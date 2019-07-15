图片版权 Getty Images

由于气候变化，我们可能不得不告别一些最喜欢的食物和饮料。

因为气温和天气的变化，农作物可能难以生长，鱼类和动物也许会死亡。未来有哪些食物将从你的餐桌上消失？为什么？

咖啡和茶

早上好好喝一口茶或咖啡吧，因为不管你喜欢茶还是咖啡，事情都不妙。

由于全球变暖，到2050年，适合种植咖啡的土地面积可能会减少一半；到2080年，咖啡的野生品种预计将全部灭绝。坦桑尼亚是咖啡的主要出口国之一，在过去的50年中，其咖啡产量已经减少了一半。

如果你认为可以改成喝茶来避免“咖啡危机”，印度的科学家有一些坏消息。

滋养茶园的季风越来越强烈，开始影响茶叶的口味。所以品茶的人也许会发现，茶水味道越来越淡。

巧克力

巧克力是全球变暖的意外受害者。可可豆的种植需要高温和充足水分，但更重要的是稳定的生长环境。

图片版权 Getty Images

可可树和咖啡树一样对生长环境有很高要求，任何温度、降雨、土壤质量、阳光或风速的变化都会对收成产生巨大影响。

气候的变化已经迫使印尼和非洲的种植者从种植可可转向其他作物，如棕榈树和橡胶树。

40年之后，贡献了全球可可出口产量三分之二的生产国加纳和科特迪瓦，都将面临平均气温上升2度的可能。直接后果是，市场上不会再有平价巧克力。

鱼和薯条

“哎呀，太糟糕了，”你可能会想。

“那我们选择更普通，对生产要求更低的食物吧？比如鱼和土豆？”

图片版权 Getty Images

事实上，鱼越来越小了。部分原因是海洋变暖导致氧气含量下降。海水吸收二氧化碳，然后酸化，贝类将越发难以生长。

赤裸裸的证据已经出现：全球捕鱼量目前已下降5%，北海的渔民的收成已经下降了三分之一。

又怎么影响到土豆呢？

土豆在地表以下生长，也因此成为越来越频繁的干旱的受害者。英国媒体报道，2018年夏天的高温酷热，导致土豆减产四分之一。

白兰地、威士忌和啤酒

在法国西南部，拥有600年历史的白兰地行业处于危机：不断上升的气温导致葡萄变得太甜。生产商们正疯狂地寻找合适的替代品，每年花费数十万欧元进行研究，但迄今收效甚微。

在英国苏格兰，威士忌制造商也有麻烦。全球变暖导致干旱，淡水供应减少。去年夏天，许多威士忌酒厂被迫关闭。气象学家警告，极端天气正变得越来越频繁。

图片版权 Getty Images

英国气象局数据显示，与工业时代前相比，不列颠群岛出现干旱炎热夏天的可能性增加了30倍。英国和爱尔兰现在每隔八年就会经历一次极端的夏季，其他许多国家也有类似情况。

同样的问题也困扰着从捷克到美国的啤酒生产商，他们面临水资源短缺和干旱导致农作物歉收的双重打击。

与你无关？

你可能会觉得，这些食物、酒和饮料都对你无关紧要。但想想，在全球食物链急剧变化的背后，有成千上万人将失去生计。

更不用说粮食减产不可避免地带来的价格上涨。食物短缺很容易造成人道主义危机，加剧政局不稳。

所以你看，这不再只是你早上喝的那杯茶或咖啡的简单问题了。