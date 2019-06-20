帕金森症大脑早期预警 科学家找到关键线索

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英国科学家说，他们找到了大脑中导致帕金森症（Parkinson's disease）的早期信号。这意味着在患者出现任何症状前的15-20年，大脑中就会呈现早期变化。

伦敦国王学院的研究人员说，这一发现可能会为帕金森症病提供新的筛查和治疗手段铺路。

当然，研究人员说对此还需进行更大规模的研究和筛查工作。

发现线索

图片版权 KING'S COLLEGE LONDON Image caption 大脑扫描图像，左侧为正常大脑，中间是还未出现症状的大脑，右侧为患病者大脑。从图中可以看到蓝/黑色部分的血清素在患病过程中逐渐减少

研究人员通过筛查少数高风险人群的大脑，发现他们大脑中的血清素系统（又称5-羟色胺和血清胺，简称为5-HT，英文为serotonin system）出现故障。

大脑中的血清素系统负责人们的情绪、睡眠和活动功能等。

帕金森症是一种进行性神经系统疾病，英国近15万人患有该疾病。

已故的美国拳王阿里去世前就曾长期患有帕金森症。

它是一种影响中枢神经系统的慢性神经退化疾病，主要影响运动神经系统。

它的症状通常随时间缓慢出现，早期最明显的症状为颤抖、肢体僵硬、运动功能减退和步态异常。但也可能出现记忆、抑郁和睡眠问题。

迄今为止，还没有找到治愈帕金森症的方法。但有一些办法可以帮助控制病情。

早期预警

传统上，一般认为帕金森症与一种叫多巴胺（dopamine）的化学物质有关。即帕金森症病人大脑中缺乏多巴胺。

然而，伦敦国王学院的研究人员在《柳叶刀神经医学》发表的文章中称，大脑中血清素水平变化是最早出现的信号，它可以作为一个早期预警。

研究人员观察了希腊和意大利南部边远村庄的14个人的大脑。之所以挑选这些人是因为他们携带一种与帕金森症相关的基因SNCA，并出现罕见变异，这意味着他们几乎迟早会患病。

这些人中有一半已经被诊断患有帕金森病，而另外一半还没有出现任何症状。因此，他们是科研人员研究的理想对象。

通过把这些人的大脑与另外65名已经患有帕金森病的患者，以及25名健康志愿者的大脑相比较，研究人员能够准确判断出20多岁以及30多岁病人的大脑早期变化。

意味着什么？

该研究小组的主要作者，国王学院的普利提斯教授(Prof Marios Politis)说，这一变化会显示在血清素系统中，而且会在多巴胺水平发生变化以及病人出现肢体活动问题多年前就显现出来。

普利提斯教授表示，早期检测到血清素系统的变化可以为开发新疗法打开大门，从而延缓以及最终阻止帕金森病情的发展。

但伦敦大学学院的希尔教授(Prof Derek Hill)则对此表示审慎乐观。他表示这一结果虽然有其宝贵价值，但未必适用于大规模的研究，因此有其局限性。

然而，该研究为能够早期治疗帕金森症提供了一线希望。因为帕金森症无药可救，早期治疗则是最佳机会。

当然，像任何研究一样，对此仍需要进一步的探索。英国帕金森慈善基金会的波特博士(Dr Beckie Port,)表示，需要进一步研究才能充分了解这一发现的重要性。

但如果它能帮助解开这个谜，能使它用于测量和监测帕金森病情的发展，则将有可能改变无数人的生活质量。