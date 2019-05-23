图片版权 Getty Images Image caption 三氯氟甲烷主要用来做家居隔热材料。

研究员发现，在中国东部一些省份，三氯氟甲烷（CFC-11）的使用量明显上升。三氯氟甲烷是一种破坏地球臭氧层的氯氟烃物质，这种气体的排放量上升导致全球臭氧层修复的速度减慢。

国际协议规定在2010年前全面停止生产三氯氟甲烷（CFC-11）及其他相关的CFC物料。三氯氟甲烷此前用于廉价隔热泡沫，被用作房屋隔热，但会释放破坏地球臭氧层，令臭氧层无法有效隔绝来自太阳的紫外线。

BBC环境事务记者马特·麦格拉思（Matt McGrath）报道，科学家原本预计全球大气中的三氯氟甲烷含量会逐渐减少，但他们在科学期刊《自然》中刊登的报告指，这个减少的过程从2012年开始变慢，最终排放源头指向中国。研究员又警告，如果继续让这些地方排放三氯氟甲烷，臭氧层修复的速度可能会被减慢10年。

空气检查站发现源头

美国环境调查机构（Environmental Investigation Agency）去年联络到多家中国公司，发现大部份公司违规使用三氯氟甲烷作为隔热物料。其中一个卖家表示，他估计中国国内销售的隔热物料产品中，约70%都是三氯氟甲烷，原因是它比其他类似的产品便宜，质量也更好。

《自然》期刊上发表的研究几乎肯定地指出，全球三氯氟甲烷近年的增长中，有40至60%都来自中国东部。研究员利用设在日本和韩国的空气检查站，发现2012年开始，三氯氟甲烷（CFC-11）含量在中国东部一些工厂区域出现上升。

Image caption 位于韩国和日本探测站发现CFC-11排放，后来发现主要来源很可能在中国。

他们计算出，2014至2017年在该区域的三氯氟甲烷排放量比2008至2012年增加约110%。

参加研究的英国布里斯托大学（University of Bristol）学者里格比（Matt Rigby）介绍，研究团队利用电脑模拟出空气在大气层移动的路线，就能找出这些排放物的数量。“我们利用这个方法，发现在中国这一区域内，2012年后排放三氯氟甲烷的数量，比之前多了7000公吨。”

“但那个数字只是最终排到大气层的三氯氟甲烷总量，我们没办法知道相关产品具体如何使用，也不知道生产地点。它们很可能在别的地方制造──在中国其他地方、甚至另外一个国家──然后运输到需要使用隔热物料的地方。”

三氯氟甲烷是什么？

三氯氟甲烷（CFC-11）的英文全名是trichlorofluoromethane，也被称作氟利昂-11，是氯氟烃（Chlorofluorocarbon，简称CFC）的一种，氯氟烃最早的产品是1930年代出现的氟利昂，被普遍用来做制冷剂。

但科学家后来发现，氯氟烃在大气层分解的时候，会释放氯分子，破坏臭氧层。他们在1980年代在南极上空发现，包围地球的臭氧层有一个洞，可能就是氯氟烃造成。

全球多国在1987年签定蒙特利尔议定书，分阶段禁止制造和使用氯氟烃。科学家当时预计，在北美洲上空的臭氧层可以在2030年代修复，而南极洲上空的臭氧层就会在2060年代修复。

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科学家发现的三氯氟甲烷并非全部来自中国东部，它们有可能来自中国其他地区，或是印度、非洲或美洲等地。研究员在这些地区没有全面的监察系统。

中国政府说它已经采取针对这些违规使用三氯氟甲烷的行动，包括在去年11月在河南拘捕了数人，指他们拥有约30吨三氯氟甲烷，违反当地环境法规，

环境调查机构成员佩里（Clare Perry）认为，研究员的新发现显示中国需要加强力度，打击违法的三氯氟甲烷生产。

“我们希望中国不遗余力找出这些三氯氟甲烷的源头，否则我们几乎不可能制止其生产，也不能控制它们分解时散发出的气体。”