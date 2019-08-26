月亮的盈亏圆缺会影响你的情绪

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埃弗里（David Avery）的心理诊所来了位病人，是一位35岁的工程师。埃弗里回忆说：“他是一个喜欢研究解决问题的人。”而这位工程师2005年到美国西雅图精神病院接受治疗时，他要解决的是困扰他的情绪问题，当时埃弗里是这家医院的心理医生。这位工程师的情绪总是在极端之间剧烈摇摆，有时会有自杀幻想，有时会产生幻听幻视。工程师的睡眠也极不稳定，有时通宵失眠，有时每晚要睡12个小时。

因为惯于解决问题，工程师对自身情绪起伏的规律一直在做详细记录，试图搞清楚原因。埃弗里仔细研究了工程师的记录，挠了挠头说道：“这其中的节律性让我很感兴趣。”在埃弗里看来，似乎这位患者的情绪和睡眠规律是在随着月球引力引发的海洋潮汐之涨落而变化。

埃弗里说，他觉得“患者睡眠很短的夜晚，好象也是海潮最高的时候。”最初，埃弗里认为自己这个想法很荒诞。即便这名患者的情绪起伏和月亮的圆缺盈亏的周期相关联，他也没有可用的理论来解释此现象，而且他也不知该如何做。工程师接受了药物和光照治疗来稳定情绪和睡眠，最终出院。埃弗里则把工程师的笔记塞进众所周知的文件夹抽屉里，然后关上了抽屉。

12年后，知名心理学家托马斯·威尔（Thomas Wehr）发表了一篇文章，描述了17名患有快速循环双向情感障碍症的病人之症状。快速循环双向情感障碍患者是指这类精神病患者，他们患有抑郁症和狂躁症，并会在两种症状之间快速切换，切换速度远快于普通患者。这些患者和埃弗里治疗过的工程师一样，患病时其情绪起伏呈现出不可思议的规律性。

“我开始意识到，这些循环看起来准确得令人不可思议，而人们通常不认为一个生理过程能如此准确。”美国贝塞斯达（Bethesda）国立精神卫生研究所（National Institute of Mental Health）精神病学荣誉教授威尔说，“这让我思考，是否有外在因素影响着这些循环周期，而且由于人们曾经相信月亮会影响人类行为，因此显而易见要考虑的就是，月亮是否会对人的情绪产生一定影响。”

图片版权 Reuters Image caption 月亮行经夜空的盈亏周期与某些患者的情绪变化周期非常相似。

一两千年以来，人们都认为月亮的阴晴圆缺会影响人类行为。英文"lunacy"（意为：疯狂）就源自拉丁语"lunaticus"一词，意思是"受到月亮的影响"。此外，古希腊哲学家亚里士多德（Aristotle）和古罗马博物学者老普林尼（Pliny the Elder）也认为，人发疯和发癫痫是受月相变化之影响。民间传说称，怀孕的女性在满月的时候分娩可能性较大，但如果我们回过头去查看与月相变化周期对应的出生记录，就会发现科学证据并不能证明这一观点。同样，月相变化会增加精神病患者或监狱囚犯的暴力行为的观点也并没有什么证据支撑。但近期一项研究显示，户外犯罪活动，即发生在街头或类似海滩等自然环境中的事件，若月光较强的时候可能频率要高一些。

然而，有一些证据表明，人类在月相盈亏周期不同阶段的睡眠情况是有所不同。例如，2013年一项在睡眠实验室严格控制下所做的研究显示，在满月日子，人们的平均进入睡眠的时间比平时要多5分钟，总体睡眠时长则比平时短20分钟，即或他们根本没有见到任何月光。与此同时，他们的大脑活动显示，深度睡眠时间也减少了30%。不过，一项后续的研究未能重复这些发现。

牛津大学睡眠研究员维亚佐夫斯基（Vladyslav Vyazovskiy）指出，一个重要的问题在于，前后两个研究都没有监测患者一整个阴历月、或好几个阴历月的整体睡眠状况。他补充说："唯一的系统性方法就是连续记录同一个人在一段时期内不同阶段的睡眠情况。"

威尔在自己的双向情感障碍患者研究中正是这么做的。对一些病例，他记录了患者好几年的情绪发作日期。威尔说道，“不同的人对月相盈亏周期的反应不一样，因此即便你根据我收集的数据计算一个平均值，我也很难保证你能发现什么。唯一能发现什么的方法就是在一段时期内单独观察每个个体，然后就能找出其中的模式。”

