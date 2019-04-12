黑洞首图背后的女科学家：解码遥远的神秘电波

图片版权 Katie Bouman Image caption 博曼与载有望远镜搜集得来的资料的电脑硬盘合照。

科学界日前发表人类第一张黑洞的照片，吸引了全世界的关注，而完成这项创举的科学家团队中，一名29岁的女科学家扮演着关键的角色。

一个星期前，博曼（Katie Bouman）还是一位寂寂无名的美国科学家，而随着黑洞的照片亮相，她也一炮而红。博曼的工作是带领其他科学家，编写程式处理望远镜收集得来的资料。

对她来说，科学界成功拍摄黑洞的照片，代表她成功完成这个外界本来视为不可能做到的事情。

她接受采访时不忘虚心地说，那不单是她一个人的功劳，没有她的团队，她不可能完成任务。

博曼三年前是美国麻省理工大学一名研究生，就在那个时候，她开始撰写这个让世人看见黑洞真实样子的程式。

她带领的研究员来自美国多个顶尖的研究所，包括麻省理工的电脑科学和人工智能实验室（Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory），哈佛史密森天体物理学中心（Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics）和麻省理工的海斯塔克天文台（Haystack Observatory）。

她在自己的电脑上载入人类首张黑洞的照片时与电脑合照，又在社交网站说自己“不敢相信”自己的电脑正在产生黑洞的照片。

她接受BBC访问时说，她和团队第一次在电脑上看见黑洞的照片时，大家都觉得十分“不可思议”。她认为，拍摄的目标黑洞体积够大，位于地球的望远镜附近天气又不错，因此其实这次科学家团队“相当幸运”。

“但当然，事前的准备工夫越妥当，越能增加我们在各方面的运气。”

名声大噪

黑洞的照片周三（4月10日）公诸于世之后，博曼在社交网站的名声也开始大噪。麻省理工大学和史密森天体物理学中心分别都在社交网站称赞博曼的努力。

其中，麻省理工大学在推特发布两张照片，一张是博曼与一些载有黑洞资料电脑记忆盘的合照，一张是麻省理工大学科学家汉密尔顿（Margaret Hamilton）的照片。麻省理工大学的帖文说，汉密尔顿撰写的电脑程式码曾用于人类登陆月球计划。

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博曼现在是加州理工大学一名电脑及数学系助理教授，她说其他团队成员同样功不可没。

她接受美国新闻网访问时说，她不可能一个人完成这个工作。“任务成功，是因为不同背景的人一起合作。”

博曼的程式如何生成黑洞照片？

简单来说，博曼和团队编写了一个程式，把望远镜搜集得来的资料，转化成我们日前看见的照片。

科学家要把遍布世界各地的八个望远镜连在一起，才能成功收集黑洞发出的无线电波。研究人员之后把载有资料的硬盘运到美国和德国的设施处理。

博曼说她的团队是一个由天文学家、物理学家、数学家和工程师组成的“大熔炉”。“需要完成一个外界认为不可能的事情，就得这样做。”