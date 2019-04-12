养生潮流争议：静脉注射维生素引发的反思

图片版权 Getty Images Image caption 打营养液补充维生素

不久前，中国湖南一位51岁女性在养生想法促动下，把20余种果汁经简单过滤，直接注射静脉，差点闹出人命。

据中国媒体报道，这位曾性女士平时特别注重保养。

一日，她假装感冒请医生到家输液。医生走后，她偷换自榨混合果汁，静脉注射。不料立即皮肤瘙痒，体温上升。医生接诊后发现其全身感染严重。

经过5天急救，她才保住性命。

这或许是个极端例子，但这位中国女性行为所代表的却是直接通过静脉注射维生素等营养液的一股养生“新潮流”。

亚洲很多美容院为人们提供营养液静脉注射，并且通常由没执照和不合格的从业者来进行。

养液静脉注射的风靡与风险

推销静脉注射维生素的人声称，此举有助提升精力、加强免疫力、改善皮肤、消耗脂肪以及帮助倒时差等一系列好处。

美国甚至有专门巴士开到居民家门口，上门提供静脉注射的“营养套餐”来帮助“治愈”宿醉的服务。

静脉养液注射治疗的价位可着实不菲，从一百到三千英镑价格不等。

一些西方名人，例如麦莉·希拉（又译 麦莉·赛勒斯，Miley Cyrus）、名模卡拉·迪瓦伊（Cara Delevigne）据称等都是潮流追随者。她们还在社交媒体上贴出自己静脉注射的照片。

英国营养协会的专家马塞拉则表示，这样“治疗”虽然越来越流行，但没有证据证明有益处，同时却存在潜在危险。

营养师麦德林也表示，感染是最常见的危险。因为任何时候通过静脉向身体注射任何东西时都会有感染风险。麦德林曾在诊所从事过这种向静脉注射营养液的工作。

她说，从医学上讲，除非有绝对必要，否则尽量少静脉注射。

在医疗环境中，要静脉注射的人必须经彻底检查；而且还需防范注射维生素可能给肝、肾等器官带来的潜在压力副作用。

英国医疗管理机构NICE禁止在不检查肝、肾功能的前提下静脉注射维生素。

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营养液名目繁多

全球范围看，各地诊所所提供的营养液层出不穷。

比如在台北，客户可以从维生素菜单自选。

在新德里，客户可以选择要“最基本的”，还是增加水化保湿的选项等等；印度甚至还有以英国萨塞克斯公爵夫人梅根名字命名的“神奇营养液”。

英国伦敦一些诊所除为客户提供排毒和美容项目营养液外，还有专门提供改善“情绪”的养液。

中国湖北一些图片显示，一些参加高考的学生为提高应试状态，先打维生素点滴。

由于想注射营养液的学生太多，医务室忙不过来，有些学生干脆带着吊瓶到教室。

营养师麦德林表示，人们不应去冒这个险，因为人体肠道有足够能力来吸收维生素和各种矿物质等营养。

专家表示，如果人们饮食均衡的话，就能为人体提供所有所需的维生素和营养。

补与不补 因人而定

尽管多数专业医务人员都不赞同营养液静脉注射，但是一些特定人群遵医嘱服用维生素还是受到鼓励的。例如：

所有孕妇以及哺乳期女性应服维生素D补剂；

尝试怀孕要小孩、以及妊娠头三个月的孕妇需要补充叶酸；

65岁以上老人也需补充维生素D；

肤色较深人种、以及日晒不足人群应该补充维生素D。

6个月到5岁的儿童应该服用维生素A、C和D。

专业人士建议，如果你不属以上人群，也并非“遵医嘱”，仅仅出于养生考量自行服用，基本上是在“浪费钱”，因为人体一般自身从饮食中吸收了足够的养分。

（以上来源参考英国NHS全国卫生保健系统有关资料。）

世界卫生组织的罗杰斯认为，人们热衷摄取额外维生素，以为这样会让自己更强壮；但其实，人体只需少量维生素，或是在身体出现缺乏的情况下可以适量补充。