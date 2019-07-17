那只曾晒伤搁浅的英国小海豚 远游去了爱尔兰

图片版权 University of Aberdeen Image caption 海豚斯伯特2016年搁浅在英国北部一个泥滩，被严重晒伤。

数年前一条小海豚在英国北部搁浅，被救起时严重晒伤，科学家当时害怕它回到野外后可能活不下去。但粉丝们可以放心，科学家早前发现它的行踪，发现它仍然健康活着。

科学家过去的周末在爱尔兰西南部发现这条叫做斯伯特（Spirtle）的海豚，发现它背部的伤口已经痊愈。

斯伯特所属的海豚群体通常在苏格兰北部海岸活动，科学家为斯伯特活下来感到安慰的同时，也在研究为什么这群海豚跑到这么远的地方去。

你的器材不支持播放多媒体材料 研究员在爱尔兰附近海域发现斯伯特的行踪。

斯伯特的故事要从2016年5月说起，它当时在英国北部一个泥滩上搁浅，困了大约24小时，幸好最后被开车途经泥滩的路人看见，帮助它回到海里去。

可是，经过长期曝晒，它的背部多处被晒伤，研究员当时以为它活不下去。但科学家凭它背部的疤痕，发现它不但痊愈，还与它一起生活的海豚群体游到很远的地方。

英国阿伯丁大学（University of Aberdeen）研究员切妮（Barbara Cheney）认为斯伯特的动态十分有趣，因为研究团队以前最远只在英国中部东边的海域发现海豚踪影，在爱尔兰附近发现海豚还是头一次。

切妮表示，她目前仍然不知道斯伯特为什么会到爱尔兰附近，也不知道海豚群体是不是经常到爱尔兰水域去。“找到与斯伯特一起生活的海豚群体将会十分有用，我们也会继续研究，看看它们会不会回到苏格兰。”

但可以肯定的是，斯伯特背部独有的伤疤，让科学家很容易把它认出来。

图片版权 WDC/Charlie Phillips Image caption 斯伯特背部独有的伤疤，让科学家很容易把它认出来。

爱尔兰一个海豚保育组织现正尝试辨认与斯伯特一起游到当地水域的同伴，同时希望纪录下它们的去向。

英国保育官员菲利普（Charlie Phillips）说，他们也在研究为什么斯伯特和同伴游到爱尔兰去。

“是不是到当地找食物？还是它们希望与其他群体的海豚交配，令基因变得更多样性？”

“我不能肯定地说出原因，但肯定不寻常。”