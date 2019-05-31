Image caption 最少两名中国学者从IEEE期刊的编辑团队辞职抗议，包括北大教授张海霞。

总部设于美国的电器电子工程师学会（IEEE）早前宣布，为了遵守政府针对中国科技公司华为的措施，禁止华为员工为IEEE旗下的期刊杂志担任编辑和审稿人，引起多个中国学者和学会不满。

此前还有制订SD记忆卡标准的SD协会、蓝牙技术联盟（BluetoothSIG）和无线网络认证组织Wi-Fi联盟（Wi-Fi Alliance）等多个技术标准组织宣布暂停华为的会员资格。

但一些美国组织对此事表现出复杂的态度。Wi-Fi联盟周五（5月31日）回应BBC中文查询时强调，联盟“没有把华为除名”，暂停华为的会员资格是为了遵守美国政府早前的禁令。SD协会发言人回应BBC中文查询时也指出，华为在SD协会的会员资格“从来没有被取消”，协会只是“暂时改变”了华为的会员资格，确保协会没有违反美国政府的禁令。发言人称，早前华为的名字在SD协会的网站消失，只是因为有“技术问题”。

中国计算机学会周四（5月30日）发表声明批评IEEE的“不当行为”，指IEEE旗下的通信学会（Communications Society）以美国法律为由限制会员的活动，“严重违背了作为一个国际性学术组织应遵循的开放、平等和非政治化的基本原则以及学术组织应遵循的基本准则”。声明又宣布，计算机学会当天开始暂停中止与通信学会的交流合作。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @qian_junhui After Huawei employees are banned from IEEE peer-reviewing process, Professor Haixia Zhang from Peking University has written to IEEE to resign from the editorial board. The ban is too much for people who believe that IEEE was international (pic from https://t.co/J9p5MDVgzd) pic.twitter.com/E85EudD9DH — Junhui Qian (@qian_junhui) 2019年5月29日

一位中国学者在推特上评论称，被普遍认为是一家国际机构的IEEE出台这种禁令太过份了。

美国政府早前宣布，限制美国公司向华为等70家公司出售零部件或技术，多家跨国公司随即宣布减少与华为的合作，或暂停出售华为手机，以符合美国政府的要求。

目前最少已经有两名中国学者从IEEE期刊的评审团队请辞，以示抗议，包括清华大学计算机科学与技术系副教授刘奕群和北京大学信息科学技术学院教授张海霞。

巨大负面影响

IEEE 的声明指出，它是一个在美国纽约注册的非政治、非牟利组织，必须遵守所在地的法律。美国政府针对华为的禁令，限制了这家公司的员工参加某些“非公开”活动，包括参加IEEE期刊的评审工作。

声明强调，华为的员工仍然可以成为IEEE成员，也可以如常向期刊投稿。如果美国政府澄清禁令如何影响学术期刊的工作，IEEE会向成员解释下一步的行动。

但一些中国学者仍然选择辞任IEEE期刊的编辑团队。其中，张海霞在社交网站公开发布给IEEE候任主席福田敏男（Toshio Fukuda） 的信件，向对方表示知悉IEEE针对华为员工的行动后“十分震惊”，超越了她专业生涯的底线。

她接受中国官方《环球时报》访问时说，她认为IEEE的举动会带来“巨大负面影响”，也认为IEEE的注册地在哪不要紧，重要的是“一个学术组织的核心理念的保持”。

英国《金融时报》分析指出，目前尚不清楚为什么IEEE会认为，让华为员工在它的学术期刊工作会被视为违反美国政府的禁令，但IEEE的举动会令华为在全球扩展5G通讯技术的业务受挫。

图片版权 Getty Images Image caption 不同的技术标准组织会协调各家电子产品公司，确保各家公司制造的产品可以互相兼容。

多个技术标准组织早前也先后宣布暂停华为的会员资格。这包括制订SD记忆卡标准的SD协会（SD Association）、蓝牙技术联盟（BluetoothSIG）和无线网络认证组织Wi-Fi联盟（Wi-Fi Alliance） 。

这些协会主要负责管理不同的技术标准，确保不同品牌的产品可以互相兼容。华为在这些协会的会员资格被取消，代表它无法参加制定这些标准。

华为早前已经尝试利用自己的标准设计记忆卡，例如它早前推出的NM卡。《日本经济新闻》（Nikkei Asian Review）的报道指出，华为无法保证其他电子产品制造商会改变自身的设计，来迎合华为的标准。但长远来说，中国电子产品公司可能会发展出自己的标准，令世界出现两个不同的技术标准阵营。