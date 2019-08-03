图片版权 MANUEL SCHMALSTEIG Y OYVIND KOLAS Image caption 重叠部分的色彩似乎“接管”了这张黑白图片的视觉印象。

最近互联网又一次被视觉错觉（optical illusion）图片淹没。

这些图片由挪威视觉艺术家科拉斯（Oyvind Kolas）创作而成，明明都是黑白照片，但在大众眼中看来却是彩色。

这是出于什么原理呢？原来是一组线条或其他形状组成的彩色网格在作怪。

蒙克错觉

出于某些原因，重叠部分的色彩“接管”了图中剩余部分的视觉印象。

图片版权 MANUEL SCHMALSTEIG Y OYVIND KOLAS Image caption 当网格由彩色圆点组成时，视觉同化效果似乎相对较弱。

这种现象被称作色彩同化（colour assimilation）：我们的大脑可以将色彩传输到这些图案附近的无色彩区域。

在颇受艺术家欢迎的众筹网站Patreon上，科拉斯解释了这种被称作蒙克错觉（Munker illusion）的色彩同化现象为什么会发生。

“在一张灰度照片上放上一层过度饱和的彩色网格，就会使得灰度图片看上去像是有了颜色一样，”他写道。

科拉斯试验了几种不同图案的网格，尽管这些图案密度不同，但色彩同化的效果一样。

科学原理

色彩同化是科学界熟知的一个概念。

“这些网格会与无色彩的背景‘平均分’，并把这种平均分的结果分配到那一部分，”悉尼大学视觉专家巴特·安德森（Bart Anderson）向“科学警报”（Science Alert）网站解释称。

在处理色彩信息时，我们的大脑对这张图的反馈信息是，每一个部分都是一个有色网格外加黑白背景，最终我们认为整张图片是有颜色的。

图片版权 MANUEL SCHMALSTEIG Y OYVIND KOLAS Image caption 线条与方格图案的效果相似。

总而言之：我们的大脑会压缩视觉信息，对一个事物提供一种总体印象，除非我们特意花时间对这些事物仔细观察。

如果你花几分钟时间观察上面这些图片，你会得到怎样的结果？

你会认为这些图片是彩色还是黑白？如果再仔细看一下，结果是否又会有所不同呢？