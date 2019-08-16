图片版权 Getty Images Image caption 你相信过任何一种阴谋论吗？

假如你相信一切的阴谋论的话，这个世界将会是一个非常奇怪的地方。

在那样一个世界里，英国皇室是变形的外星蜥蜴，演员罗伯特·德尼罗（Robert de Niro，罗拔·迪尼路）参与了对诺贝尔和平奖得主马拉拉（Malala Yousafzai）的意图暗杀，西域兀鹫是以色列的间谍，破洞牛仔裤的潮流是一个密码，你看到的尼日利亚总统是一个来自苏丹的替身，爱滋病和埃博拉（Ebola，伊波拉）病毒是美国中情局（CIA）捏造出来的疾病……当然还有，地球其实是一块平板，所以人类登月也从来没发生过。

阴谋论或许荒谬，但是它却可能带来实实在在的后果。美国、墨西哥、法国、马达加斯加还有其他一些国家的麻疹大爆发，部分原因就是反医学疫苗运动造成。

到底什么是真，什么是假，你能够如何去判断？

图片版权 Getty Images Image caption 对于一些难以解释的奇怪现象，有些人会选择用超自然或域外力量去解释。

阴谋论的三大要素

说到底，阴谋论的盛行是因为，它填补了一些因为未知或者未得到解释的事情而形成的空白。

但是，伦敦公开大学的资深心理学讲师约万·拜福德博士（Dr Jovan Byford）表示，阴谋论和“对事件的另一种解释”之间的区别在于，前者总是要指出“一个由权力人物组成的小团体秘密策划的某种邪恶计谋”。

每一个阴谋论都具备三个关键元素：阴谋策划者、计划本身以及操控大众的手段。

阴谋策划者

“这可能是一个有明确成员身份的实体，”拜福德说，“比如光明会（The illuminati）、共济会（Freemasons）以及更近期的比德堡集团（Bilderberg）或者骷髅会（Skull and Bones Society）等等。”

他所提及的几个组织都是阴谋论当中经常被提及的密谋控制世界的秘密组织。

不过，阴谋策划者经常都是以“一种模糊得多的概念来定义——大药厂、军工复合体、全球精英，诸如此类”。

拜福德解释说，这种悖论是必要的，用以平衡“定义敌人的需要”和“接受敌人总是模糊隐蔽的需要”。

计划本身

阴谋计划本身是任何阴谋论的主体。拜福德说，它往往都会提及占领全世界，并且在阴谋组织的重大成员去世之后，阴谋仍会继续存在。

不过，他说：“只要想想，为了将这一切保密需要对事情掩盖到什么程度，就会发现一切都必须要有某个人在幕后操控。”

“那种觉得世界是可以完全受到人控制的想法，在危机来临而且对事情的解释又存在真空的时候，就是阴谋论背后非常重大的推动力。”

操控大众

设想“幕后大脑”如何试图操纵我们，与足球比赛的赛前分析是非常相似的。可说的有很多，可罗列的“证据”也有，还有一些令人不太容易想象的情景可以设想，而对偶然因素则是完全排除的。然后，每个人最后都会对自己的看法深信不疑。

根据阴谋论者的思路，“操控”可以来自任何容易理解的源头——科学、政府或者媒体集团；也可以是一些荒谬的理由，比如超自然力量、神秘现象或者控制脑电波等等。

图片版权 Getty Images Image caption 传统媒体常常集中在少数几个大集团手中，于是这些集团便经常成为阴谋论的素材。

我们为什么会相信阴谋论？

“有研究显示，压力和对阴谋论的易感性是有关联的，”伦敦温彻斯特大学的心理学家迈克·伍德博士（Dr Mike Wood）说，“当一个人感觉对自己的人生不能控制时，在压力和苦楚之下，阴谋论就会显得更可信。”

图片版权 Getty Images Image caption “9/11”袭击之后，大众中间出现了大量阴谋论。

这在群体共同经历创伤的时候也是成立的。

牛津大学互联网研究所的米尔托·潘塔齐博士（Dr Myrto Pantazi）与她的同僚一起研究过俄罗斯斯摩棱斯克（Smolensk）空难之后的阴谋论现象——当时波兰总统与95名政客和军方高层在事件中遇难。

他们发现，阴谋论进一步加深了社会撕裂，而相信的人和怀疑的人都与对方保持距离，从而加深了内部矛盾。

“人们将此变成了自己社会身份认同的一部分，”潘塔齐说。

而且，不要忽视反复传播所能形成的力量。心理学家将此称作“真相错觉”（illusion of truth）效应，而社交媒体会将它进一步放大。

“你越看得多，对某件事就觉得越熟悉，而越熟悉，它就显得越可信，”斯坦福大学传播学教授杰夫·汉考克（Jeff Hancock）说。

图片版权 Getty Images Image caption 在一些实验中，心理学家发现，人们倾向于觉得他们过去曾接触过的说法是可信的，尽管这和说法真假本身没有关系。

别以为你不会受骗

“阴谋论对社会可以是危险的，”潘塔齐说，“那些相信疫苗会造成自闭症并且不让他们的孩子接种疫苗的人，就是让孩子置身于危险之中。”

而且，不要以为自己聪明就不会受骗。

“有一种刻板印象认为，阴谋论者就是一些窝在互联网的角落里不断寻找阴谋论的人，”拜福德说，“但是大多数人都是介乎于两者之间的，既不相信也不怀疑。”

正是因为这样，我们才能够不被那些怪谲说法所蒙骗，同时又能好好地观赏《X档案》。