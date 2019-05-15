精神健康大敌：男人难以启齿的五大话题

图片版权 Getty Images Image caption 男性不愿交流，示弱，求助……

全世界每40秒就有一人自杀。研究显示，男性更可能选择自杀结束生命。其中部分原因是他们更愿意凡事憋在心里，不愿意寻求帮助。

研究显示，五大元素构成对男人心理健康的最大威胁。

社交媒体的反差

研究显示，使用社交媒体的能给人的心理健康带来重大影响。

美国宾夕法尼亚大学的研究发现，使用社交媒体越多，人们就越感觉到孤独和抑郁。

图片版权 Getty Images Image caption 社交媒体有时会给人编织一种假象。

研究者心里学家梅丽莎·亨特表示，少用社交媒体通常会大大减轻孤独和抑郁的程度。

为什么社交媒体会如此有害呢？

因为，人们总是不可避免地拿自己跟别人去比较。专家说，人们在社交媒体上所看到的完美画面很少反映真实生活。

密歇根大学的心里学教授奥斯卡表示，一旦登陆社交媒体人们就会情不自禁地进行自我比较。但实际上，社交媒体上的内容是经过精心编辑。

因此，你使用社交媒体时间越多，就更可能感到自卑和自尊受损。

面对孤独的能力

BBC曾与有关公司联手做过有关孤独的大型调查。 结果发现，特别是16-24岁之间的青少年最容易感觉孤独。

图片版权 Getty Images Image caption 年轻人更容易感到独孤。

牛津大学2017年的一次调查发现，男性特别对如何应对孤独感到困惑与困难。

领导调查的罗宾·登巴表示，男女在性格上有别。决定女性友谊是否长久的因素之一是相互倾诉和聊天，包括常打电话。

男性友谊则取决于与朋友相聚，比如一起去看一场足球比赛、去酒吧喝一杯等。从这里可以看出两性之间的明显不同。

如果长期感到孤独就会对身心健康产生严重影响。研究发现，孤独可以增加失智症（俗称老年痴呆）、慢性病等风险。

男人不能哭？

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俗话说，男儿有泪不轻弹。但研究显示，哭其实有益。比如，以起到心理疏解安慰的作用。

同时，也有助于促进同理心和与人建立社交纽带等等。

据英国的一项调查，55%的男性（18-24岁）认为，哭会让人觉得不像男子汉。

澳大利亚一家慈善机构的专家科尔曼表示，男孩子从小就被灌输不要轻易流露情感，因为会被视作为“软弱”的表现。

男人要养家

从传统上来说，男性往往被看作是一家之主，养家糊口的重担自然落到男性的肩上。

英国最近的一次调查证实，许多男性认为应该比妻子收入高，赚钱养家。

在沃金足球队效力的杜罗加耶就持此观点。

图片版权 BBC Sport Image caption 在沃金足球队效力的杜罗加耶

他说，爸爸是家里顶梁柱，每天工作很辛苦。因此，自己也需要这样，多赚钱，养活一家老小。

养家的压力过大，会加重人的心理压力，影响精神健康。

一项2015年的调查发现，失业率每增加1%，自杀率就会增加0.79%。

英国防止男性自杀的慈善机构负责人表示，人总是有攀比心理，特别是比较经济上谁更富有。因此，如果自杀与经济原因有关，就让人很难掌控。

外表形象

乔希去年曾参加英国走红的“恋爱岛”（Love Island)真人秀节目, 也算是一个小名人。

图片版权 BBC Sport Image caption 乔希形象健美、肌肉发达。

男人也有形象攀比心理。即使像乔希这样的健男仍然对自己的身体形象不满意。

乔希称，他在进“恋爱岛”节目摄制组之前，几乎每天都在健身房中度过。

尽管如此，有时照镜子时仍然不免自惭形秽。

“即使现在，如果在海滩上看见一名男子腹肌上完美的马甲线，你仍会下意识地看看自己的腹肌，感觉自愧不如，”乔希说。