吃榴槤过不了醉驾测试引发中国网民热议

图片版权 Reuters Image caption 榴槤释出的气味不是每个人都能接受，试过有大学因此疏散。

中国江苏省一名男子被警员截查时，因为吃了榴槤而通过不了呼气酒精测试，但随后对他进行的血液测试证实这名男子没有醉驾。

中国“梨视频”发布相信是警员随身镜头拍摄的片段，事发在4月17日，这名司机通过不了测试时表示，“我吃了榴槤”。警员当时不相信，反问他：“喝了多少酒？榴槤还能有酒味吗？”

结果，这名司机去进行血液测试，证实他身体的酒精含量是零，民警撤销对他行政强制措施并发还驾驶证。

当地警员自己亲身实验，吃了榴槤后立刻检测，发现呼气酒精测试录得的酒精含量达36毫克/100毫升，超过标准的20毫克/100毫升，但过了3分钟以后，水平就会回落至零。

事实上，进食一些非酒精的食物有机会令口腔短期内产生一定的酒精浓度，但不代表你喝醉酒。一般十几分钟后，酒精便会散去，但如果此前用呼气测试，就可能会有不准确的结果。“梨视频”说，荔枝、蛋黄派、漱口水也都有一定的酒精成分。

今年1月，澳大利亚一名货车司机尝试吃面包后做测试，同样在呼气测试中酒精浓度超标，他的视频在网络上引起广泛关注。

图片版权 AFP Image caption 榴槤在中国以及东南亚国家也十分受欢迎。

榴槤释出的气味并非每个人都能接受，澳大利亚墨尔本大学去年试过因为这种气味，而要疏散校内超过500名师生，一架印尼的客机去年也因为榴槤味道而要延误起飞。

根据2017年一份有关榴槤的学术研究，榴槤产生的气味主要成份来自一种甲基物，这很有可能是令口腔有酒精成份的原因。

事件引发中国网民热议。有人要求警方道歉和改善酒精测试的方式，因为这令无辜的人浪费时间，而且用针筒抽血去释除疑虑，会把他们吓坏。

但亦有人质疑，这个司机是否在驾驶时吃水果，可能也是没有专心驾驶。

如果司机想避免不必要的麻烦，驾驶前是否真的要吃可能会引起误会的食物，真的要三思。