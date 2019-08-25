亚马逊雨林浓烟滚滚 BBC为你解答10个问题

图片版权 Reuters Image caption 卫星今年以来捕捉到72000处起火案例。图为亚马逊雨林伐木工和农民烧荒的浓烟

亚马逊热带雨林无数处烈火浓烟，权益团体和国际社会指责巴西政府重发展轻环保的政策是导致雨林火灾的根本原因。国内外压力之下，博索纳罗总统终于出动军队灭火。

亚马逊是地球上最大的热带雨林，对减少碳排放、减缓地球变暖，它就像一个巨大的天然碳储藏库。

但卫星资料似乎显示每分钟就有相当于一个足球场那么大的雨林被砍伐清理。

不愿透露姓名的巴西政府环保机构官员告诉BBC，政府现在实际上鼓励烧荒造田、开矿。

世界各地的人们在电视和社交媒体上看到令人心惊胆颤的火光、烟雾，心里生出各种疑问。网上的议论纷纷，也流传着各种错误、虚假的信息。

BBC收到听众和读者发来的很多问题，下面尝试解答部分。

图片版权 Reuters

1. 为什么雨林处处起火？是因为巴西政府鼓励甚至亲自动手砍伐雨林、烧荒，清理出土地用作农场、牧场或矿场吗？

巴西记者博卡奈拉（Silio Boccanera）认为，现在是巴西的旱季，森林起火并不奇怪。但是，亚马逊雨林多处起火，则说明是人为的。

博索纳罗总统并没有谴责砍伐森林的活动。他对开荒造田、发展矿业的行为是支持的 。

因此，可以说目前雨林处处火焰、浓烟，既有天灾也有人祸因素，人们认为点火烧荒很正常，政府并不阻止，甚至是鼓励的态度。

博卡奈拉认为，点火烧荒的更可能是当地民众，而不是经营养牛场或种植大豆的大型农工企业，因为后者会顾虑受到抵制和制裁。

大公司掌握的信息更多，并不是说它们完全清白无辜。但烧荒造田的小团体之所以毫无顾忌，是因为他们没有受到当局的任何阻止。

点火烧山的人知道，即使被当局抓到也不会受任何处罚。

图片版权 Reuters Image caption 燃烧的雨林烟雾升腾

2.雨林到处起火是个什么概念？

巴西国家太空署（INPE）资料显示，今年巴西起火案例比去年增加84%，1-8月期间总共发现74000例，绝大部分发生在亚马逊雨林地区。

森林大火的影响究竟多广、多严重，具体情况目前并不清楚，但有迹象显示火势在蔓延，燃烧的森林面积在扩大。

欧盟的地球观察机构Copernicus认为评估森林火灾的破坏程度，最佳方法是看二氧化碳排放量。

今年到目前为止碳排放相当于228兆吨，是2010年来最多的。

至于多大面积的雨林被烧毁，将来会有更多的卫星资料帮助分析评估。

图片版权 Getty Images Image caption 希腊今夏出动飞机扑灭山火。巴西总统表示已经调动军队前往雨林灭火，也准备动用飞机灭火。

3.烧了近一个月， 采取了什么灭火措施？

巴西总统博索纳罗在国际压力下终于下令调军队去灭火。

权益团体抗议他的政府只重经济发展忽视森林保护，法国总统马克龙甚至表示如果继续任雨林燃烧就取消欧盟和南美的一项巨额经贸协定。

巴西军队可以动用直升机和飞机灭火，类似于今夏希腊出动飞机洒水扑灭山火。

不过，有记者指出，巴西政府高层对雨林砍伐的态度和相关政策也需要改变。

不知从何时开始，当地人们对砍伐原始雨林的态度从认为应该避免变成了毫无忌惮，任意砍伐焚烧。

4. 今年亚马逊雨林大火那么严重，媒体似乎关注不多，为什么？

实际上BBC和其他媒体从7月初就有相关报道。

不过，事态的严重程度一直到最近才变得明朗。

人们真正意识到雨林大面积着火，是在8月19日，亚马逊雨林大火的浓烟蔽日，圣保罗白昼变黄昏。

自那一刻起，亚马逊森林大火上了媒体头条和全球社交媒体热搜榜。

图片版权 AFP Image caption 博索纳罗总统的政府主张发展优先，对出于经济目的砍伐森林、烧荒造田基本上不加阻拦

