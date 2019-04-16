最新研究：英国巨石阵的建造者祖先是移民

图片版权 Royal Pavilion & Museum, Brighton Image caption 英格兰南部苏塞克斯博物馆中距今5600年新石器时代一名女性的遗骸脸部复原像。

英国科学家在研究了建造巨石阵人祖先的DNA后发现，他们是穿越地中海后向西抵达英国的。

伦敦的研究人员把在英国发现的新石器时代人类遗骸中提取的DNA与同时代在欧洲生活的人类遗骸DNA进行比较，发现新石器时代生活在英国的人群来自于欧洲东部和地中海以东地区。

新石器时代的一批居民似乎从安那托利亚 (现代土耳其地区) 前往伊比利亚半岛（现代西班牙、葡萄牙地区），然后蜿蜒往北走。

大约公元前四千年，他们到达了英国。

英国科研人员的有关上述研究详情发表在《自然生态与进化》杂志上。

由东向西的人口迁移

向英国的移民只是公元前6千年开始的安那托利亚人口大规模扩张向外移民的一部分，这些移民将农耕文化引入欧洲。

在此之前，欧洲各地都居住着规模相对较小的族群，他们狩猎、采集野生植物和鱼虾贝类。

而早期欧洲农耕人口的移民路线则分为两支，一群人沿着多瑙河北上进入中欧地区，另一组人向西穿越地中海。

Image caption 英国的巨石阵最早始建于大约3千年前。

DNA 检测结果显示，新石器时代的英国人主要是来自穿越地中海的这支人群。往这条路线迁移的人群或者沿海岸定居下来，或者乘船从一个岛屿前往另一个岛屿。

英国农夫的DNA

当研究人员分析远古时代英国农夫的 DNA 时，他们发现，与他们最相似的DNA是来自伊比利亚 (现代西班牙和葡萄牙地区)新石器时代的人。

这些伊比利亚农民是穿越地中海的人群的后裔。

从伊比利亚半岛，或者附近的某个地方，穿越了地中海的农耕人群又北上穿越法国。这一族群的人可能向西进入英国，一直迁移到威尔士或英格兰西南部。

事实上，放射性碳日期鉴定表明，新石器时代的人群从西部较早抵达英伦三岛。但这仍然是未来需要研究的一个问题。

除了农业以外，新石器时代迁移到英国的移民似乎还引入了使用巨石建造巨型建筑的传统。在英国威尔特郡的巨石阵就是这种传统的体现。

英国的两群早期人类

尽管大约公元前四千年农夫人群迁移到英国，但那时候英伦三岛已经居住着很多"西方狩猎、采集者"的族群。不过DNA检测显示，这两大群体基本上没有太多融合。

后来，英伦三岛除了苏格兰西部的一个新石器族群可以追溯到当地更远古的祖先外，其他原来的狩猎、采集者几乎全部被新石器时代的农耕者取代。原因之一是农耕人群的人口远超狩猎采集为生的人口。

研究报告的撰写者之一、伦敦自然历史博物馆的古代DNA专家汤姆·布斯博士表示，目前根本没有发现任何可检测的证据，说明在新石器时代的农夫抵达英国后，原来英伦三岛西部狩猎采集者留下了后代遗迹。

他表示，这不代表上述两种人没有融合，而是后一种人的人口数量太少，无法留下任何遗传性的遗产。

图片版权 Channel 4/Plimsoll Productions Image caption 切达人脸部复原图。和当时大多数其他欧洲狩猎采集者一样，他的皮肤黝黑，有蓝色眼睛。

研究报告的另一位撰写者、英国伦敦大学学院的马克·托马斯教授也表示认同人口数字的解释。

人种与生活方式特点

托马斯教授说，新石器时代的农夫移民在穿越欧洲时，已经适应了根据不同气候条件的生活方式。当他们到达英国时，他们已经为在西北欧洲气候下进行农耕种植作物做好了充分准备。

这项研究还分析了这些英国狩猎采集者的DNA。分析的古人遗骸之一是被称为切达人的男性骨骼。他的骨骼遗骸的年代已确定为公元前7100年。

他的DNA表明，和当时大多数其他欧洲狩猎采集者一样，他的皮肤黝黑，有蓝色眼睛。遗传分析显示，相比之下，新石器时代的农夫皮肤颜色较浅，眼睛是棕色的，头发是黑色或深棕色的。

在新石器时代快结束的时候，大约在公元前2550年，第一代农夫后人又几乎全部被一个从欧洲大陆移居英伦三岛的新人口取代，后者被称为贝尔贝克人。所以说，不列颠人口在几千年里经历了两次非常重大的基因变化。

不过他告诫表示，不能简单地以冲突来解释发生的变化，这种转变可能最终归结于经济因素和生活方式的变化。