研究揭示女子体型与心脏病之间重要联系

图片版权 Alamy Image caption 女性身材形状与心脏病风险的高低有关。

根据《欧洲心脏病学杂志》最新研究，成年女子，尤其是绝经后的中、老年女性即使体重正常，但如果脂肪“长错地方”也会面临心脏病和中风的高风险。

参加研究的这些女子体重均属正常。她们的BMI(body mass index)指数，即身高体重指数都在18-25正常范围之间。

低于或高于这个范围以外不是体重偏轻就是超重。BMI指数超过30则属于肥胖。

研究人员对2600名女性追踪研究18年以上。他们参加的是一项在1990年代中期发起的美国妇女健康倡议（the Women's Health Initiative）研究项目。

参加该研究的女性会定期参加脂肪、肌肉和骨密度等指标的检查。

研究发现，那些“苹果形”身材的女性，即脂肪主要集中在腹部，要比“梨形”身材女性（脂肪集中在臀部及大腿）罹患心血管疾病的风险高出3倍。

苹果形/梨形

Image caption 腹部脂肪对健康不利

苹果形身材的女性通常躯干宽大、上身比较丰满、腰部不太明显、胳膊和腿不粗以及臀部偏平等。

梨形女性的特点是肩窄、腰细、臀宽、大腿丰满。脂肪主要沉积在臀部及大腿上。她们上半身不胖下半身胖，状似梨形。

当然，不是所有女性都是典型的苹果形或是梨形。

英国慈善组织“心脏基金会”的专家说，对此还需要进一步的研究以找到女性身材与心血管风险之间的联系。

其实，科学家早就已经知道那些堆积在腹部器官周围的脂肪，也称内脏脂肪（visceral fat）会增加二型糖尿病和心血管疾病的风险。

在英国，有四分之一的人死于心脏病和循环系统疾病。

除了身材之外，由于不良生活习惯，人到了中年之后很容易腹部发胖。

侧重点不同

Image caption 内脏脂肪更危险

本次研究与之前所不同的是，过去的研究主要集中在那些体重过重或肥胖的人身上，但这次却是对健康体重女性的研究。

美国阿尔伯特·爱因斯坦医学院的齐教授（音译）指出，此次研究发出的一个重要信息是女性即使拥有健康体重，但身材形状不容忽视。

齐教授表示，一定要设法减少腹部脂肪，即通过健康饮食、积极运动。

与此同时，他还表示他们的研究小组接下来将会着手研究是否某些饮食或是运动能够帮助重新分配身体不同部位的脂肪。

英国心脏基金会的专家则表示，这一研究结果揭示了脂肪储藏部位与心脏病和中风之间的联系，令人关注。

该专家表示，希望未来关于脂肪部位与心脏病之间关系的研究，能够让人们找到预防和治疗心脏病的新方法。