为什么人类进化过程中失去的骨头再次出现

图片版权 Getty Images Image caption “失而复得“的一块小骨头可能让你膝盖痛

我们许多人有过膝盖疼痛的经历，特别是随着年龄老化，膝盖磨损增加。但是，现在英国帝国理工学院的专家说，在人类进化过程中被认为已经消失的膝盖中的一块小骨头似乎又回来了。而它可能是造成一些人膝盖疼痛，甚至关节炎的原因。

这块小骨头的英文名字叫fabella。它长在膝盖后面的肌腱中。

医生们认为它完全没有任何用途，没有它一点问题都没有。而且，在人类进化过程中，许多人确实已经没有了这块“多余的”小豆骨。

但是，那些患有关节炎的人似乎更可能有小豆骨。帝国理工科研小组把这一发现发表在《解剖学杂志》上。

在医学术语中，它被称作小豆骨。 它是一个骨质骨，也称籽骨（a sesamoid bone）。

籽骨是嵌入肌腱内的骨头。籽骨可见于跨关节的肌腱处如手、膝、足。这意味着它生长在肌肉腱中，正像膝盖骨或髌骨那样。

是否普遍？

图片版权 Alamy Image caption 小豆骨又卷土重来

它到底有多普遍呢？帝国理工的专家们查询了包括英国在内的27个国家150年有关膝盖的医学史，发现同100年前相比，有小豆骨的人增加了大约3倍。

例如，1918年大约11%的世界人口膝盖中有小豆骨，到2018年这一比例则上升到39%。

那为什么我们有些人有，有些人没有呢？

伦敦帝国理工的Berthaume博士表示，没有人知道这一问题的真正答案，因为过去从未对此进行过研究。

他说，小豆骨可能像籽骨那样帮助减少肌腱中的摩擦、均衡肌肉力量。或是像膝盖那样，增加肌肉的机械力。或者，也可能根本没有什么作用。

在人类进化过程中，这块小骨头能够起到膝盖的作用，增加肌肉的力量。

但随着类人猿和人类祖先的进化，它似乎消失了。

不过专家说，现在它又回来了，而且还给一些人带来了麻烦。患有骨性关节炎的人更可能有小豆骨。尽管如此，却没有证据表明它实际上确实给人们带来这一问题。

图片版权 IMPERIAL COLLEGE LONDON Image caption 医生们希望弄清楚哪些人最有可能有小豆骨？

但为什么这一在人类进化过程中消失的器官现在又回来了呢？

一种理论解释主要跟营养有关。

研究人员得出结论认为，由于营养改善人类平均身材更高，体重增加。这意味着我们的胫骨更长，小腿肌肉更大更多。

然而，这些变化会给膝盖带来更大的负担。

为什么如此重要？

因为了解小豆骨卷土重来的原因可以帮助医生们更好地治疗膝盖有问题的病人。它也让人们更好地理解过去一个世纪人类进化的过程。

但医生们希望弄清楚哪些人最有可能有小豆骨，比如他们的年龄、性别以及分布等。另外，它是否只影响一只膝盖，还是两只膝盖？