世界变化快：发展遭遇瓶颈 智能手机路在何方

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 曾几何时，每当新款苹果手机发售日，人们彻夜排队购买。

手机最新销售业绩显示，顾客在手机商店外安营扎寨急于买到最新款智能手机的盛况恐怕难以再现。

最近在西班牙巴塞罗那举行的世界手机大会（Mobile World Congress）上，尽管各显其能的新款智能手机令人眩目——可以折叠的手机，有按钮的手机，有超级电池容量的手机，昂贵奢侈手机，经济实用手机，5G手机，林林总总，但是，没有哪款手机能够做到独占鳌头，销售一空。

2019年第一季度，三星手机的经营利润同期相比下降了60%。

苹果公司年初预料苹果手机（iPhone）今年的销售额将会下降，原因归结为世界手机销售缓慢，特别是在中国市场。

由此，苹果公司决定转向，将更聚焦于服务项目，而不是研发新款手机。今年3月在美国一个有大腕明星出席的活动上，他们宣布将开发一个电视流媒体平台，一个游戏门户网站和信用卡服务，没有一个新产品亮相。

世界最大的手机市场中国在2019年2月比去年同期销售额下降了20%。根据中国信息通讯科技研究机构的调查显示，这是过去6年来最低销售额。

英国市场调查机构CCS Insight的技术市场分析家玛丽娜·考彻娃（Marina Koytcheva）说，欧洲市场的手机销售也开始放缓，可能印度和非洲市场是个例外。

"10年来我还没有看到过这么暗淡的市场前景，我想，很难再出现5年或10年前那样的增长盛况了。"她说。

那么，手机市场萎缩的原因是什么呢？有若干。

缺乏创新

近年来，高端手机价格暴涨。2017年，苹果公司将其iPhone X的零售价冲破1000美元大关，三星的新款手机Galaxy Note 8的定价也紧随其后。

“在不到一年的时间里，1,000美元的手机就变得见怪不怪了。”技术网站The Verge的弗拉德·萨沃伊（Vlad Savov）2018年8月这样说。

批评人士说，在手机价格猛涨的情况下，却并没有什么新鲜玩意儿。各类新款手机不过是照相功能略有改善，或处理器稍快一点，这对普通手机用户来说，实际意义并不大。

Image caption 华为和三星都研发出折叠屏手机。

不久前，华为手机和三星手机都宣布将发行可折叠手机。

华为的Mate X可折叠手机展开后可达8英寸，能分双屏，并有5G加成。这款手机的价格也令人瞠目——2299 欧元，相当于2600 美元！

即使有不缺钱的人士愿意花这笔钱买一个手机，但对倦怠的世界智能手机市场来说，这种手机真的能令人兴奋一把吗？

“或许有小部分手机发烧友会不惜代价买这种手机，但如果要想在市场上产生影响，公司必须降价。”玛丽娜·考彻娃说。

“他们必须得卖出足够多的手机。”

而此类手机的需求量则取决于它的实用性。

“的确，折叠手机是很有创意，但你真的需要吗？”考克娃说。

这里还有另一个潜在问题：三星推迟了Galaxy 折叠手机的发行，因为出现了折叠屏破裂现象。

大手机，小口袋

传统上由男性主宰的科技市场受到指责：过去忽视了至少一半的市场——女性用户。过去上市的便携电器都尺寸过大，没考虑到女性的手和服装口袋都比男性小。

当苹果手机宣布4英寸机屏的iPhone SE 将停产时，《隐形的女性》（Invisible Women）一书的作者卡罗兰·克利亚多-佩雷兹（Caroline Criado-Perez）在推文上指责苹果公司没能成功地更新“这款唯一能适合女性手掌的苹果手机”。

图片版权 Getty Images Image caption 新型智能手机越来越大。

5G的未来

或许新一代5G手机将给倦怠的手机市场注入一股新鲜血液。

5G技术许诺，一秒钟就能下载一段15分钟的视频 ，很可能会取代目前的家用宽带，将你所有的智能电器互相联网。

但是，市场上目前还没有5G电器。它们还在“途中”——因全球对5G技术的安全担忧而搁浅。

中国的华为公司是目前少数几家能提供5G基础设施的公司之一，以美国为首的一些国家对是否能在安全问题上信任华为公司表示担心。

O2手机提供商说，华为只占了他们在英国5G基础设施的5%，但是如果英国政府指令他们不能用华为，他们会花费财力和时间不再使用华为的服务。

“2018年10月，我们曾期盼5G对今年的市场产生一些积极影响。但，5G的到来比我们预想的要慢得多。”考彻娃说。

Image caption 回归传统？更小，更简单的手机是否会流行？

疏远手机的潮流

手机俨然已经进入我们的生活，我们的社会。但是，一股潜流正在涌来——越来越多的人似乎选择摈弃他们的手机。

去年，法国实施新法律，严格限制在学校内使用智能手机，15岁以下学生禁止使用智能手机。

苹果公司、谷歌（Google）和脸书（Facebook）也推出一些显示用户上网时间的提示工具。不少人对此感到困惑不解甚至提出批评。

“这就好像把一个酒鬼锁在一个装满酒的柜子里，然后帮他数他已经喝了多少瓶酒。”英国一个智库负责人凯瑟琳·米勒（Catherine Miller）说。

而手机行业对这一潮流做出的反应是，发行更加小巧而只有基本功能的手机，以使人们能互相联系，但又不至于被手机所累。

那么，问题来了，为了让你不要痴迷于你的大屏手机，你必须再买一个小手机！这种做法的对错暂且不提，至少我们知道手机行业一直在收集顾客的反应——过去这些年来，他们一直在设计研发能让我们痴迷的功能复杂多样的手机！

玛丽娜·考克娃认为，智能手机市场在火爆了几年之后最终趋向平稳，并预测2019年将会是一个“困难的年度”。

“仅仅几年前，手机销售量一年能达到20亿部，而现在对手机行业来说，那或许已成为难以企及的梦想了。”考克娃在一篇阐述手机销量下降的文章中说。

“我们对手机市场5年最新预测是，手机年销量可达19亿部，一直持续到2023年。”