们看起来要比实际体积大2.5倍。
法尔克之后花了20年时间游说欧洲研究议会，最终获得多个研究拨款约4亿英镑。
法尔克接受BBC科学事务记者帕拉伯·戈什（Pallab Ghosh）访问时说，成功拍到黑洞的照片后，他有种“任务完成”的感觉。
研究团队的下一个目标，是为一个位于我们太阳系中间的超级黑洞拍照。这个黑洞与地球近得多，但它四周的“火圈”比位于M87黑洞的“火圈”暗淡得多，因此拍照并不是容易的事。
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