吕宋人：解密发现自菲律宾的最新人类物种

图片版权 Florent Detroit Image caption 吕宋人标本中的手指与脚趾骨是弯曲的，表明攀爬仍然是这个物种的重要活动。

日前，研究人员在菲律宾的山洞中发现了一支灭绝的人类物种，人类家族树又增添了一个新的分支。

这一发现出自菲律宾最大的岛屿吕宋岛（Luzon），科学家们也将这个最新发现的物种称作吕宋人（Homo luzonensis），生活在距今5万到6.7万年的时代。

从形体上看，吕宋人具有古老人类祖先及相对近期人类的混合特征。BBC新闻网科技编辑保罗·林孔（Paul Rincon）报道称，这种形体特征意味着，早年或许有原始人的亲属从非洲离开，并一路来到东南亚，这种理论在之前并未被视为可能。

这一发现还表明，东南亚地区的人类进化或许非常复杂，在人类祖先到达时该地区可能已存在三到四个人类物种。小型的“霍比特人”弗洛勒斯人（Homo floresiensis）是其中之一，他们在印度尼西亚弗洛勒斯岛存活了下来，一直存在到5万年前。

伦敦自然历史博物馆克里斯·斯特林格（Chris Stringer）教授表示，他曾在2004年关于小型弗洛勒斯人的发现公布之后指出，发生在弗洛勒斯人类进化过程中的实验可能在该地区的多个岛屿上出现，而如今3000公里之外吕宋岛上的发现“好像证明了”他的推论。

这一最新发现来自吕宋岛北部卡亚俄洞穴（Callao Cave）。著名科学期刊《自然》（Nature）上刊登了这些标本的详细信息。

它们的历史可以追溯到6.7万年到5万年前。它们共有13块遗骸，分别是牙齿、手骨与足骨，以及部分股骨，至少来自三个成年及少年个体，在2007年该洞穴挖掘工作开始后被复原。

吕宋人与更近期的人类在形体上有相似之处，但它们的其他特征可以追溯到200至400万年前生活在非洲的南方古猿、直立行走的猿类生物以及人类家族的早期成员。

这些标本中的手指与脚趾骨是弯曲的，表明攀爬仍然是这个物种的重要活动。这种情况同样适用于一些南方古猿。

图片版权 Florent detroit Image caption 吕宋人的牙齿与一个新物种的残骸一致。

林孔称，如果与南方古猿相似的物种可以抵达东南亚，将会改变目前对人类族谱中谁先离开非洲的认知。

长久以来，直立人一直是大家认为的离开非洲家园的首个成员，时间大约在190万年前。

鉴于吕宋岛只能通过海路进入，这一发现也带来了新的问题，即人类物种是如何抵达这个岛的？

在吕宋人之外，东南亚的诸多岛屿同时似乎还是另一人类物种丹尼索瓦人（Denisovan）的家园，而丹尼索瓦人在抵达这里时似乎曾与智人（Homo sapiens）杂交。由于该地区尚未发现已知的丹尼索瓦人化石，这些证据是在对DNA进行分析后得出的。

图片版权 Florent Detroit Image caption 吕宋岛北部卡亚俄洞穴向游客开放。

印度尼西亚的弗洛勒斯岛则是弗洛勒斯人的家园，这个物种因身材矮小而有了霍比特人的昵称。研究人员认为，弗洛勒斯人的生存时间为最晚10万年前至5万年前，这可能与现代人类的到达重叠。

有趣的是科学家们还认为，弗洛勒斯人身上出现的形体特征可以让人联想到南方古猿。但也有研究人员认为，霍比特人是直立人（Homo erectus）的后裔，不过它们的一些解剖结构被还原后呈现的状态更加原始。

加拿大湖首大学（Lakehead University）的马修·托切里（Matthew Tocheri）没有参与此次研究，但他在《自然》的一篇文章中指出，虽然弗洛勒斯人与吕宋人同早期现代人类与南方古猿之间有相似性，但如果以独立岛屿环境下的进化为由，用它们更接近人类祖先的解剖特征来解释这种相似性，这样的推断似乎“过于巧合”。