阿司匹林：中风和脑溢血病人能否安全使用？

图片版权 Getty Images Image caption 许多人经常服用阿司匹林预防中风。

阿司匹林是再寻常不过的家庭常备药物之一，它主要的作用是消炎止痛。 但它还具有抗凝作用。

正是因为阿司匹林有稀释血液的作用，因此，近些年来许多中国的中老年人有长期小剂量服用它的习惯，希望能够预防中风和心脏病。

但是，对那些已经发生中风和脑溢血的病人，他们是否可以安全服用阿司匹林呢？

根据英国最新一项研究显示，脑溢血中风患者可以安全地服用阿司匹林，以减少未来中风和心脏病的风险。

该实验一共有537名英国患者参加，历时5年。他们都有脑出血现象。他们都在服用包括阿司匹林在内的一些抗血栓药物。

5年期间内，在连续服用阿司匹林药物的那组人中，有12人出现脑出血；而在停止服用阿司匹林的对照组中，有23人有脑出血现象。

专家评说

但专家说，该研究无法证明阿司匹林可以预防未来中风，但却似乎可以降低中风风险。

与此同时，专家们认为这也不能表明，服用阿司匹林永远是安全的。

由此看来，阿司匹林似乎是一把双刃剑。

由于它具有稀释血液的功效，所以医生们通常在给病人用此药时比较谨慎，担心它会让出血现象更严重。

然而，由英国《柳叶刀》进行的这项研究的确显示，脑溢血中风病人服用阿司匹林不会增加新的脑出血风险，甚至可能会降低出血风险。

但专家们指出，需要对此进行更多的研究以证实这一点。

而且，专家们还建议如果你想每天服用阿司匹林一定要遵医嘱。

阿司匹林的利与弊

Image caption 之前，美国和澳大利亚的大型研究称健康老年人不应该每天服用阿司匹林。

如前面所述，阿司匹林有镇痛效果，可以退烧止痛。

每天低剂量（75毫克）的服用还可以起到稀释血液的作用，因此对预防心脏病和中风有一些帮助。

大多数的中风是由于血栓堵塞大脑血管造成的。但也有一些是由出血所导致的。

由于阿司匹林有稀释血液的作用，所以有时它会使病人更容易出血。

而且，阿司匹林并不适合所有的人。比如，它可能会引起消化不良、更严重的还会导致胃溃疡，当然这种情况比较罕见。

此外，16岁以下的儿童绝对不要服用阿司匹林，除非是遵医嘱。

因为如果儿童服用阿司匹林更有可能引起和导致雷尔氏综合症（Reye's syndrome），该病会引起大脑和肝脏受损。

研究小组的主要参与者，爱丁堡大学的萨尔曼教授则表示，该项研究证实了阿司匹林的安全性。

英国心脏基金会的阿夫基仁教授也表示，英国三分之一的脑溢血病人已经在服用阿司匹林药物，旨在降低心脏病或 缺血性中风风险。

他说，这一实验显示他们可以继续服用阿司匹林，不会因此增加再次中风危险。这一信息对医生和病人都很重要。

但是，如果患者有任何担心还是需要咨询医生。而且，对此仍需要进行进一步的研究和实验。

预防中风

英国中风患者的死亡率在2001年到2010年之间下降了55%。这其中的主要原因与人们健康意识提高、中风药物及治疗改善等都有关系。

此外，人们可以通过健康饮食、经常运动、戒烟、避免过度饮酒、积极治疗和控制高血压、糖尿病等减少中风风险。