成人牙套悄然盛行 美容虚荣 还是另有苦衷

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曾几何时，矫正牙齿、戴牙套几乎是儿童和青少年的专利。但是，近年来正畸开始悄悄在成年人群中越来越流行。

这些成年人年龄最大的将近70岁，而且男女都有。

以英国为例，根据英国口腔正畸学会（the British Orthodontic Society）的数据，越来越多的英国成年人前来矫正牙齿。许多人为了正畸，不惜向银行贷款。

到底是什么原因，让成年人如此热衷于给自己的牙齿正畸呢？

有人说，社交媒体Instagram和电视真人秀上那些完美的笑容可能是促使人们正畸的原因。因为当人们看到别人笑逐颜开，露出一口整齐完美的牙齿时，会情不自禁地跟自己的牙齿作对比。

同时也有人说，社会上对成年人戴牙套正畸的接受程度也越来越高，这可能也是正畸流行的原因之一。

很多人是在年龄渐长后才认识到牙齿和口腔健康的重要性的。

牙齿美容

图片版权 LUCY SETTER Image caption 戴着牙套的露西

露西27岁那年终于下定决心要正畸了。

14岁那年她曾看过牙医。当时医生建议她戴牙套正畸，但由于害怕就没有做。

成人之后，露西开始想做了，但发现英国公共医疗NHS规定, 超过18岁以上的成年人要自己埋单。

露西的牙齿不整齐，所以每当看到别人露出一口完美的牙齿时都羡慕不已。

但成年人正畸属于美容项目，而且价格不菲。

图片版权 LUCY SETTER Image caption 正畸后的前后对比

2016年，露西先交了一笔800英镑的费用，然后每月还要付135英镑的分期付款。

2018年，露西终于可以除下牙套了。正畸后，露西信心大增。

过去她总是闭着嘴微笑，现在则可以毫无顾忌地张嘴露出灿烂的笑容了。这不仅给了她自信，也给她生活的各方面都带来满足感。

徒慕虚荣？

图片版权 STAPLEHURST DENTAL PRACTICE Image caption 汉娜由于前排牙齿不齐，小时曾被人起外号。

31岁的汉娜小时候就想正畸，但一直到她攒足了3400英镑的费用后才开始行动。

汉娜由于前排牙齿不齐，小时曾被人起外号，说她长了一口马牙。

为此，汉娜十分不爽。她在人面前尽量不笑。如果有时要笑，则用手捂住嘴。

因此，对汉娜来说，能有一口整齐的牙齿具有改变她一生的作用。

男性正畸

图片版权 NEIL HILLYARD Image caption 尼尔40多岁时进行了牙齿正畸术

尼尔今年52岁。他40多岁时进行了牙齿正畸术。

尼尔说，他一口参差不齐的门牙一直让他感到困扰。几年前，他终于下定决心治疗。

据英国口腔正畸学会的调查，像尼尔这样40多岁才开始正畸的人绝不少见。

80%正畸的成年人年龄在26-55岁之间，其中女性人数要大大高于男性，大约占80%。

正畸后，尼尔感觉好像去除了一块心病。尼尔说这是他此生所做出的最好的决定之一。

令尼尔吃惊的是，没有人再对这种事大惊小怪。而且，一旦人们打开了正畸这一话题就开始滔滔不绝。许多人还表示，希望自己也能有像尼尔这样的勇气。

专业人士意见

图片版权 NEIL HILLYARD Image caption 正畸后，让尼尔感觉好像去除了一块心病。

牙齿矫正治疗一般效果很好。但是，矫正后人们还需要戴牙齿固定装置一段时间，以阻止牙齿回位。

此外，戴牙套本身也有讲究。它通常适用那些具有健康牙齿和牙龈的人。可以想象，一些食物残渣会在牙套中或周边聚集，形成牙垢。

与此同时，医疗机构警告那些需要做牙齿正畸术的人， 一定要到专业和有资质的牙医处就诊。不要使用网上购买的简陋装置。

牙齿正畸师尼娜表示，与儿童不同的是，希望接受牙齿矫正治疗的成年人往往会提出一些要求，比如说希望正畸后“让他们能够拥有一个像某某名人那样的微笑效果”。

这些人往往是在浏览完社交媒体或是看完像《恋爱岛》（ Love Island）这样的真人秀电视节目后，对现实产生一种错觉，认为只有达到那样的形象才是完美的。