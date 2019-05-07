Image caption 卡米拉·卡文迪什

世界人口构成正在发生急剧的变化。据德国一项研究显示，到2020年，全球65岁或以上的人口将首次超过5岁或以下的儿童。

换句话说，世界人口正在迅速老化。

人口老龄化已经成为一个老生常谈的话题。这听起来让人有点沮丧，因为伴随而来的是人口衰老，劳动力人数下降，医疗成本上升，给政府和个人都带来沉重负担。

然而，英国专栏作家和记者卡米拉·卡文迪什女士（Camilla Cavendish）说，老年并没有人们所想象的那样悲惨和可怕。随着医药和基因科学的进步，人类寿命越来越长，人们应该用新的眼光来看待和利用这“额外延长的寿命”，活出精彩健康老年。

卡米拉在其发表的新书《不退休：10条献给老龄化社会的建议》（EXTRA TIME: 10 Lessons for an Ageing Society）中, 全面刷新了所谓老年人的观念，并向各国政府和个人提出有关老年面临的全新挑战。

60岁至75岁不算老年

图片版权 Getty Images Image caption 老年人衰老的程度也不同，同贫富差距呈正比。

在书中，卡米拉引用日本人近年提出的老年新概念“年青老者”（the "Young-Old"），让人耳目一新。卡米拉提醒人们：我们并没有像自己所认为的那样快速变老，而且你比你想象的要年轻。

日本是世界平均人口寿命最长的国家之一，由于人口寿命增加和人口老龄化，日本人提出应该重新定义老年。

他们说，60到75岁甚至更老都不应该算真正的老年人。日本大和市政府希望藉此释放出积极的信号，鼓励健康的“年青老者”，提高这一年龄群体的社会价值和参与感。

卡米拉在书中采访了各国顶尖科学家，反驳了许多有关老龄化的禁忌。她表示，人们需要改变对50多岁、60多岁和70多岁人的态度，认识到延长的不是老年，而是中年。

她指出， 英国四分之一的退休人士又重返工作岗位。而且，在过去20年，失智症（俗称老年痴呆症）人数下降了五分之一，而许多人对此并不了解。

总体上来说，人们其实比过去更健康了。因此，我们应该好好利用这些额外的时光。

卡米拉在接受BBC采访时强调，要想做到这一点，就要尽量让自己健康地生活。

她认为，随着生物和基因科学的不断突破，科学家已经成功让虫子等许多小动物的寿命延长了一倍。他们还延长了猴子的青年期，并让一只猴子活到相当于人类寿命的103岁。

衰老是不是病？

图片版权 Getty Images Image caption 怎样活出健康老年才是关键。

过去人们常说，生老病死是自然界不可抗拒的规律。然而最近几年，把衰老当作一种疾病来治的理念越来越盛行，并认为所有其他疾病都跟衰老有关。

卡米拉认为，这关键在于未来人们是否真能把衰老当作疾病来治疗。

她说，目前在美国已经有这样的临床试验。该试验的目的是希望未来能够说服政策制定者们，可以把衰老当病治。

卡米拉承认这听上去好像有点牵强俯会，但她表示，如果真能这样的话，将会解冻制药业的大笔资金。如果这些资金能够投资到研制与衰老有关的新产品上，那将会有巨大潜力。

但卡米拉强调，这样做的结果并非是要让人人都活到120岁。她更关注的是如何在生命的最后几十年获得健康和生活质量，而不是担心暮年时的衰老时光。

她认为目前的医学进步和证据显示，人们已经能够减少疾病缠身、无能为力的晚年。

如果能够实现这一点，人们不但能够生活的更好，同时还会减少医疗系统的费用。

衰老也有差距

世界上不但有贫富差距，还有衰老差距。卡米拉说，人们的老龄化也正呈现不平等趋势。

根据美国斯坦福大学研究的推算，美国最穷和最富人之间的平均预期寿命差距为15岁。

同样，一个比较富裕的英国人在80岁的时候才会经历一个穷人70岁时就开始出现的一些衰老病痛。

卡米拉说，缩小老龄化之间的差距是我们这个时代最重要的社会责任之一。因为如果只有富人能够享受他们最后几十年的生活，而那些穷人在最后的几十年饱受病痛折磨，影响的不仅仅是穷人本人，它也会让整个社会为此付出沉重的医疗和社会福利代价，拖累所有的人。

问题是，许多国家政府的政策已经滞后于当前人口结构的变化。

因此，卡米拉也向各国政府呼吁调整其政策，尤其在就业领域，让这些“老当益壮”的群体充分发挥他们的“余热”，活出健康、精彩的人生。

注：《不退休：10条献给老龄化社会的建议》的作者卡米拉·卡文迪什目前是英国上议院议员，她曾是英国前首相戴维•卡梅伦(David Cameron)政府的政策部门负责人。她也是英国政府2018年启动的为抵抗肥胖症对含糖饮料征收“糖税”的起草者。