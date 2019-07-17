黑猩猩集体看电影：“这也是社交现象”

图片版权 Getty Images

美国的大学研究人员发现，黑猩猩在一起观看一段影片之后，会像一同看电影或电视的人类一样，建立起亲密的情感联系。

研究人员将黑猩猩两两配对地安排在一起看视频，然后观察牠们。心理学家发现，牠们之间的亲近感会由此提升，这在过去是被认为只有人类才有的现象。

研究人员指，这显示了人类那种与同伴一起观看一些东西之后能增进感情的现象，有着“深厚的进化论根基”。

这同时也提出了问题：当共同体验较少时，会失去什么——比如，假如家人不再一起看电影或者各自通过自己的手机沉浸在社交媒体上的时候。

黑猩猩最喜欢什么电影？

“一起看的时候，体验会更丰富，”研究报告的作者之一沃特·沃尔夫（Wouter Wolf）说。他是美国杜克大学（Duke University）心理和神经科学系的学者。

图片版权 Getty Images Image caption 猩猩在一起看影片之后，会有更深的联系，互相触摸也更多。

该研究报告由皇家学会（Royal Society）发表，实验是让黑猩猩或者倭黑猩猩一起坐在屏幕前，然后给牠们播放视频。

实验使用了眼球追踪器，确保这些黑猩猩在看电影；还给牠们准备了果汁，以令牠们比较坐得住。

沃尔夫表示，为了决定播放什么视频，此前还进行了另一项研究，看哪些猩猩喜欢看哪些影片。

45只参加实验的猿猴中大部分是黑猩猩，还有一些倭黑猩猩。牠们会看到一家子黑猩猩与一只幼猩猩玩耍的影片，之后研究人员会搜集数据，观察牠们的行为。

图片版权 Getty Images Image caption 互联网和社交媒体正在冲击共同观赏事物的行为。

一起看影片之后，牠们会更容易建立起情感联系——比如更多地靠在一起，互相触摸或者互动。

共同的体验

心理学家表示，这种新发现冲击了此前的认知。人们过去以为通过观看一些活动而获得共同的社交体验是“人类独有”的。

研究人员的结论是，这种通过一起观看一些东西来获得亲近感的体验是“在高级的猿类和人类当中都存在的”，因此这当中的“进化根基”比以往所认为的更深。

图片版权 Getty Images Image caption 一起观看某个东西所能建立的情感纽带，是一种有深厚根基的联系。

心理学家表示，这可能说明了人们在集体观看体育比赛的时候为什么能够与一些本来不认识的人建立起情感联系。

分享是一种瘾

沃尔夫表示，共同观看的行为当中有着某些非常明显的愉悦因素，而如果这种体验被中断的话，还会产生一种恼怒情绪。

图片版权 Getty Images Image caption 黑猩猩可能是非常挑剔的观众，牠们最喜欢看的是其他黑猩猩的影片。

他说：“两个人一同体验和分享某些东西，创造了一些共同基础。”

“如果你一起去看电影，你是会坐在彼此身旁，这其实是一种社交现象。”

但是他说：“如果有人开始玩手机，你就会觉得厌烦，因为你们已经不是一起看了。”

这位心理学家表示，社交媒体的其中一个吸引之处在于，它击中了人类想要分享某个时刻的倾向，制造了一种大家在观看同一个事物的感觉。

他表示，人类“对于分享是会上瘾的”。

“但是，你会从社交媒体当中得到更深刻的体验吗？这种网上社交联系的质量是各不一样的。”