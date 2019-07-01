图片版权 Getty Images Image caption 准备食物要特别小心

打扫卫生可能是每个家庭日常家务的一部分。但是你知道吗，衡量一个家庭是否清洁卫生不能光看表面，这里面大有学问。

根据英国皇家公共卫生协会（RSPH）的最新报告称，人们在打扫家庭卫生时应该集中精力防止那些有害微生物的蔓延，而不是清洁那些表面上看着“较脏”的地方。

当然，认真洗手、洗衣物、清洁物体表面对保持卫生来说都很重要。然而，了解正确做法才是减少感染和抗生素耐药性的关键所在。

根据该报告，公众对所谓脏与细菌，干净与卫生之间的区别并不太清楚。而且，有些人认为应该让孩子接触一些有害细菌，认为这样对孩子的免疫系统有好处。

但是专家指出，这样做有其潜在威胁性，因为这可能会让孩子受到感染，并且有可能是很危险的感染。

因此，知道该如何清洁家里卫生，集中精力清理哪些藏污纳垢的死角？以及什么时候该清洁都非常重要。因为只有这样，才能阻止有害微生物蔓延，成为致病温床。

八大重点

以下是专家总结的八大清理重点：

在准备和接触食物的时候

用手吃食物的时候

上完厕所之后

在打喷嚏、咳嗽以及擤鼻涕时候

整理和清洗家中脏衣物时

照顾家中宠物时

清理和倒家中垃圾时

照顾家中病人时，特别是照顾因患感染而生病的家庭成员时

除此之外， 该报告特别提醒在清洁厨房，尤其是菜板非常重要。特别是当你用菜板切完生食，例如生肉和家禽产品后应着重清洗。

图片版权 Getty Images Image caption 许多人家都有宠物，接触宠物后要注意清洁。

最好把准备生食和熟食的菜板分开。

另外，一定要把家里的清洁抹布和刷子在用完后彻底洗干净。

与此同时，或许家中地板和家具表面看上去有点脏，但它们不会对健康构成什么威胁。

清洁方法与产品

图片版权 Getty Images Image caption 洗手特别关键

在清洁包括锅碗瓢盘等厨房用具卫生时，最后使用热肥皂水，让清洗后的脏水直接流到下水道。

但英国食品标准局说， 如果希望彻底杀死细菌，则需要使用70摄氏度以上的热水，并要持续清洗一段时间。

Image caption 厨房清洁产品有不同功能，正确使用有助于保持卫生。

目前，用于清洁家庭卫生的产品基本上可以分为三大类：

洗涤剂（detergents)，可以清洁和清除表面的污垢，但却不能杀死细菌。

消毒剂 (disinfectants)，可以杀死细菌，但如果物体表面有油垢和脏东西效果则不佳

消毒杀菌剂 (sanitisers), 既可用于清洁也能用于消毒。可以分两步使用，第一步用于清洁表面，例如，任何食物残渣、脏物、油垢等。第二步，再用它进行消毒。

但专家表示，无论使用何种产品一定要先仔细阅读产品说明书。

另外一个窍门是， 在准备完食品后最好用厨房专用纸巾清洁表面，而不是用厨房抹布。这样可以防止交叉感染。

专家表示， 让公众知道清洁与卫生的区别非常重要。 清洁是指清除脏污和微生物，但卫生则是在关键时候和关键部位斩断感染源。

英国皇家公共卫生协会的艾克里教授（Prof Lisa Ackerley)指出， 与家人、朋友和宠物在室外玩耍固然重要， 因为它会让人，尤其是儿童接触到“好细菌”和建立健康的微生物群，有利于增强免疫力。

但是，也要搞好室内卫生。只有这样才能预防感染。

她强调：“家庭和日常生活中的良好卫生习惯有助于减少感染疾病，对保护我们的儿童至关重要。这样既可以减轻对英国卫生医疗机构的压力。同时，也会在对付抗生素耐药性方面发挥重大作用”。