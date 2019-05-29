驴车拉着平板电脑，将移动互联带入非洲偏远地区

图片版权 Commuity tablet Image caption 驴——简单而有效地把移动互联技术带到偏远地区

在2016年时，世界上还有一些偏远地区从未见过移动互联网，比如莫桑比克的富尼亚洛鲁地区。

直到一头驴拉着四块液晶屏、太阳能电池板，将移动互联网带到这里。

这是一场车轮上的演出，组织者先放音乐吸引人群，然后在最大的屏幕上播放一个三分钟的短片。

短片的主题是数码知识，尽管不是最有趣的主题，但是吸引了不少观众。因为他们中不少人从未见过一块屏幕或是移动的影像。

短片结束后，观众会被邀请使用较小平板电脑来回答一些与短片有关的问题。

得分最高者将得到T恤衫和帽子之类的奖品。

如果观众不识字，问题则以图片的形式呈现。

图片版权 Community Tablet Image caption 项目很关键的一点是测试人们看懂了多少。

“当我们到达一个社区后，我们试图弄成一场派对。”这场活动的组织者“社区平板”（Community Tablet）项目的创始人戴恩·阿马德（Dayn Amade）表示，“我们想吸引人们，所以要先播放音乐。”

根据全球移动通信系统协会（GSM）的数据，撒哈拉以南非洲的移动用户预计将从2017年的2.5亿上升到2025年的6.34亿。

移动互联网技术可以改变这些人的生活，从帮助人们第一次使用银行，到帮助农民提高农作物产量。

但一些国家的发展要好于其它国家。

在肯尼亚，手机的普及率已经达到91%，但在莫桑比克的3100万人口中，只有不到一半的人能够接入移动互联网。

图片版权 Community tablet Image caption 对一些人而言，平板电脑是他们生平第一次与一个屏幕互动。

图片版权 Community tablet Image caption 音乐一响，人群聚集。

社区平板项目正在试图填补这一空白，娱乐只是这场移动演出的前奏，真正的目的是教育偏远农村地区的人们，所涉及的话题从公共卫生到手机银行，以及选举的重要性。

出生在莫桑比克的阿马德，看到自己两个年幼的儿子对平板电脑非常痴迷，而且通过YouTube快速地学会如何建造东西。

“我告诉自己，这在农村地区会很有用，那里的人连一些基本的事情都做不来，因为他们从未有过相应的教程。”

图片版权 Community tablet Image caption 阿马德看到自己的孩子使用平板后，得到灵感创立了这个项目。

包括莫桑比克在内的很多国家，都曾采取各种措施增加新技术的应用，但常常收效甚微。

比如，“每个孩子一台笔记本电脑”计划，原本目标是改变教育模式，但是未能实现其承诺。

节俭创新

“不幸的是，非洲的现实意味着每个孩子拥有一台笔记本电脑，或者其他发手机的计划，都无法实现。”阿马德称。

“向所有人提供平板电脑是不可能的——它太贵了，你不知道他们是打算使用，还是干脆卖掉。”

在这些地区，一般是通过社区剧院或是电影来进行教育。

利比里亚的一位博主过去就常常在黑板上抄新闻，以服务那些没有手机、报纸或者收音机的人。

有时候，简单的想法反而是最好的，肯·班克斯（Ken Banks）是非洲移动领域的创新者和一家互联网企业的社会影响力负责人。

“像社区平板这样的项目，很恰当，是节俭创新的最佳例子——它专注于什么是有效的，而不只是看起来好看。”班克斯表示。

“通过现有工具，我们有能力解决很多问题，但我们常常忙于追逐下一个光鲜靓丽的创新。”

阿马德同意自己提供的是一个简单的解决方案，他将其描述为一种“为农村地区提供数字教育的恰当方式”。

“它既安全又结实。既不会被破坏，也不会被盗。”

图片版权 Community tablet Image caption 看完短片后，测试得分高者，可以获得棒球帽或Ｔ恤作为奖励。

该项目得到一些公益组织的资助。其中不少组织一直试图通过更传统的方式影响偏远地区，比如讲座和小册子。

“人们拿到一本小册子，随手就扔了。而且大多数人听两三分钟（讲座）后就不听了。”阿马德说。

“公益组织到这些地区来解决具体问题，但问题仍然存在，人们一直不理解。通过我们的方法，人们倾听，互动，然后我们还测试他们。”

阿马德称，许多项目取得了不俗的成绩，比如：

在一系列公民教育活动后，投票率增加了45%

计划生育活动后，在保健中心的避孕药服用量增加了27%

举办金融包容性活动后，新增设的银行账户数目上升68%

阿马德在过去三年一直在路上，他访问了莫桑比克最偏远的90个地区。

一路上他不断吸取教训，比如如何让设备的运输适应该国坑坑洼洼的道路，以及如何改变内容以适应特定的社区。

比如有一个动画视频，解释防止霍乱的重要性，吓坏了一个主要是穆斯林的社区，因为它展示一个人用右手擦屁股，还用同一只手吃饭。

“一路上犯了不少错误，有时候内容可能冒犯到人。”阿马德说。

现在，所有播放内容都会先给马普托一所大学的心理学家和人类学家看看。

班克斯说，“借助人类学家的力量，很重要，也令人耳目一新。”

“人类学家可以帮我们了解当地的背景、文化、经济和地理，但是很多项目都没找他们帮忙。”

图片版权 Community Tablet Image caption 看完短片后，组织者鼓励观众上前分享自己学到的东西。

社区平板项目已经获得英国专利，阿马德正谋划着连锁运营。

他希望能扩大到莫桑比克以外的地方，并进入一些城市社区。

阿马德还在试验在学校应用该系统，为孩子提供职业建议。

他表示，对于没有受过教育的而言，平板电脑可以成为一个非常强大的工具。

“莫桑比克的现实是，教育质量极差，所以我们一直贫穷，因为人们没有被很好地赋能。”

“向人们解释和展示，可以解决很多问题，包括我们所处的贫困。”