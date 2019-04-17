黑洞、近视和数星星 光污染的治理问题

图片版权 CPRE Image caption 英国多塞特海岸城市晚上灯火通明。

人们在关注水污染、大气污染、噪声污染之际，开始对光污染的问题日益重视。英国有关组织正在呼吁加强治理光污染的工作。

光污染已经成为发达经济体常见的环境污染。目前全世界有超过80%的人口生活在充满各种人造光的环境中，近80%的北美人和60%的欧洲人无法看到银河。

国际上通常将光污染分为白亮污染、人工白昼和彩光污染三类。

白亮污染主要是指白天阳光照射强烈时，城市建筑物的玻璃幕墙、釉面砖墙、磨光大理石和各种涂料等装饰材料反射光线后引起的污染。

人工白昼是指广告灯牌、探照灯、夜景照明等设施，在夜幕降临后发出夺目的强光，照耀着黑暗，使得夜晚像白天一样。

彩光污染是指夜间游乐场所的黑光灯、荧光灯、旋转灯和彩色光源发出的彩光所形成的污染。

光污染除了浪费大量能源、伤害视力以外，还会损害人体正常的睡眠休息功能，伤害动植物的自然生理规律。

有研究发现，光污染严重的地方，罹患癌症、肥胖症的几率也大大增加。原因可能是非自然光影响了人体的免疫系统，生理平衡遭破坏而导致癌变。

英国的星空仰望调查

保护英格兰农村组织（the Campaign to Protect Rural England ，CPRE）2019年获得的一项调查结果显示，英格兰平均50个人中只有一人经历过没有光污染的夜晚。

该组织称，每个人都应该能够用肉眼见证过灿烂的星空。该组织进行了一项调查，要求人们用肉眼观测，数数在猎户座的恒星数，作为衡量其所在地区光污染的指标。

但超过半数的参与者表示，他们看不到超过10颗星星。

图片版权 CPRE Image caption 英国小城伊斯特伯恩的光污染让人们无法仰望星空。

英国伦敦格林威治的皇家天文台说，在一个晴朗的夜晚，眼睛锐利的人最多可以看到40颗星。

但上述调查中只有1/10的人可以数到最多30颗恒星，只有2%的参与者说他们经历过真正的黑夜，让他们在天上看到超过30颗的星星。

共有创纪录的2300人参加了上述统计。

该组织表示，英国中央政府、地方政府和公众都应该更认真地对待光污染问题。

观星并不是人们渴望黑暗的唯一原因: 夜间的人造光线会影响人们的睡眠，损害健康。它还可能对野生动植物产生破坏性影响。

来自 CPRE 的艾玛·马灵顿说，政府应该在可行的情况下调暗公共场所灯光。

英国有些地方政府回应该组织呼吁，在午夜后关闭路灯。这不仅可以减少光污染，还有节省额外的资金。

但它们会受到危及治安的指控。

中国对光污染的认识

中国对光污染的认识也正逐渐提高。在城市亮化工程的同时，近年来大城市人们开始认识黑暗对人、动植物和整体环境的重要性。

2016年，西藏阿里地区正式获批成为亚洲首个暗夜公园试点。区内户外照明将按照国际标准进行规划、改造和管理，防止和控制光污染，使优质的夜空资源得到保护。

2018年，杭州设立黑天空保护区，即指以自然山区为主的风景区，比如西湖西部群山地区等不得设置景观照明设施，设置的功能照明设施不得有上射光线等。

由于公众对光污染的认识提高，投诉不断增多，中国很多城市都出台了城市和景观灯光管理条例。