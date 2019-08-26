英国研究：为什么运动员更容易长蛀牙？

图片版权 Getty Images Image caption 许多运动员有蛀牙问题。

运动员往往被认为健康和精力充沛。但据一项调查显示，运动员也有软肋。他们的牙齿往往非常糟糕，尽管他们平时特别注重口腔卫生。

这到底是为什么呢？

英国伦敦大学学院（UCL) 的科学家们调查了352名英国运动员的牙齿情况，发现他们一天刷两次牙，而且经常使用牙线洁齿，但仍然会出现牙齿问题。

这些运动员来自不同的竞技领域，其中包括自行车、游泳、划桨、曲棍球、帆船、橄榄球和足球等。

这一研究与之前有关足球运动员的口腔卫生结果相吻合。之前的许多研究发现，足球运动员的口腔卫生不尽人意。

同普通公众相比，大约一半顶尖运动员会出现蛀牙问题。这一比例在普通同龄人中则占三分之一。

在运动员中，高达94%的人一天刷两次牙，44%的运动员经常性使用牙线等清洁牙齿。

普通人中，只有75%的人一天刷两次牙，21%的人使用牙线洁齿。

研究人员把这一结果发表在《英国牙科杂志》上，并试图找出造成运动员蛀牙的原因。

不仅如此，运动员中吸烟比例也比普通公众低得多。

与此同时，运动员的食谱也比普通人更均衡和健康。但为什么他们的牙齿反而还不如普通人呢？

能量饮料和食品

图片版权 Getty Images Image caption 根据调查，87%的运动员喝运动饮料

研究人员说，运动员在训练和比赛期间，经常喝运动饮料，吃能量棒和能量胶。

这些食品往往含糖量极高，可以迅速给运动员补充能量并增加竞技表现。

正是这些产品中的糖类增加了运动员蛀牙的风险，同时，该类产品中的酸性物质还会增加牙齿腐蚀风险。

这可能是运动员中普遍存在牙齿腐蚀和不好的原因之一。

根据调查，87%的运动员喝运动饮料；59%的运动员吃能量棒；70%吃能量胶。

其他原因？

图片版权 Getty Images Image caption 用牙线清洁牙齿有利于口腔卫生。

造成运动员牙齿不好的一些其他原因包括：在高强度的运动和训练中让呼吸更加剧烈使嘴唇发干。这样会导致口腔中唾液的保护减少，也对牙齿不利。

同时，还有建议说，口腔卫生不好也影响整体运动成绩，比如，由于牙齿问题导致运动员训练时间减少等。

因此，研究人员建议职业运动员们可以使用高氟漱口水和高氟牙膏等。

同时，还应该减少运动饮料和能量棒等的摄入，多看牙医等。

牙齿与健康

近年来，人们越来越注意到牙齿与健康之间的联系。牙齿健康与否不但可能影响运动员的竞技表现和成绩，同时也直接影响生活质量。

比如，有越来越多的证据显示牙齿及口腔健康与心脏之间的联系。

有研究显示，口腔健康差的人患心血管疾病的风险率更高。

牙齿出血、牙龈发炎会让口腔细菌进入血液系统并在血管中形成脂肪斑块。

与此同时，它们还会引起肝脏制造某些蛋白质，这些蛋白质会导致血管发炎。

最终，炎症可能会导致心脏病或是中风。

解决方案很简单：一定要好好刷牙，经常使用牙线并定期去看牙医，且少吃高糖分食品。