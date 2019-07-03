美国阿波罗登月五十年给地球人生活带来的八大变化

图片版权 Getty Images Image caption 阿姆斯特朗在月球上迈出一小步所代表的人类迈出的一大步，具体体现在人们日常生活中的很多改变

“这是一个人迈出的一小步，却是人类迈出的一大步。”

美国宇航员阿姆斯特朗的这句名言是他50年前作为第一个踏足月球表面的地球人所说的第一句话。那一天是1969年7月20日。而他所指的那“一大步”是指半个世纪前人类在科技领域取得的成就。

其实，成就不仅仅是航天航空能力方面的科技突破，也包括人类日常生活中的许多跨时代变化。

美国阿波罗计划耗资巨大，当年的约250亿美元相当于今天的近2000亿美元。

这一计划把人送上月球的同时，也触发了其他领域鲜为人知的科技进步。以下是其中其中八项与人们每日生活相关的科技进步。

1. 无线吸尘器

图片版权 B&D Image caption 1979年，无线吸尘器Dustbuster（灰尘克星）问世。阿波罗计划的宇航员们曾用过它的先辈。

无线电动工具在阿波罗飞船登月前就有，但进化到今天大家熟悉的样子，阿波罗计划起了很大作用。

美国电器制造商Black&Decker1961年推出一款无线电钻，但这家公司还拿到了美国宇航局的订单，研制一款特制电钻，用来在太空采集样本。

基于这款电钻研发过程中积累的电池和马达方面的新知识新技术，B&D公司得以开发出一系列新型家用电器，包括1979年问世的世界上第一台无线吸尘器。

摆脱了烦人的电线，家用电动工具方便程度显著提高。

2. 钟表更准时

图片版权 Getty Images Image caption 巴兹·奥尔德林是登月第二人。他在月球表面戴着腕表。

登月对时间精确度要求极高，几分之一秒之差，对于宇航员来说就是生死之别。

所以，阿波罗计划对计时工具的精确度设置了极高的标准，实际上就是全世界钟表仪器可以达到的最精确程度。

高标准严要求之下，工匠们奋力达标，结果就研制出每年误差仅一分钟的石英钟。

不过，令人莞尔的是，这项科技成就的光芒被登月宇航员手上戴的“老式”腕表盖住了，因为全世界的目光都聚焦在他们和他们的穿戴身上。

3. 水更干净

图片版权 Getty Images Image caption 游泳池的水不那么刺眼，这得感谢美国宇航局

阿波罗计划的航天器上使用的净化水技术，现在已经在民用水源进化中普遍使用。

简单说，宇航员在太空不用漂白剂净化水，而是使用基于银离子技术的水净化装置。

现在全世界都普遍使用这项技术来净化游泳池和喷水池的水。

4. 鞋子更耐穿

图片版权 Getty Images Image caption 宇航员穿的太空服科技含量极高，后来被用来制造运动鞋

今天的宇航员穿的太空服采用的是1965年为阿波罗计划中在月球行走设计的模板。

这项技术还带来了制鞋工艺的创新：运动鞋变得更灵便、结实、减震能力更强。

更轻便耐磨的运动鞋问世后，又过了几年，各种休闲、远足的鞋在各项性能上也显著提高。

5. 耐火衣料

图片版权 Getty Images Image caption 美国宇航局开发的耐火纺织面料现在在地球上用途广泛

1967年，阿波罗1号在训练过程中起火焚毁，三名宇航员丧生，美国的太空计划陷入危机。

吸取教训，美国宇航局致力开发耐火纺织面料，后来在全世界普及。

今天用来在火箭推载升空过程中维持宇航员身体舒爽的降温系统的用途之广可能令人吃惊：除了能想到的消防员，受益者还包括多发性硬化症患者和马匹。

6. 心脏福音

图片版权 Getty Images Image caption 植入式心脏除颤器的灵感来自美国宇航局的微型电路技术

植入式心脏除颤器对于重度心律不齐患者来说是救命福音。

这款医疗用品的设计灵感，却来自美国宇航局的先进微型电路技术。

跟急诊室用的心脏除颤器不同，微型除颤器可以植入患者皮下，调控异常心律。

第一款植入式除颤器1980年代问世。

7. 餐食

图片版权 Getty Images Image caption 阿波罗计划采用的冷冻干燥食物技术后来民用化、商用化，同时催生了更诱人的包装。图为蔬菜炖牛肉

为了登月，必须控制飞船的重量，舱内一切物品的体积越小越好。宇航员还需要吃喝，食品需要保质。

从这个目标出发，太空速食食品技术诞生了。

阿波罗登月飞行需要13天，宇航员的饮食成了大问题。

问题的解决方案是冷冻干燥技术。新鲜熟食通过冷冻脱水干燥，吃的时候加热水泡开。

阿姆斯特朗当年以此果腹，这种食品又成了一代又一代人在登山、露营和野外旅行时的必备。

8. 救命毯

图片版权 Getty Images Image caption 太空毯对地球人也很重要，尤其是一项重要的人道救援物资

太空毯是别名，宇航局用这个闪闪发光的绝缘材料来保护登月舱不被太阳的高温炙坏。

贴上太空毯的飞船看上去就像裹了一层锡纸，但这项技术却催生了我们今天熟悉的救生毯。

用塑料、薄膜和铝制成的太空毯现在保护的不光是宇航员。

这项技术还被用来生产保温毯，主要用于救灾和人道救援。

另外，马拉松比赛中它也有用。

医院也经常用这项技术来改善医护人员和病患的条件。