威尔这么做之后，发现自己的病患可以分为两类：有的人的情绪起伏周期似乎是14.8天，其他人则是13.7天，其中还有一些人时不时在两个周期之间切换。

图片版权 Getty Images Image caption 古希腊哲学家相信，月亮导致了人们的疯狂行为；月亮也是英文"疯狂"一词的词源。

月亮影响地球的方法有好几种，第一种也是最显著的方法就是月光之影响。满月大约每29.5天出现一次，满月后14.8天就是新月。另外一个因素就是月球的引力。月球引力会导致地球上的海洋每12.4小时出现一次的潮汐涨落。潮汐高度也大约两星期循环一次。由太阳和月亮的引力共同作用导致为期14.8天的“大小潮周期“（spring-neap cycle）以及由月亮与地球赤道相对位置导致为期13.7天的“赤纬周期”（declination cycle）。

威尔的患者的情绪起伏规律似乎正是与这些为期大约2周的潮汐高度周期相一致。这并不是说这些患者一定会每13.7天或14.8天就陷入抑郁或狂躁。埃弗里说，”抑郁症与狂躁症的相互转换并不是任何时期都会发生，而是往往发生在月亮潮汐周期的某一个阶段。“

读完威尔的研究后，埃弗里给他打了个电话，随后两人重新分析了那位工程师的记录，发现工程师的情绪周期也显示出14.8天的节律。

另一项发现中，有进一步证据表明月亮对这些患者情绪的影响。每206天，这些原本规律的周期似乎受到另一个月相周期的影响——”超级月亮“的周期。每当月亮位于其椭圆形轨道的近地位置，就会产生”超级月亮“。

瑞士巴塞尔大学（University of Basel）精神科医院时间生物学家威尔兹-加斯蒂斯（Anne Wirz-Justice）认为，威尔关于月亮以及狂躁-抑郁周期之间关系的数据是”可信的“但也”很复杂“。

她补充说：”人们根本不了解月亮对人情绪起作用的机制是什么。“

理论上，满月的月光可能会扰乱人的睡眠，进而可能影响到人的情绪。这对双向情感障碍患者而言尤其如此，他们的情绪发作通常因睡眠或昼夜的生理时钟被打断而引起，倒班或者长途飞行都可能打乱我们的生理活动和行为的24小时周期。甚至还有证据显示，剥夺双向情感障碍患者的睡眠可以让他们摆脱抑郁症。

威尔找到了证据，证明月光可能会影响患者睡眠。他发现，随着日子一天天过去，患者起床的时间变得越来越晚，但入睡时间保持不变。这意味着他们睡觉的时间越变越长，直到某次突然睡眠变短。这种所谓的”阶段跳跃“通常与狂躁症的发作相关。

即便如此，威尔还是认为，月光不太可能是事情的成因。

图片版权 Getty Images Image caption 有的理论认为，满月时明亮的月光可能影响人们的睡眠、导致情绪变化。

他这样解释说，“现代社会光污染太多，现代人长呆在室内，暴露在人造光下的时间太长，以至于月光强度变化的信号都被我们忽视了。”相反，他怀疑是月球其它方面的影响扰乱了患者睡眠，从而产生连锁效应，波及到他们的情绪。其中最有可能的因素就是月球引力。

一个理论认为，月球引力引发了地球磁场的轻微波动，而某些人可能能感应到这种波动。

“海洋是由盐水构成的，因此可以导电。海水随着潮汐变化流动时，就会产生相关的磁场。”伦敦大学学院空间气候专家韦克斯（Robert Wickes）这样解释。然而，这个现象的影响很小，而且人们尚不清楚月亮对地球磁场的影响是否足以引发人体生理变化。

当然，一些研究认为，太阳活动与心脏病、中风、癫痫发作、精神分裂症以及自杀等病例的增加存在关联。当太阳耀斑或日冕物质冲击地球磁场时，就会引起肉眼无法看到、但足以破坏电网的电流。有人认为，这种电流也可能影响心脏和大脑内对电流敏感的细胞。

韦克斯解释说：“问题并不在于这些事情不可能发生，而是相关研究十分有限，因此很难得出任何确切的结论。”

科学界曾经认为人类和某些鸟类、鱼类、昆虫不同，是不能感知磁场的。然而，今年初发表的一项研究挑战了这一假设。研究发现，当人接触到磁场变化，即我们在日常生活中感受到的磁场变化，人大脑中阿尔法脑电波活动就会强烈下降。人们在意识清醒但没有执行特定任务时，就会产生阿尔法脑电波。为何会有这样的变化，原因至今不明。这可能是人类进化过程中产生的一个无关轻重的副产品，但也可能是我们身处环境的磁场变化会通过我们意识不到的方式巧妙地改变了我们大脑神经的化学成分。

