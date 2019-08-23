图片版权 Getty Images Image caption 保护大脑要从

高血压被人称为沉默杀手，之所以有这个称号是因为许多时候它没有什么明显症状，但却能对健康造成严重影响。

而且，随着现代人紧张的生活方式，越来越多中青年人开始患高血压症。高血压已经不再是老年人的“专利”。

英国最新研究显示，如果30或40 多岁患高血压得不到及时治疗的话，可能增加老年失智症（俗称老年痴呆）的风险。

中青年时期最关键

因此，专家提醒从36岁一直到53岁年龄组的人们，要密切注意自己的血压情况，以防止大脑受到损伤，减少患老年痴呆症的几率。

研究说，这一段时间也是保护大脑的“有利时机”。

英国研究人员对1946年出生的500名志愿者进行了40年的跟踪调查，发现30、40 岁时有高血压的人士，到了70多岁时脑血管出现损伤以及大脑萎缩，两者之间有密切关联。所有参加测试的志愿者都定期接受测量血压，以及大脑扫描。

因此，专家说 30、40岁这段时间是一个“关键时期”，因为如果这段时间患高血压，可能会“加速对大脑的损伤”。

该研究结果被发表在最新一期《柳叶刀神经学》上。

图片版权 Getty Images Image caption 随着人们衰老，都会或多或少出现大脑萎缩现象。

研究还发现，那些在36到43岁时患有高血压的人士晚年（70多岁）会出现大脑萎缩。

当然，随着人们衰老，都会或多或少出现大脑萎缩现象。但是，这一情况在那些患有血管性痴呆症（vascular dementia）等神经退行性疾病患者来说更为明显。

研究人员说，虽然一些志愿者目前还未出现认知障碍，但他们将对这些人进行密切跟踪，因为通常大脑萎缩出现在认知障碍发生之前。

与此同时，如果在43到53岁期间患有高血压，那么到70多岁时则会出现更多血管损伤迹象，或是轻微中风。

该研究由英国伦敦大学学院的临床神经学教授舍特（Prof Jonathan Schott）领导。

舍特教授表示，这项研究表明，人们中年时的血压，甚至30多岁时的血压会对今后几十年的健康产生一系列的影响。

所以，要想最大限度地保持老年大脑健康必须至少要从中年时就开始。

中国高血压借鉴

这一研究对中国大量的高血压患者的借鉴意义重大。中国可以说是高血压大国。

根据《中国心血管病报告2018》的数据，中国18岁以上人群中，高血压发病率达27.9%。中国高血压病人口高达2.45亿，而且还在迅猛增长，呈现年轻化趋势。

中国一些专家表示，这一现象与年轻人的不良生活习惯有很大关系。

许多年轻人交际应酬多、烟酒过度，休息少、经常熬夜，加上长期接触电子产品等。

同时，很多中国人口味重、爱吃快餐和咸辣食物等，这使血管长期处于紧张状态，促使血压值不断攀升。

专家意见

图片版权 Getty Images Image caption 老年痴呆症出现之前可能会有明显的大脑萎缩。

舍特教授对BBC表示，人们应该尽早测量和监视血压情况，最好从30多岁就开始。

牛津大学的心血管教授李森（Paul Leeson）说，其实医学界早就知道高血压患者到晚年时大脑的结构与正常人有所不同。但医学界对治疗中青年人高血压是否真能阻止这一大脑变化一直存有争议。

但目前的问题是，人们只对老年人高血压给与重视。这是因为人们知道在这个年龄阶段，高血压已经给大脑造成更严重的变化了。

同时，李森教授表示这一研究结果和之前的论点相吻合，那就是人们在30、40岁时的血压至关重要。这段时间有高血压会加速脑内损伤。

英国阿尔茨海默症研究所（Alzheimer's Research UK）主任劳特利奇博士（Dr Carol Routledge）也表示，中年高血压是老年痴呆症最高的风险因素之一。但高血压也是人们最容易控制和检测的疾病。

她说，研究已经显示，近年来对高血压加大治疗力度可以改善老年人的大脑健康。

“但我们必须继续努力，不能放松，包括对中青年高血压患者的治疗，”她说。

研究人员称，对此还需要进一步和大规模的研究和试验。