图片版权 Tech2Peace Image caption 巴勒斯坦姑娘扎妲·哈吉（Zada Haj）通过 Tech2Peace 软件结交以色列朋友

巴以几十年冲突，新仇旧恨能否借助科技的力量逐渐消弭？

以色列和巴勒斯坦年轻人在尝试做这件事。一系列创新的科技合作项目把堑壕两边的青年聚在一起，共同学习新的技能，参与冲突解决方案的讨论。

科技能推动多大的变革？

以色列在科技创新、创业方面的成就举世闻名，新创科技的背后有世界上最慷慨的风险投资撑腰，被称为“创业之国”。

自1948年建国以来，这个犹太人的国家跟巴勒斯坦人的关系始终充满紧张和敌意，冲突不断，新仇旧恨代代相传，夙怨的堑壕深深。

但是，科技的力量正试图在这道鸿沟上架桥，打破巴勒斯坦和以色列之间旷日持久的隔离状态。比如Tech2Peace科技合作项目。

图片版权 Getty Images Image caption 巴以冲突数载，两边的许多年轻人从来没有机会接触对方

这个项目是学生和志愿者发起、运作的。巴勒斯坦姑娘扎妲·哈吉（Zada Haji）报名参加后，结交了许多巴勒斯坦和以色列朋友，跟他们一直保持着联系。

这个项目组织巴勒斯坦和以色列青年人学习3D和电脑绘图设计，制作网页，开发手机小程序，以及讨论结束冲突的解决方案。

哈吉说，她参加项目前对制作动画和3D模型一无所知，到项目结束时已经能够把自己的创意和设想变成现实，还掌握了很多技能，对她今后求职很有帮助。

巴勒斯坦企业家阿德南·奥尼·杰伯（Adnan A Jaber）也承认，Tech2Peace 项目为他打开了结识以色列犹太人朋友的大门。

他告诉BBC：“我相信科技能够推翻横在冲突双方之间的墙，因为科技没有疆界。”

他认为在科技的世界中没有边界阻隔两边的人们相互接触和交流。

阿卜达拉·萨克兰（Abdallah Sakran）也参加了这个项目。他认为围绕政治和科技展开讨论，使得他所在的小组成员缩小了相互之间的距离。

他说：“刚开始有点别扭，但到了第三天我们已经在讨论深层次的问题，还有我们自己的政治观点。科技讲座时我们会互相帮助，互相解答疑难问题。”

图片版权 Adnan Awni Jaber Image caption 阿德南·A·杰伯出生在耶路撒冷。他相信科技的力量强大到足以推翻巴以民众之间的“隔离墙”。

这个项目的联合发起人之一，托莫·科恩（Tomer Cohen）是以色列人，小时候在以色列参加过和平营活动。他发现，活动营结束后 孩子们之间建立的友谊很快就消失了，来自冲突双方的年轻人很快又恢复了原来的生活日常。

来自以色列和巴勒斯坦双方的项目联合发起人与科恩思考的一个主要问题，就是如何让参加项目的年轻人建立和培养长期的伙伴关系。他们想到一个主意：教他们掌握一些生存技能，这些技能可以让他们今后保持合作。

科恩说：“我们的想法是，通过科技和编程来做这件事。年轻人来参加我们的科技讲座时，他们想的多半不是‘你是巴勒斯坦人，我是以色列人’。他们想到是‘我要改善自己的生活，你也一样。我们有共同之处。”

图片版权 Tomer Cohen Image caption Tech2Peace 联合发起人托莫·科恩相信科技的力量能够培育和维持、发展年轻人之间的长期友谊。

从商业价值的角度来说，较密切的合作也有促进效果。以色列裔美国企业家亚丁·考夫曼（Yadin Kaufmann）是这么看的。

他2014年发起了一个项目，巴勒斯坦实习生计划（PIP），为巴勒斯坦毕业生提供在以色列的公司获得工作经验和实习的机会。

他说：“对于绝大多数巴勒斯坦人来说，参加PIP是他们跟以色列的第一次接触，除了检查站的士兵之外。”

“对于绝大多数以色列人来说，这也是他们第一次能够跟巴勒斯坦人在职业层面交谈和共事。”

2008年，他创办了萨达拉风险投资基金（Sadara Ventures）。这个基金专门投资于巴勒斯坦的科技领域，现在组合中包括6家公司，风险投资融资7千万美元。

考夫曼的最新动作是推出巴勒斯坦合作伙伴基金（PPF）。这个基金为巴勒斯坦企业家与以色列、中东其他国家和美国公司之间的合资项目提供资助。

美国国会目前正在考虑是否向这个基金提供拨款。

考夫曼说：“我意识到，从经商角度看其实有机会做一些有意思的事，而且还可以在邻国营造一个小型的’创业之国‘。如果我们能成功做到这一点，对巴勒斯坦人也有好处，可以使巴勒斯坦变成一个真正的经济体，而不再依赖捐款生存。”

你的器材不支持播放多媒体材料 为什么耶路撒冷在以巴问题上的地位如此重要？

科技公司多年来也一直在设法架桥铺路，连接冲突堑壕两边的世界。

其中之一，巴勒斯坦软件公司Exalt科技公司，有20名工程师为总部在以色列的诺基亚5G团队搭建云基础架构。

公司老板塔莱克·玛亚（Tareq Maayah）说：“毫无疑问，巴勒斯坦在政治和经济上受到很多钳制，但媒体突出了破坏的一面，而没有关注艰难环境中的坚韧不拔、热爱生活、推动增长的方面。”

Exalt跟思科和美国的团队合作长达十年，主要是为该公司的无线网络做软件整合，还为惠普电脑公司旗下的图像艺术业务分支HP Indigo开发了安卓和iOS程序。这个分支机构原来是以色列公司，后被HP收购。

然而，直到不久前，公司的巴勒斯坦和以色列工程师之间从未见过面。

HP Indigo 的以色列工程师和公司首席行政官2019年1月去Exalt 总部所在地，巴勒斯坦城市拉马拉，两边这才首次照面。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 西岸被占领土上的以色列定居点是中东地区许多紧张和摩擦的源头

Exalt 业务拓展官达拉·贾拉拉（Dara Jarallah）说：“首席执行官以前去过，但跟我们合作了多年的工程师们是第一次来访。”

“我能感觉到Exalt工程师展示他们为HP做的产品时那种无法掩饰的自豪，尤其是因为他们亲眼目睹了巴勒斯坦女性项目主管的实际工作。她们正在推动巴勒斯坦科技行业的发展。”

但这种合作能够推动中东地区的经济更强大，甚至为将来解决冲突提供方案吗？

答案还在飘荡。

西岸巴勒斯坦的比尔宰特大学（Birzeit University）国际研究所学者玛吉德·什哈德（Magid Shihade）表示目前还不大可能。这所大学是巴勒斯坦四所主要大学之一。

根据以巴双方在巴黎签署的议定书，巴勒斯坦从国外进口什么不能自己决定，也不能自主、自由开发自己的产品。

什哈德说：“推动变革的第一步是取消以色列施加的所有贸易限制，让巴勒斯坦和以色列商家可以在平等的条件下合作。”

但以色列认为这种限制对于保证地区安全是必须的。

问题根深蒂固，源远流长，也和复杂。不过，至少科技的力量正在推动对话，而这正是实现和平的基本前提之一。