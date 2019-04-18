网络约会：成功配对的七个秘诀
发达的网络让寻爱之路如此畅通，但也如此飘渺。
根据一个分析在线约会的网站“网络约会统计与事实”（Online Dating Statistics & Facts），全球有9100万人使用手机程序寻找爱情，但很多人没能成功约会。在网络发达的中国也不例外。
中国市场调查公司艾瑞咨询统计，2018年中国网络婚恋行业占整体婚恋市场的54.4%，市场营收达到将近50亿元。但成功配对的人群却少之又少。
斯珍培（Zoe Strimpel）是英国苏塞克斯大学的历史学家，著有《男性饮食》（The Man Diet）一书。她与两性关系顾问海曼（Suzie Hayman）收集了一些约会技巧，也许能帮你在网络约会获得恰当关注：
1. 不要为了约会而约会
如果不喜欢，就停下来。你不喜欢一个人，那就不要再见他或她了。
尝试在一起也没用的，反而会令我们身心疲劳，激发彼此的负面感受。
2. 相信直觉
如果你在某个时间觉得关系不顺，要认真对待。
我们总会想，“是我的错”。其实，可能是对方的错。
3. 最近的研究表明，发文字简讯，越少越好
在一周内同时与数百人聊天，与所有潜在约会对象搭讪，会导致认知倦怠。
要把调侃和时间投入到你喜欢攀谈的人身上，就是看起来最有希望的人那里。
4. 约会是一场数字游戏，去人最多的地方
避免只有少量人使用的约会程序，要用最多人使用的程序。
约会是一场数字游戏，要从沙子里淘金，你首先要变成一粒沙。不要相信书商所说的从书中寻找答案。书中没有答案！约会没有捷径。
5. 从朋友做起
从朋友开始，慢慢交往成为伴侣，最好的关系往往是这样发生的。
当然，也许新的朋友会介绍给你潜在的伴侣。
6. 灵活待人
你以为你知道什么人吸引你，但是......
如果你把范围缩的过窄，可能会错失真正扣响你心灵之门的那个人，而此人并非符合你之前设想的那种。
7. 小心谨慎
网络搭桥的一个缺点是，你和对方没有交集，彼此一无所知。
如果不来电，要接受这个现实。
任何向新约会对象索要钱财的人，或者不断放对方鸽子的人，应该断绝接触。
不要令情绪大起大落。