5. 亚马逊雨林大火属于那种自然、健康的森林自我清理调节功能的体现吗？

有些森林通过野火清理出较大空间，使得树木长得更高更壮。但亚马逊雨林现在的大火不属于这种“良性”大火。

英国牛津大学生态系统科学教授马利（Yadvinder Malhi）说，亚马逊雨林起火不是大自然的自我清理机制，只会对森林造成严重破坏。

他说，潮湿的雨林起火，几乎都是人祸，极少是天灾。

2016年，亚马逊雨林多处起火，部分原因是干旱导致，因为那一年被认为是“旱灾年”，降雨少，森林更容易着火。

但2019年雨水充沛，并不干旱。因此，那么多森林火灾，更可能是因为有人点火。

6. 大火熄灭后，亚马逊雨林需要多久才能再生？

正常情况下，雨林再生需要20-40年。

但是，现在还在燃烧的林火将使幸存的树木抵御干旱的能力下降，森林起火的几率加大。

马利教授担心的是，如果亚马逊雨林大火隔几年出现一次，那么大片地区将退化成灌木丛地带。

连续或多处起火，对雨林的破坏就可能是永久性的 。

图片版权 Reuters Image caption 亚马逊雨林是许多原住民的家园。

7.照目前的砍伐速度，亚马逊原始雨林还能保存多久？

马利教授认为，目前亚马逊热带雨林的大规模砍伐尚处于早期阶段，还有时间可以扭转局势。

据估计，现在还有80%的原始雨林未被触碰。

但是，气候变化和森林砍伐相结合，就是危险的联姻。降雨减少，直接导致旱季干旱程度加剧，为森林大火的蔓延助燃。

如果30%-40%的亚马逊雨林被砍伐、清理，那么整个地区的气候条件就可能发生重大变化，而且难以逆转。

2005年前，巴西毁林速度极快，主要是清除雨林建养殖场。如果回到当时的毁林速度，大约五、六十年能毁灭40%的亚马逊雨林。

但是，马利教授指出，在亚马逊流域的东部和南部，毁掉40%的雨林只需二、三十年。

图片版权 Getty Images Image caption 2003年航拍图展示了巴西原始森林遭砍伐，森林面积迅速减少的状况

8. 亚马逊森林提供的氧气占多大比重？

BBC事实核查组发现，对这个问题有不同的回答。

权益组织普遍采用的一个数据是世界上20%的氧气由亚马逊森林提供；法国总统马克龙和足球名将C罗也引用这个数字。

但学术界普遍认为这是一种误解，真正的百分比不到10%。

马利教授说，地球大气中的氧气大部分是浮游生物产生的。

地表植物光合作用产生的氧气中，有16%来自亚马逊森林。不过，长期而言，亚马逊森林吸收的氧气跟它制造释放的氧气数量相等，因此两厢抵消，等于贡献为零。

伦敦帝国理工大学劳埃德教授指出，亚马逊森林的树木花草白天通过光合作用产生的氧气有一半在夜间被植物的呼吸作用吸收回去，而森林中的土壤、动物和微生物也会吸收氧气。

另外，森林起火还会产生大量一氧化碳。

Image caption 2019年8月21日，南美洲亚马逊大火一氧化碳排放图示。左：玻利维亚，右：巴西

9.大火燃烧不停，向空气释放的烟雾对近期全球气候会有什么影响？

专家们认为，首当其冲受影响的是南美洲的气候。

马利教授指出，近期可能会出现降雨减少，从而加剧旱季的干旱，导致更严重的旱灾。

长期而言，森林大火的碳排放也会加剧地球变暖的问题，但这方面的影响较难量化、厘清 。

10. 生活在那个地区的原住民部落受到什么影响？

据权益组织生存国际（Survival International）统计，单单是最近 一周，原住民地域和保护区内有记录的野火近70起，绝大多数在亚马逊地区。

该组织的莫佐厄（Jonathan Mozower）认为，亚马逊地区的原住民部落现在可能处于30年来最恶劣的境地，跟上个世纪80年代终结的军事独裁时期差不多。

原住民的生计依赖于原始森林，他们的食物、药品、衣服和身份认同都跟森林密不可分。

莫佐厄说，亚马逊原始森林对原住民部落生存的意义怎么强调都不过分，但觊觎这些资源的绝对不是一、二个贪婪无耻之徒那么简单，也不单单是逐利为上的商家。

这才是令人更担心、悲哀、沮丧的事。

.