比利时动物园诞生一对熊猫双胞胎

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比利时“天堂动物园”宣布，一对熊猫双胞胎在这家动物园诞生。

天堂动物园宣布，这对熊猫宝宝是“极其稀有的”大熊猫龙凤胎（双胞胎）。

这家动物园表示，未来几天非常关键。这一对熊猫双胞胎的爸爸和妈妈分别是“星徽”和“好好”。

动物园工作人员将密切关注这对双胞胎和熊猫妈妈“好好”的状况，确保这对双胞胎得到母亲的照料。

比利时天堂动物园创始人埃里克·东布表示，这对熊猫双胞胎的诞生对今天仍然受到威胁的这个非凡物种来说是个好消息，“我感到非常自豪”。

这对熊猫双胞胎于星期四出生。雄性幼仔体重160克；两小时后，雌性幼仔出生，体重约150克。

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世界野生动物基金会数字显示，刚出生的熊猫幼崽仅有大熊猫体型的九百分之一。

为了让熊猫幼崽的妈妈休息好，动物园工作人员会将其中一只幼崽放在一个孵化器中，并用瓶子喂它。

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这家比利时动物园说，中国在30多年前建立了一个保护大熊猫的国际计划。

2016年，国际自然保护联盟将大熊猫的物种濒危等级，从“濒危”下降到了“易危”。

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大熊猫“好好”在四月份受精。 这是她在比利时动物园生下的第二只和第三只幼崽。

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