人类最深纪录潜海发现的塑料袋是否中国造

图片版权 Tamara Stubbs Image caption 美国探险家维克托•韦斯科沃在马里亚纳海沟打破人类最深潜水记录，下潜至距离海平面10927米处。

美国探险家维克托•韦斯科沃在马里亚纳海沟打破人类最深潜水记录，却发现那里也有废弃塑料袋。

韦斯科沃乘坐可以承受深海巨大压力的特制潜艇在海洋中最深的地方、太平洋的马里亚纳海沟里探索了4个小时。

他发现了一些海洋生物，还发现了一个塑料袋和糖果包装纸。

这是人类第3次到达海洋的最深处。这次潜水是由私人投资者韦斯科沃资助的，他试图探索世界5大洋中每一个海洋中最深的地方。在将注意力转向海洋极端深处之前，他已经爬上了地球七大洲的最高峰。

图片版权 Atlantic Productions for Discovery Channel Image caption 韦斯科沃团队在这次探险中5次潜入海底，他们又发现了4种新的对虾状甲壳类海洋生物。

1960年，美国海军中尉唐·沃尔什和瑞士工程师雅克·皮卡乘坐一艘名为 "的里雅斯特" 的深海潜艇，首次下潜到马里亚纳海沟底部。半个世纪后的2012年，电影导演詹姆斯·卡梅隆驾驶他亮绿色的潜艇独自下潜。

韦斯科沃下潜至距离海平面10927米处，比卡梅隆保持的记录还要深11米，创造了新的最深潜水世界记录。

韦斯科沃团队在这次探险中5次潜入海底。他们认为，他们又发现了4种新的对虾状甲壳类海洋生物，在7千米深处看到了一种勺子蠕虫，在8千米深处看到一种粉红色蜗牛鱼。

图片版权 Reeve Jolliffe Image caption 1960年首次下潜到马里亚纳海沟底部的美国前海军中尉唐·沃尔什（左）祝贺韦斯科沃（右）打破人类最深潜水记录。

他们还发现了颜色鲜艳的海底岩石，这可能是海底微生物形成的。他们从海底采集了岩石样本。

人类对地球的影响在海底也很明显，那里也发现了塑料污染。这是其他使用海底探测器的探险以前见过的。

人类每年有成百上千万吨的塑料进入海洋，但对其中很多的最终的去向了解甚少。

科学家们现在计划对他们收集的生物进行测试，看看它们是否含有微塑料。最近的一项研究发现，即使是对生活在深海的生物来说，这也是一个普遍存在的问题。

图片版权 Atlantic Productions for Discovery Channel Image caption 韦斯科沃乘坐可以承受深海巨大压力的特制潜艇在海洋中最深的地方、太平洋的马里亚纳海沟里探索了4个小时。

马里亚纳海沟的废塑料从那里来？研究人员推测，这些塑料微粒很可能来源于太平洋西北沿岸的工业区和环太平洋垃圾带。塑料在海洋中不会降解，只会飘回海岸或者飘落到海底。马里亚纳海沟似乎沉积了相当多的塑料垃圾。

塑料在中国

图片版权 AFP/Getty Image caption 北京郊区垃圾场里如山的塑料。中国从2018年1月起禁止洋垃圾入境。

中国是世界塑料生产、消费和出口大国，用于工业、农业等各行各业用途。过去中国也是世界塑料废品垃圾进口最多的国家，最高时一年进口约900万吨废塑料。同时，中国也被指责为塑料垃圾的最大制造国。

海洋垃圾的80%是通过河流汇入海洋的。中国媒体报道，在世界污染河流对海洋的塑料输入估计量前20名中，中国大陆占了6个席位。

近年来，中国逐渐开始对塑料垃圾造成的环境灾难有所认识。自从2018年以来，中国开始禁止西方废旧塑料进口，同时在中国国内开始提高民众对塑料污染意识教育，试图加强改造塑料分类回收产业。