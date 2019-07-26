图片版权 Getty Images Image caption 有了安全驾驶的各种辅助系统，人们开车时就会不集中注意力吗？

2022年的某一天，你驾驶一辆刚买的新车，行走在欧洲风景如画的乡间。道路虽然蜿蜒曲折，可是四周空旷无人，你脚下使劲踩油门，车速很快提升到每小时90公里。

突然，仪表盘上的限速标志开始闪动，车速很快自动下降，让你非常懊恼。

这样的场景，将是使用车辆智能速度辅助系统（intelligent speed assistance） 的结果。它能帮助司机在错过限速标志，没有遵守限速规定时，自动将车速降低到安全水平。

智能速度辅助系统还能保证你在开车经过小镇和村庄时一直保持低速度。

智能速度辅助系统

这一系统究竟是如何运作的呢？

它并不像紧急辅助刹车一样自动着力于刹车系统，而是通过限制车辆引擎的动力系统发挥作用。如果车速由于某种原因突然增加，智能速度辅助系统将持续发出警告声音提醒司机。

类似的智能速度辅助系统已经安装在很多新车上，不过现在还没有到欧盟规定的强制使用时间，所以驾驶者如果想用还需要先开启这一功能。

但是到2022年，欧盟将规定所有新车必须安装智能速度辅助系统。欧盟交通安全委员会（The European Transport Safety Council）一直在倡导使用这一系统，引述相关研究结果认为，这一系统是帮助司机避免致命车祸的最有效的驾驶辅助功能。

英国目前虽然尚未正式脱离欧盟，但是英国交通部门也已经表示，欧盟的有关条例将在脱欧后适用于英国。

图片版权 Getty Images Image caption 有了智能速度辅助系统，就能彻底避免超速罚款吗？

实际上，2022年开始欧盟要求所有车辆必须安装的安全驾驶功能并不止智能速度辅助系统这一项，其中还包括紧急自动刹车系统、车道偏离预警系统、以及司机驾驶行为预警系统等，该系统可以检测司机是否打瞌睡、是否集中注意力。

存在误区

在所有这些安全驾驶功能中，让人最爱也最恨、最多成为头条新闻的就是智能速度辅助系统。

这是因为智能速度辅助系统限制车速，而且强制为车速设限这个理念本身就是很多驾车人士最为反感的。

支持者认为，人们对这一系统有很多误解和偏见，根本不明白它到底有什么用途。他们说智能速度辅助系统从根本上说，就像是为司机多添了一双眼睛，而不是在司机身后安插一个指手画脚的老大哥。

无论如何，根据欧盟交通安全委员会的测算，全面使用这一系统将使道路交通安全大为改善，撞车事故将减少三成，车祸死亡事故将下降两成。

智能如何辅助？

为了使行车速度合规，驾驶系统需要知道不同路段的车速限制。目前，有两种方式了解这一限速关键信息：

其一，使用卫星定位导航技术可以知道汽车的位置和行车的方向，将这两点与导航地图上已经存储的不同限速地区加以对比得出结论；

导航系统的好处是，它不仅知道车辆正在行驶路段的限速，而且能提醒前往路段的限速。但问题是存储地图中的限速信息可能不完整、不够准确，没有及时更新，而且有的地方因为施工可能会临时设限，这些都会使司机不能掌握全面的路况信息。

图片版权 Getty Images Image caption 很多人开车时都喜欢脚踩油门，一踩到底。限速器能解决这个问题吗？

其二，是使用车上的相机和能“读取”限速标志的软件。这使车上的电脑系统迅速处理路上的限速标志甚至临时设立的标志。

但这种方式属于及时回应机制，并不能预警前方路段的限速。

最合理的解决办法应该是将这两者加以结合。然而，这样的结合是否会造成汽车价格的上涨，最后消费者必须买单呢？

福特汽车欧洲分公司的安全问题专家罗兰德·查菲（Roland Schaefer）透露说，现在很多汽车实际上已经有了相关的配套硬件。

他说，如果你已经有了导航系统，你车上已经装了摄像头，你缺的就只有软件了。

据专家们估计，每辆汽车装置智能速度辅助系统的费用大约为2000美元。但现在，因为很多汽车已经装有相机，所以实际上的安装费用可以忽略不计。

5G新技术

虽然智能速度辅助系统这一技术并没有贵到消费不起的程度，但目前并不完善。

如果导航系统告诉你限速50公里，摄像系统读取的限速标志是60公里，你该听谁的呢？

罗兰德·查菲说，一个可能的解决办法是利用汽车行驶区域周边的建筑或公路设施。例如，限速标志牌、交通灯或者其他街道装置，通过5G技术，将各种交通信号瞬间传递给汽车。

当然，这样的系统要发挥作用，还需要标准化，使所有的汽车生产商使用同一套技术。而这个问题就需要各国政府和决策者们一起解决。

目前，在智能速度辅助系统全面使用的时代即将来临之际，不能忘记的是：所有的安全驾驶系统无论多么精密成熟，那个手握方向盘的人始终都有最后的行车决定权。