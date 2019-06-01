全球最小早产儿出院 出生时体重仅似苹果

图片版权 AFP Image caption 女婴赛比已经出院。

世界最小的存活早产儿近日在美国一所医院出院。

女婴赛比（Saybie）在2018年12月出生，当时仅23周零3天大，体重仅245克，接近一颗苹果重量。

出生后赛比随时面临生命危险，医生告诉她的父母她只能存活几个小时，因此刚一出生她便被转移到加州圣地亚哥（San Diego）的夏普玛丽波奇医院（Sharp Mary Birch Hospital）的加重监护病房。

然而五个月后，赛比突破所有人的预期，顺利出院。且出院时体重已经处于健康范围，达2.5公斤。

图片版权 AFP Image caption 赛比出生时仅245克，长23厘米。

一名照顾过赛比的护士称，赛比的恢复及出院是一个“奇迹”。

爱荷华大学（University of Iowa）运营的最小婴儿登记中心（Tiniest Babies Registry）表示，赛比应该是全世界最小的存活早产儿。根据该中心资料，在这之前这一纪录的保持者是一名2015年出生的德国女婴，出生时体重为252克。

而目前世界最小早产男婴的记录则来自于一名今年出生的日本男婴，出生时重268克。

据悉，赛比妈妈在被诊断患有先兆子痫后，提前三个月通过紧急剖腹产生下了她。先兆子痫是一种与高血压有关的妊娠并发症，对母亲和婴儿都可能有致命危险。

图片版权 AFP Image caption 在5个月的严密照看之后，赛比终于出院。

院方也为此发布了一条视频，视频中赛比妈妈回忆生产是她生命中“最可怕的一天”。

“我一直告诉他们：‘她不会活下来的。我（怀孕）才23周’，”赛比的妈妈说说道。

医院表示，婴儿通常在怀孕37周至42周期间出生。由于赛比在28周前出生，过于早产，医生称她为“微型早产儿”，表示她跟“医护人员的手掌一样大”。

医生认为，赛比的存活可能跟出生后没有严重并发症有关。

“赛比几乎没有经历任何与微型早产儿有关的医学挑战，没有出现脑出血、肺部及心脏问题，”夏普玛丽波奇医院表示。