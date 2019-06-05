脑退化预防，这七种食物可以帮助你
你知道哪七种食物可以帮助预防脑退化症吗？
脑退化症是一种令人记忆和认知能力逐渐衰退的疾病，它影响着全球大约5000万人，而根据世界卫生组织（WHO）的数据，每年全世界约有近1000万这类新增病例。
虽然最近的一些研究显示，食谱可能在大脑健康和预防脑退化方面有关键作用，但是至目前为止还很少有研究能够提供证据，证实食物与这种疾病之间的关联。
近两年，很多报道都指红酒、咖啡、巧克力甚至香槟都可能是预防脑退化的神物。
但是，这些说法背后真的有根据吗？
BBC记者希拉·迪伦（Sheila Dillon）访问了有关领域的专家，他们分享了自己的见解。
原来，食物确实有可能帮助你：虽然并没有什么特殊成分，但是地中海风格的健康食谱对于身体和神志有最正面的作用。
1. 海鲜
每周一顿或以上鱼肉餐似乎就能带来极大的好处。
2. 莓
草莓和蓝莓都含有大量抗氧化元素，研究显示它们有助于阻慢认知退化的进程。
3. 坚果
专家相信，只需每天30毫克的坚果就能有助于对抗脑退化——它们还是蛋白质、矿物质和纤维的重要来源。
全麦食品也有同样的功效——比如燕麦、玉米、糙米、黑麦和小米等。
4. 绿叶菜
菠菜能够减慢认知退化——事实上，任何绿叶菜都有这种作用。毕竟，大力水手没有骗你。
5. 维他命B
一组有轻微认知退化的人在服用维他命B之后，对于治疗的反应相当积极。
6. 可可
可可被认识是有神经保护作用——换句话说，它可能拯救、修复或者重新制造神经系统的细胞、结构以及功能。
不过，也不要沉迷。如果你很喜欢吃巧克力，也要尽量吃可可含量高而低糖的产品。
7. 牛油果
牛油果可算是当红的健康食品，它富含对大脑有益的植物脂肪。
以上这些食物都不是特别难找到，即使找不到任何一样，也应该能够轻易地在你所在的地方找到替代品。
记住一点，它们不仅对保持你的认知能力有积极作用，而且全都在其他方面有很大的健康益处。
而且，这下你可以毫无罪恶感地吃优质的巧克力了！