威尔被这一磁场理论深深吸引，因为在过去的十年中，各类研究都在暗示，某些特定生物，如果蝇等，体内有一种叫做隐花色素（cryptochrome）的蛋白质能感应磁场。隐花色素是我们人体分子时钟，或曰生物时钟的重要组成成分，正是这个生物时钟驱动我们人体的细胞、组织和大脑能有24小时的“昼夜节律”作息运作。

图片版权 Getty Images Image caption 月球不只是地球的遥远卫星而已，还对地球以及地球上的生物有着真实的日常影响。

隐花色素与吸收光线的生物分子黄素（flavin）结合时，不仅会告知生物时钟白日来临，还会引发某种反应，使得这一分子复合物能感应到磁场的变化。英国莱斯特大学的行为遗传学家奇里亚古（Bambos Kyriacou）和他的同事已经证明，让果蝇暴露在低频率磁场下可以重置果蝇的生物时钟，从而改变果蝇的睡眠时间。

如果这也适用于人类，那就可以解释威尔和埃弗里所研究的双向情感障碍病患的情绪突变原因。威尔表示：“这些患者在经历情绪的起伏周期时，他們的生物钟节律变化也相当显著。此外，他们的入睡时间和睡眠时长也发生了很大变化。”

然而，尽管隐花色素也是人类生物钟的重要成分，其在人体内的工作机制和在果蝇体内的工作机制却略有不同。英国特定顿国家物理实验室物理学家琼斯（Alex Jones）指出：“人类和其它哺乳动物的隐花色素似乎不再和黄素结合。但要是没有了黄素，我们就不知道是什么東西会引发化学物质对磁场的感应。从这个角度看，我认为（人体内）的隐花色素不太可能对磁场有感应，除非人体内有其它可以感应磁场的化学物质。”

另一种可能的解释是，如同海洋因月球的引力而产生潮汐力一样，威尔和埃弗里的患者的身体也可能因月球引力发生同样的潮汐反应。常见的反对观点认为，虽然人体75%的成分是水，但人体的水分量和海洋相比实在太微小。奇里亚古表示：“人体由水组成，但月球引力在人体上引起的潮汐反应相当微小，因此很难从生理的角度了解其如何起作用。”

即便如此，他还是认同针对一种野草阿拉伯芥（Arabadopsis thaliana，生物学家认为这种杂草是研究开花植物的最理想标本）的一项研究的观点。研究认为，阿拉伯芥的根系生长遵循24.8小时的周期，而这正是月球绕地球公转一圈所需的时间。“这些变化都非常细微，只有极其敏锐的设备才能检测出来，但现在有200多篇研究证明这一观点。”德国波茨坦（Potsdam）马克思普朗克植物生理研究所（Max Planck Institute of Plant Physiology）的生物生理学家佛桑（Joachim Fisahn）这样说。

图片版权 Getty Images Image caption 月球引力引发了全世界海洋每日的潮汐涨落。

佛桑模拟了单个植物细胞内水分子簇的动态变化，发现由月球轨道引起的每日重力变化足以导致细胞中水分子的减少或增加。

他说，“即使在纳米范围内，水分子的含量也会根据任何细微的引力变化而改变。因此，就会有水分子通过水分子通道（water channel）的移动。这意味着水会从细胞内移动至细胞外，或反向地从外向内。至于移动的方向是由里至外，还是由外至里，则具体取决于引力的方向。这种细微的潮汐反应可能对整个有机体都会产生影响。”

佛桑正在计划做根系生长试验，研究有突变的水分子通道的植物，以观察这些植物是否改变了生长周期。

佛桑认为，如果植物细胞确实对此类潮汐力有感应，那么就没有理由认为人体细胞会不一样。人们认为生命起源于海洋，因此一些陆上有机体可能仍然保留着感知潮汐力的机制，尽管这一机制不再有任何实际用途。

即便目前我们对该机制还缺乏认识，但在撰写本文过程中，笔者接触的科学家均未对威尔的基本发现提出异议。威尔发现，双向情感障碍患者的情绪变化是有规律可循的，这些规律似乎与月球的某些引力周期相关连。

有关此机制是否存在或如何运作，威尔持对此持开放的态度。他希望其他科学家能将他的发现看作是邀请他们展开进一步的研究。他说：“对于如何发生，我没有得出答案，不过我认为，我发现的事实已把这些问题提了出来。”

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