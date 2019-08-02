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在许多国家对一些大麻产品解禁之后，大麻提取物大麻二酚（CBD cannabidiol）的销售额过去两年在英国几乎翻了一番。

但一些人士担心，大麻产品功效可能并没有人们说的那么好。

而且，从销售渠道来看，更是出现了一些鱼龙混杂的现象。除了一些有信用的销售商之外，还有许多投机者希望乘机渔利，大捞一把。

大麻产品

Image caption 美国真人秀名人卡戴珊(Kim Kardashian)曾举办了一个以CBD产品为主题的迎婴派对

大麻中含有两种主要化合物：大麻二酚（CBD）和四氢大麻酚（THC Tetrahydeocanabinol）。

其中，CBD是合法的，因为它有止痛、抗抑郁和让人放松的功效。人们在网上和商店中很容易买到。

CBD产品主要为大麻油制品，目前市面出售的CBD产品种类繁多，包括电子烟油、润唇膏、卡布奇诺咖啡、鹰嘴豆泥、汽泡水等应有尽有。

仅在英国，就有大约25万人经常性地使用CBD大麻产品。人们使用CBD产品的原因包括：调解身心健康、缓解焦虑、改善睡眠、镇痛等。

大麻产品销售量激增也跟名人效应有关。美国真人秀名人卡戴珊(Kim Kardashian)曾举办了一个以CBD产品为主题的迎婴派对（baby shower）,为该产品起到了推波助澜的作用。

良莠不齐

图片版权 Getty Images Image caption 美国演员姬丝汀·贝儿称CBD对她的焦虑症有帮助。

但人们如何了解这些大麻产品中到底都含有哪些成分呢？

根据行业机构医用大麻中心对英国网上及商店中出售的30种CBD大麻产品进行抽查检测，发现45%的大麻产品能够测出四氢大麻酚THC的成分。

从技术层面讲，这就意味着这些产品是非法的。

与此同时，研究人员还发现，有7种产品中含有二氯甲烷。二氯甲烷可以导致气喘和气短等，它的含量已经高出所规定的食品安全界限。

而且，有些产品根本不含有任何广告商所称的CBD，但售价却高达50英镑。

在抽查中还发现，只有38%的产品含有CBD，但含量与其包装说明上大约有10%的误差。

虽然有些公司表示，他们对产品进行了严格测试，但目前对此却没有法律要求。

专家建议消费者在购买这些产品时，尽量选择那些能提供证书的品牌。

更多研究和监管

图片版权 CHARLOTTE CALDWELL Image caption 夏洛特的儿子患有严重癫痫病，她曾使用和推销过医用大麻产品。

英国夏洛特女士的儿子患有严重癫痫病，她曾使用和推销过医用大麻产品。她希望能对大麻产品进行更进一步的研究和明确的监管。

CBD大麻产品令人感到困惑的部分原因是，到底应该把它作为什么来监管：比如是该作为食品、补品还是药品？

欧盟最近的一项指令建议，将CBD作为一种新食品。但生产商必须能够证明这种“新食品”符合食品安全标准才可以出售。这就意味着要对其进行更多测试。

然而，迄今为止英国并没有规定这样做。

如果制造商声称他们的产品具备健康疗效，那么他们的产品必须能够获得欧洲药品管理局发放的许可证。

目前，只有一种用于治疗癫痫的CBD药物Epidiolex开始申请这种许可证。美国FDA也在去年批准该药上市。

英国国家卫生医疗质量标准署（英文缩写NICE）正在对此药进行临床和成本效益评估。一旦批准，英国NHS将可以将其作为处方药。

但英国NHS并不推荐人们使用CBD治疗任何其他病症。

健康功效

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除非有药品许可，否则推销商不允许夸大CBD产品的治病功效。

尽管这样，却有越来越多的英国人开始使用CBD产品治疗焦虑、睡眠以及疼痛等症状。

而推销商则对CBD产品夸大其辞，声称他们可以缓解疼痛、改善情绪、甚至可以代替抗抑郁药等。这无疑引起英国政府医药健康监督机构的担忧。

有何证据？

推销商把CBD产品吹得神乎其神，到底有什么证据呢？

根据英国诺丁汉大学的一项调查发现，除了癫痫病之外，CBD的临床人体试验显示其治病证据非常微弱。

一些试验表明，CBD可以缓解小鼠的疼痛和炎症，但目前尚未有人体的实验证据。即使有，规模也非常小，而且结果喜忧参半。

在治疗焦虑症方面，有一些对照组试验显示，如果一次性服用300mgCBD剂量也可能会有一些效果。而商店中所出售的250毫克瓶装产品售价却高达50英镑左右。

此外，专家表示，那些声称含有CBD的咖啡和冰激凌食品中其含量微乎其微，根本起不到任何效果， 更不要提顾客为此所付的高价了。

因此，目前专家给消费者的忠告是，对待CBD大麻产品要格外谨慎、做足功课或者等待更多证据。