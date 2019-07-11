图片版权 Getty Images Image caption 阴道微生物

美国影星安吉丽娜·朱莉（Angelina Jolie）几年前为了防患于未然，先是接受了双乳切除术，随后又切除了卵巢和输卵管。

朱莉的这种毅然决然的大胆举动在当时引起轰动，同时也引起人们对癌症遗传基因的关注。

因为朱莉的母亲死于卵巢癌，她的小姨死于乳腺癌。因此，朱莉所携带的BRCA1和BRCA基因使她罹患卵巢癌的几率为50%，乳腺癌几率高达87%。

但除了遗传基因外，现在英国伦敦大学学院的研究人员发现，如果女性阴道内的“有益细菌”太少也可能会增加女性患卵巢癌的风险。

卵巢癌之所以可怕是因为一旦发病则更加致命，往往发现时已经为时过晚。许多女性在被检测出卵巢癌时已经开始扩散。

而且，不像乳腺癌那样可以定期筛查和预防，早发现早治疗。

但是，研究人员说可以通过阴道拭子（swabs）了解女性阴道内细菌的情况。

因此，研究人员希望这一新发现将来可以被用作来鉴别哪些女性的风险更高。该研究结果被发表在《柳叶刀肿瘤学》期刊上。

图片版权 Getty Images Image caption 美国影星安吉丽娜·朱莉家族有卵巢癌和乳腺癌遗传基因

卵巢癌症状

仅在英国，每年就有7000-8000女性被检查出卵巢癌。早期诊断可以提高治疗和成活率。

卵巢癌的一些症状包括小腹不适、痉挛、腹胀等。但却很容易让人忽略，认为是与痛经以及肠道疾病有关的症状。

如果医生怀疑可能是卵巢癌，往往会通过验血和超声波进行进一步测试。

已知的一些高风险因素包括：年龄、家族遗传史以及体重超标等。

但伦敦大学学院研究人员相信，生活在人体中的微生物跟女性罹患卵巢癌风险的高低也有关联。

当然，专家表示对此还需要进行更大规模的进一步研究。

微生物

越来越多的科学证据表明，生活在人体中的细菌群和微生物群对我们的健康有着重要的影响。

其中，生活在阴道中的一种叫乳酸菌的有益细菌尤其重要。

专家们相信乳酸菌可以阻止有害微生物在阴道中安营扎寨，并造成伤害，从而提供一道保护屏障。

伦敦大学学院的研究人员对176名患有卵巢癌的女性、109名携带可能导致卵巢癌高风险基因（BRCA1）的女性，以及295名无明显遗传风险的女性进行了研究。

通过阴道拭子测试发现，在那些年龄50岁以下的卵巢癌患者以及携带高风险遗传基因女性的阴道中，乳酸菌的数量要低得多。

图片版权 Getty Images Image caption 伦敦大学学院研究人员相信，生活在人体中的微生物跟女性罹患卵巢癌风险的高低也有关联。

意义所在

专家表示，虽然目前尚不清楚这种联系是否具有因果关系，或者还有其他因素在里面。但认为微生物绝对是一个有趣的研究领域。研究人员正在慢慢绘制出微生物是如何影响人们健康的一个完整的画面。

研究人员还表示，虽然目前阶段他们仍无法十分肯定阴道中的有益细菌过低是否增加患卵巢癌风险，但他们怀疑这是一个可能性。

因为根据他们的研究显示，那些过度使用阴道清洁产品的女性往往乳酸菌数量较低，因此增加她们患卵巢癌的风险。

与此同时，专家们建议如果怀疑自己有症状，一定要去及时看医生、做检查。