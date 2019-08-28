图片版权 NOAA Image caption 去年侵袭美国东岸的飓风“佛罗伦斯”。

有报道指，美国总统特朗普（Donald Trump）想要尝试使用核武器消灭飓风，美国科学机构随即回应，这种想法并不可行。

美国短新闻新媒体Axios指，特朗普曾向数名国家安全部门官员询问这样做的可能性。

美国国家海洋和大气管理局（NOAA）表示，这样做将会带来灾难性后果。

特朗普则否认曾作出这样的建议。

美国东岸时常受到飓风侵袭，并且经常带来严重破坏。

用核弹阻击飓风的想法并不是第一次被提出。

有关特朗普提出这种建议的报道传出后，社交网站推特（Twitter）上#ThatsHowTheApocalyseStarted（世界末日就是这样开始的）的标签成为热点。

用核弹炸飓风会发生什么？

Axios网站报道指，特朗普曾问，为什么美国不能在风眼中投一个核弹，阻止飓风登陆。

美国国家海洋和大气管理局表示，对飓风使用核武器“甚至可能撼动不了飓风”，而核武器的“放射性物质却会很快地随季风扩散，影响陆地”。

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该机构指，通过爆炸来改变飓风的难度在于，这样做需要巨大的能量。

一个飓风的热力释放相当于每20分钟引爆一个千万吨级的核弹。

美国国家海洋和大气管理局还表示，尽管一个核弹的机械效能与一个风暴不相上下，但是要将哪怕一半的能量集中释放到遥远的海中心某一个点上，也是非常困难的。

该机构还进一步指出：“要在较弱的热带风暴或者低气压有机会变成飓风之间将其打散，也不是一件容易做到的事。”

“大西洋海域每年有大约80个这类小风暴形成，不过一般来说只有其中五个左右会变成飓风，并没有方法可以提前确定哪些会发展成飓风。”

这个想法早就有了

用炸弹轰散飓风的想法从1950年代就开始出现，最初的建议是由政府的科学家提出的。

1961年，时任美国气象局局长弗朗西斯·里切尔德弗（Francis Riechelderfer）在美国全国新闻记者俱乐部（National Press Club）发表的一次演讲中说，他想象，某一天有可能“在遥远海上的飓风中间引爆一个核弹”。

根据《国家地理》报道，他当时还表示，美国气象局只会在“知道自己在做什么”的前提下才会使用核武器。

美国国家海洋和大气管理局表示，这个想法经常会在飓风出现时再度被提起。

乔治·华盛顿大学教授莎朗·斯夸索尼（Prof Sharon Squassoni）指出，这个想法来自1950年代的“犁头计划”（Plowshares Program）。当时，政治研究人员就如何和平地使用核武器提出“一系列奇怪……充满幻想、有点疯狂”的建议。

在将近20年的时间里，美国在27次核试当中共引爆过31个核弹头。

斯夸索尼向BBC表示，随着核辐射的危险越来越清晰，这种想法被放弃了，而现今的国家公约也会禁止美国在飓风中引爆核弹。

近年，还有其他一些出格的想法被提出，包括2017年脸书（Facebook）上举办过的一次活动，呼吁美国的持枪人士用子弹和喷火器“击落”飓风伊尔玛（Hurricane Irma）。

该活动吸引了5.5万人签名，其认真程度令佛罗里达州一名治安官不得不在推特上发布一条严肃的警告：“你不会令它转向的，而且这还会引发非常危险的边际效应”。

美国的飓风季节

大西洋飓风季节一般从6月1日持续到11月末。其中高峰期间是9月，这个时候的海洋温度最高。

热带风暴多利安（Tropical Storm Dorian）现在就在加勒比海诸岛附近移动，有预测指它到周二将会变成飓风，并将在接下来几天威胁到美国的一些岛屿。

迈阿密的国家飓风中心（National Hurricane Center）在回应BB的置评请求时表示，他们正在集中研究“多利安”，而将“飓风和核武器的话题”转给了美国国家海洋和大气管理局。

本月较早前，美国国家海洋和大气管理局警告说，目前的状况较可能形成较大的飓风活动。他们预测，在10至17个被定名的风暴当中，有5至9个会形成飓风，其中又有2至4个会形成重大的飓风。

至目前为止，美国已经有四个被定名的风暴：安德烈亚（Andrea）、巴里（Barry）、夏塔尔（Chantal）和多利安。