图片版权 Getty Images Image caption 猪是比较聪明的动物

美国科学家最近成功使被屠宰4个小时后的猪脑部分“复活”，让脑细胞重新恢复一些基本功能。

这项研究发表在最新一期《自然》杂志上。

该研究表明，脑细胞死亡有可能被延迟或恢复之间的一些连接。它为将来一系列与大脑有关的疾病，例如中风和阿尔茨海默氏病（俗称老年痴呆症中的一种）开启新的研究途径。

但研究人员强调，整个实验过程中猪脑没有出现意识与认知。因此，距离真正“复活”猪脑还相差甚远。

然而，它却对人类先前所认为的大脑在血液供应被切断几分钟后即进入不可逆转的死亡状态提出了挑战。因此其意义重大。

耶鲁大学的科学家从屠宰厂收集了32个猪脑，并在4个小时之后对它们进行长达6个小时的试验。

研究人员模仿脉冲，有节奏地用特制液体在猪脑中循环。该液体中包含合成血液，它可以携带氧气和药物放缓和逆转脑细胞死亡。

试验显示，它减少了脑细胞的死亡，并在一定程度上恢复了血液循环功能以及一些脑部神经活动。

此外，实验还显示大脑对药物有正常反应，而且所消耗的氧气就像正常大脑一样。

但至关重要的是，在脑电图中并没有显示带有意识或感知的大脑活动迹象，即它们仍然是死脑。

改变死亡概念？

图片版权 Getty Images Image caption 科学家让猪脑部分复活改变了人们对脑死亡概念的认知

但是，这一前所未有的试验改变了大脑如何死亡的概念。因为之前，许多人认为一旦大脑缺氧，就会很快死去，而且不可逆转。

耶鲁大学神经科学教授内纳德·塞斯坦（Prof Nenad Sestan，Yale University）表示，这一试验向人展示了细胞死亡是一个渐进和逐步的过程。而且，有些过程是可能被推迟甚至是可以逆转的。

这些猪脑来自农场，并不是专门为试验室做试验的动物。

在试验过程中，科研人员担心这些猪脑产生意识，因而使用了药物来减少其脑部活动。

意义所在

图片版权 Getty Images Image caption 大脑是最复杂的器官

该试验最直接的好处是，科学家未来将可以更好地研究和了解阿尔茨海默氏病人的大脑。

大脑是我们已知宇宙中最复杂的结构。现有的冷冻大脑切片以及在试验室器皿中培养的大脑细胞技术无法让研究人员探索大脑是如何连接的3D完整线路图。

而从长远来看，科学家希望通过对大脑认知的进一步深入可以帮助找到保护大脑的更佳方法，例如对中风后大脑受损的病人，以及出生时大脑缺氧的新生儿等。

还有一些美国专家表示，它还有助于推动在大脑失去供血后，如何通过人工干预来帮助大脑恢复方面的研究。

当然，研究人员说，它距离彻底改变重伤后脑部恢复仍然距离遥远。

塞斯坦教授承认，目前还不知未来是否能够恢复大脑的正常功能。

伦理争论

它是否意味着改变了死亡的概念呢？

BBC科学与健康事务记者詹姆斯·加拉格尔（James Gallagher）说，目前还没有。

但是已经有一些伦理学家表示,人们现在就应该对此进行辩论，因为“脑死亡”者是器官移植的主要来源。

而且，它可能会引发生死之间界定的伦理争论。

医学伦理学教授兼牛津大学新生儿医生威尔金森说：“一旦有人被诊断为脑死亡，那么目前来讲是没救了。”

他表示，如果未来有可能让人死后恢复大脑功能，恢复死者的思想和个性，那当然将对死亡的定义产生重要影响。

但目前至少做不到。

虽然，研究人员确定试验中的猪脑是无意识的，但它仍提出了一系列问题：