图片版权 Mango Meter Image caption 6位参予者在开发APP的过程中了解彼此国家的文化差异

6个亚洲女权运动者共同开发一套手机应用程式（APP）：“Mango Meter”（芒果量表），是全球第一个女性主义电影APP。邀请使用者以“女权角度”评价电影，挑战电影工业中的性别歧视以及西方观点。

女权主义者看电影

Mango Meter由来自孟加拉，台湾，印尼，印度，菲律宾以及巴基斯坦的6位女权活动人士在德国基金会的资助下，以印尼首都雅加达为基地，用2年的时间开发而成。2019年2月在印尼发表。6位亚洲女性主义者的背景有法学院教授，作家，艺术家以及媒体工作者等。

印尼代表，女性主义网站Magdalene总编辑戴薇·亚斯玛拉尼（Devi Asmarani）接受BBC中文採访说，她们6位是在德国基金会项目中相识，经过集思广益，以美国知名电影评论网站“烂番茄”（Rotten Tomotos）为灵感，希望从最接地气的大众媒体——电影，以及最普及的网路科技让民众反思性别议题，挑战电影工业的父权及西方视角。

亚斯玛拉尼称，除了密集的线上讨论之外，她们一年会会面一次，就APP的页面设计，技术问题，以及最重要的过程——设计出11个问题供影评者评论。11个问题包含“电影是否以女性为主角”，“是否涉及歧视性少数”，“对‘非白人女性’的描写是否正面”？“单身女性的性行为是否负面？”，“电影是否将‘控制关係’的亲密关系（譬如家庭暴力）描写为‘爱’等。”

使用者评价电影时，可给该电影1到5颗“芒果评分”。结果1颗芒果为“厌女电影”，5颗芒果（满分）的“女性主义电影”。另外6位开发者也会写下电影评论与观影者交流意见。

图片版权 Mango Meter Image caption 11个问题让读者评价影片

目前Mango Meter搜集了上百部电影，评鉴的电影包括从美国电影《葛雷的50道阴影》（Fifty Shades of Grey），《冰雪奇缘》（Frozen）、印度宝莱坞电影《我和我的冠军女儿》（Dangal）到台湾纪录片《日常对话》（Small Talk）等。

其中，《葛雷的50道阴影》就拿到低分，因为影片中关于女性的角色很刻板，近似虐待的性关系也被描绘为“爱”。不过，以美国知名大法官金斯堡(Ruth Bader Ginsburg)为传记的纪录片《RBG》就拿到近满分的高分。一名评论者在Mango Meter留言说她十分激赏此片，她甚至带9岁的女儿一起去电影院观赏影片。

图片版权 Mango Meter

参与此计划的台湾法律学者，世新大学性别研究所陈宜倩教授告诉BBC中文，“希望藉着科技，引导民众思考性别议题。希望电影工业也能被刺激，日后制作影片时可以正面呈现性别议题。” 陈宜倩解释，虽然有些问题需要使用者思考，被批评太学术，“但我们想要让观众知道，你刚刚看完了电影哈哈大笑，但是这部电影中，可能一位女性角色都没有，不然就都是歧视女性。”

亚洲观点

亚斯玛拉尼解释，APP之所以取名“芒果”是因为芒果是亚洲地带最受欢迎的水果之一。

除了女权之外，她们开发这个APP的主要目的是希望批评主流好莱坞电影中，常常忽视亚洲演员。或者即使影片有亚洲元素或女性，但对其描绘很刻板甚至歧视。但亚斯玛拉尼表示，亚洲电影，譬如印度宝莱坞工业或韩国电影也会有歧视的问题。

陈宜倩说当设计问题时提到性，便有不同看法。“譬如有些电影负面描绘性生活活跃的女性， 我们就会讨论这样的批评是否有道理。”

以好莱坞卖座电影《亚洲超级富豪》（Crazy Rich Asians）为例，陈宜倩表示虽然全体演员都是亚洲人，但6人之间也会辩论。因为有人觉得电影里，亚洲人不再只是开洗衣店的传统刻板印象，女主角也是大学教授，已经算很正面呈现亚洲。“但也有人认为，影片呈现的还是极少数的亚洲富豪生活，剧情也是贫穷公主与富裕白马王子坠入情网的传统罗曼史套路。” 她说。

你的器材不支持播放多媒体材料 中国女性的“独立革命”

亚斯玛拉尼解称，以印尼为例，虽然印尼社会不容许同性性行为，她们还是坚持在Mango Meter提及LGBTQ议题，没有妥协。她说，她们6人成长于十分不同文化以及宗教背景，对于性别或是社会议题的思考也有差异，开发APP过程中的讨论也是依赖科技讨论，但过程中对彼此社会的了解也不断加深。

台湾高雄医学大学性别研究所所长林津如专攻亚洲女权运动与文化，她告诉BBC中文，女权运动需掌握社会发展，并等待时机介入讨论。因此，利用APP推广女权是个好主意。她说“尤其网路民主化也让不同性别，阶级及种族的民众都能表达自己的意见或参与辩论。”

亚斯玛拉尼强调，许多电影评论网站在许多社会很受欢迎，她们因而希望可以继续推广Mango Meter，建立更大的资料库，这样APP就会有份量，影响力会更扩张。