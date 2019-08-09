联合国报告：少吃肉多吃菜有助于治理气候变暖

图片版权 Getty Images Image caption 肉食的碳足迹更大

气候变暖几乎成了老生常谈的话题。许多数人虽然关心地球以及子孙后代的生存环境和未来，但又不知作为个人能做点什么。

联合国专家目前给人们提出的建议是，要想延缓全球气候变暖，最好能改变饮食习惯，改吃以植物为主的饮食。

换句话说，就是呼吁大家要想保护环境，一定要多吃菜、少吃肉。

联合国出台了一份关于气候变化的主要报告。该报告称，西方以肉食为主的饮食正在加速全球变暖。

该报告由联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）的107位科学家撰写。

该报告指出，如果能更有效合理地使用土地，则可以使它更好地吸收人类所产生的二氧化碳。

随着全球气候变暖，2019年已经成为人类历史上最热的三年之一。

联合国气候变化报告的专家表示，他们并不是告诉人们停止吃肉，而是少吃或是考虑改变饮食习惯，从吃肉为主变为吃素为主。

该报告同时呼吁停止对土地的破坏以及让土地沙漠化等。

气候变化与食物联系

Image caption 牛打嗝放屁也可以产生更多温室气体

首先，气候变化对人类的食物供应构成威胁。由于气温上升、雨水增加以及极端天气现象增多，都对耕地、庄稼以及牲畜产生影响。

食品生产过程本身也会导致全球气候变暖。其中，农业和畜牧业占温室气体排放量的四分之一。

例如，饲养牛、羊等牲畜会消耗更多的土地和资源。

此外，动物所排放的甲烷气也会加剧气候变暖。动物产品占食物生产过程中二氧化碳排放总量的58%。

与此同时，为了饲养牲畜还要砍伐森林以扩大牧场，这进一步导致气候变化。

农业专家斯蒂文森表示，如果我们想达到控制气候变化的目标，减少肉类食品消费是必须和必要的。

减少食品浪费

Image caption 瑞士公益机构收购食品，杜绝浪费。

除了减少肉食消费之外，专家们还鼓励人们尽量少浪费食品。

瑞士的一家公益组织把超市没有卖出去的食品送给当地的一些家庭和慈善组织，以减少食品浪费。

同时，他们把一些过期面包制成饼干。这些都有助于减少由于生产食品所产生的二氧化碳排放。

多种树木

图片版权 Getty Images Image caption 虽然森林可以吸收二氧化碳，但如果过多森林也无法应对了。

树木和森林可以吸收人类活动所产生的二氧化碳，尤其是在北半球。它可以帮助缓解气候变化。

然而，令人警觉的是如果地球进一步升温，也会影响植被和森林的生长。

联合国的报告还说，地球赤道附近一些地区由于过热已经令植被无法生长。

德国慕尼黑工业大学的弗莱舍博士（Dr. Katrin Fleischer）警告，有些地区已经出现土壤中缺磷现象。土壤少磷将导致树木生长缓慢。

她表示，这意味着热带雨林已经达到了极限，将无法再吸收任何多余的二氧化碳了。

如果真是这样的话，地球过热现象将会显著加速。

土壤与气候变化

Image caption 恢复泥潭沼泽地

土壤是气候变化中的一个关键因素。在吸收和储存二氧化碳方面，土壤仅次于海洋。

土壤中的植物吸收大气中的二氧化碳，并把它储藏在土壤里。然而，砍伐森林和不良农耕习惯可以破坏土壤吸收二氧化碳的能力。

而当土壤退化时，它会把二氧化碳重新释放到大气中。

与此同时，植物生长也会受到影响，由此形成恶性循环。

而气候变化预期将加快这一进程。高温会加剧分解土壤中的有机物质，增加温室气体的排放。

该报告称，减少和逆转土壤破坏可以为当地社区带来立即收益。同时，更好的土地管理，包括有控制的放牧和植树，可以让土壤变得更肥沃。这将有助减少贫困和促进食品安全，形成良性循环。

解决办法

Image caption 个人能做的是多吃菜，少吃肉。

既然土地在气候变化中扮演如此重要角色，那应该如何逆转土地遭到进一步破坏趋势，让它成为解决方案的一部分呢？

专家说，人类必须要改变使用土地的方式。当然，这将是一项艰巨的挑战，特别是涉及到农耕方式的重大改变。

科学家说，除此之外人类还可以采取以下措施：

保护自然热带雨林资源

少吃红肉，多吃菜。

保护和恢复泥炭地

鼓励“农林业”，即粮食作物与树木相结合来耕作