智能语音与人工收听：窃听和隐私界限在哪

图片版权 Getty Images Image caption 图为亚马逊Echo智能识别音箱。

亚马逊、苹果和谷歌公司雇佣员工，从智能喇叭和语音助手应用程序中收听客户语音录音，引发如何界定窃听和隐私的议论纷纷。在中国的智能语音市场，除国外品牌外，百度，科大等等研发的智能语音如何处理这个问题？

美国财经媒体彭博社在采访亚马逊“审听过”其智能语音助手Alexa录音的工作人员后，突出报道这一话题。

上述三家公司都表示，偶尔会对语音录音进行审听，以提高语音识别能力。

不过，就公众对彭博社文章的反应可以看出，绝大多数人可能并不知道他们对智能语音助手讲话，可能也会被外人听到。

彭博社网站表示，已与七名审听过亚马逊智能扬声器Echo（回声）和智能语音助手Alexa录音的工作人员。

评审人员通常会将语音剪辑片段转录为文字版本，并加以注释，以帮助改进亚马逊的语音识别系统。

亚马逊语音录音与用户帐号、用户的名字和使用的 Echo 设备的序列号相联。

令人不安的片断

一些审听人员告诉彭博社记者，他们在内部聊天室里也会互相分享有趣的语音录音片段。

他们也描述曾听到令人不安的片段，比如有可能发生的性攻击。同事则告诉他们，那不是亚马逊“份内去管的工作”。

亚马逊等的回应

亚马逊Alexa的服务条款规定，语音录音用于回答客户的问题, 满足客户的要求, 并改善客户的体验和亚马逊的服务。服务条款没有明确提到人类审听的问题。

亚马逊发布声明表示，它认真对待客户安全和隐私。审听客户录音样本有助于训练语音识别和自然语言理解系统，绝不允许滥用其制度。

声明称，亚马逊的审听雇员也无法直接了解能确认客户身份的资料。

苹果和其语音助手Siri

苹果公司也雇有一些人审听其语音助手Siri的录音。有关录音通过iPone和HomePod智能音箱获得的客户指令获得。

根据苹果公司的安全政策，语音记录不包含个人身份信息，并链接到一个随机识别号码，每次关闭 Siri 时都会重置该识别号。6个月后保存的任何录音都是在没有随机识别号的情况下存储的。

其审听人员也不会获得可以识别客户身份的信息或者随机识别号码。

图片版权 Getty Images Image caption 谷歌家庭，亚马逊Echo和苹果智能音箱

谷歌及谷歌助手

谷歌表示，其审听人员可以听到谷歌助手的音频片段, 谷歌助手现在在大多数安卓手机或家庭智能音箱上就有。

谷歌也表示有关录音不会与可识别客户身份的信息相联。谷歌公司表示还会修改客户的声音防止身份辨别。

一个常有的担忧是智能语音音箱或助理是否一直在你家里秘密录音。

安全研究人员还没有找到表明这种情况正在发生的证据。但如果语音助理不断地将家庭里的对话发送回一个远程服务器进行分析，这种情况就很容易被发现。

在中国市场中的智能语音助理或应用程序如何处理上述问题？目前尚无资料说明。