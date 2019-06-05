图片版权 Getty Images Image caption 对健康食谱有更多了解，有助于让你的大脑保护长久健康。

你知道哪七种食物可以帮助预防脑退化症吗？

脑退化症是一种令人记忆和认知能力逐渐衰退的疾病，它影响着全球大约5000万人，而根据世界卫生组织（WHO）的数据，每年全世界约有近1000万这类新增病例。

虽然最近的一些研究显示，食谱可能在大脑健康和预防脑退化方面有关键作用，但是至目前为止还很少有研究能够提供证据，证实食物与这种疾病之间的关联。

近两年，很多报道都指红酒、咖啡、巧克力甚至香槟都可能是预防脑退化的神物。

但是，这些说法背后真的有根据吗？

BBC记者希拉·迪伦（Sheila Dillon）访问了有关领域的专家，他们分享了自己的见解。

原来，食物确实有可能帮助你：虽然并没有什么特殊成分，但是地中海风格的健康食谱对于身体和神志有最正面的作用。

1. 海鲜

图片版权 Getty Images Image caption 海鲜含有高蛋白、低脂肪以及丰富的不饱和脂肪酸。

每周一顿或以上鱼肉餐似乎就能带来极大的好处。

2. 莓

图片版权 Getty Images Image caption 冰冻的草莓和蓝莓再美味不过！

草莓和蓝莓都含有大量抗氧化元素，研究显示它们有助于阻慢认知退化的进程。

3. 坚果

图片版权 Getty Images Image caption 坚果和果核含有丰富的热量，也是对大脑非常有益的食物。

专家相信，只需每天30毫克的坚果就能有助于对抗脑退化——它们还是蛋白质、矿物质和纤维的重要来源。

全麦食品也有同样的功效——比如燕麦、玉米、糙米、黑麦和小米等。

4. 绿叶菜

图片版权 Getty Images Image caption 绿油油的菜叶对于大脑可能有神奇的作用。

菠菜能够减慢认知退化——事实上，任何绿叶菜都有这种作用。毕竟，大力水手没有骗你。

5. 维他命B

图片版权 Getty Images Image caption 维他命B，一个都不能少！

一组有轻微认知退化的人在服用维他命B之后，对于治疗的反应相当积极。

6. 可可

图片版权 Getty Images Image caption 感谢墨西哥人，我们的食谱当中多了营养丰富的可可。

可可被认识是有神经保护作用——换句话说，它可能拯救、修复或者重新制造神经系统的细胞、结构以及功能。

不过，也不要沉迷。如果你很喜欢吃巧克力，也要尽量吃可可含量高而低糖的产品。

7. 牛油果

图片版权 Getty Images Image caption 牛油果如今在全世界无处不在。

牛油果可算是当红的健康食品，它富含对大脑有益的植物脂肪。

以上这些食物都不是特别难找到，即使找不到任何一样，也应该能够轻易地在你所在的地方找到替代品。

记住一点，它们不仅对保持你的认知能力有积极作用，而且全都在其他方面有很大的健康益处。

而且，这下你可以毫无罪恶感地吃优质的巧克力了！