这张图在你眼里是彩色还是黑白？网上疯传的色彩同化是怎么回事
最近互联网又一次被视觉错觉（optical illusion）图片淹没。
这些图片由挪威视觉艺术家科拉斯（Oyvind Kolas）创作而成，明明都是黑白照片，但在大众眼中看来却是彩色。
这是出于什么原理呢？原来是一组线条或其他形状组成的彩色网格在作怪。
蒙克错觉
出于某些原因，重叠部分的色彩“接管”了图中剩余部分的视觉印象。
这种现象被称作色彩同化（colour assimilation）：我们的大脑可以将色彩传输到这些图案附近的无色彩区域。
在颇受艺术家欢迎的众筹网站Patreon上，科拉斯解释了这种被称作蒙克错觉（Munker illusion）的色彩同化现象为什么会发生。
“在一张灰度照片上放上一层过度饱和的彩色网格，就会使得灰度图片看上去像是有了颜色一样，”他写道。
科拉斯试验了几种不同图案的网格，尽管这些图案密度不同，但色彩同化的效果一样。
科学原理
色彩同化是科学界熟知的一个概念。
“这些网格会与无色彩的背景‘平均分’，并把这种平均分的结果分配到那一部分，”悉尼大学视觉专家巴特·安德森（Bart Anderson）向“科学警报”（Science Alert）网站解释称。
在处理色彩信息时，我们的大脑对这张图的反馈信息是，每一个部分都是一个有色网格外加黑白背景，最终我们认为整张图片是有颜色的。
总而言之：我们的大脑会压缩视觉信息，对一个事物提供一种总体印象，除非我们特意花时间对这些事物仔细观察。
如果你花几分钟时间观察上面这些图片，你会得到怎样的结果？
你会认为这些图片是彩色还是黑白？如果再仔细看一下，结果是否又会有所不同呢？